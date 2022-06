Sehr coole Gianna Nannini rockt die Zitadelle Spandau

Die italienische Rocklegende trat am Abend in Berlin auf - mit lautem, schnörkellosem Rock. Eins ist klar: Sie hat es immer noch drauf.

Rock, so geradeaus, laut und schnörkellos wie möglich. Mit ein paar schönen, ruhigen Liedern zwischendurch, damit sich das Publikum mal erholen kann. So in etwa kann man Gianna Nanninis Berliner Konzert beschreiben. Mit Fans, die ihr Idol ausgelassen feiern und jeden Song textsicher mitsingen.

Mit einem irren Tempo fegt die Sängerin bei bestem Sommerwetter in der Zitadelle Spandau mit bekannten Songs wie "I Maschi", dem tieftraurigen "Notti senza cuore" und dem trotzigen "America" durch ihre über 40-jährige Rock-Karriere. Hochenergetisch, lässig und sehr cool. Ringsum im Publikum sind dabei immer wieder Vergleiche von Früher und Heute zu hören. Müßige Diskussionen. Denn die Sängerin nimmt es locker mit ihrem jungen Ich auf. Die unverwechselbare Reibeisenstimme klingt markant wie eh und je. Auch die Performance lässt nichts zu wünschen übrig. Und am Ende sind sich alle einig, dass es "La Nannini" immer noch drauf hat.

Gianna Nannini ist immer noch wild und leidenschaftlich



Wie alt die italienische Rock-Lady ist, lässt sich dabei nicht eindeutig sagen. Ihre Geburtsstadt ist ganz klar das toskanische Siena. Aber das Jahr? Auf ihrer Homepage steht 1956, Wikipedia kontert mit 1954. Egal. In jedem Fall hat sie die Mitte Sechzig schon überschritten und ist in einem Alter, in dem andere ihre Rente genießen. Gianna Nannini jedoch ist nach wie vor so wild und leidenschaftlich wie in den Achtzigern, als sie ihre größten Erfolge feierte. Dabei ist sie ihren Wurzeln treu geblieben und hat von Beginn an auf die italienische Sprache gesetzt. Sie sagte einmal: "In einer anderen Sprache zu singen, ist sehr schwierig, denn man kann einfach nicht die selben Gefühle ausdrücken."

Auf Konventionen hat "Gianna nazionale" indes immer gepfiffen. Aus ihrer Bisexualität hat sie nie ein Geheimnis gemacht. Heute lebt Italiens Superstar mit ihrer Frau und der elfjährigen Tochter Penelope in London. Dass sie mit Mitte fünfzig schwanger wurde, sorgte für ebenso deftige Schlagzeilen wie 1979 das Plattencover ihres Albums "California", mit dem sie zum internationalen Star avancierte. Darauf war eine Freiheitsstatue mit einem Vibrator statt einer Fackel in der Hand zu sehen. Das Bild sorgte seinerzeit nicht nur im katholischen Italien für Furore. Und zeigt: Ihre Musik war von jeher ein Plädoyer für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.

Längst aber steht die Musik wieder im Mittelpunkt, wenn es um Gianna Nannini geht. 2019 erschien ihr aktuelles Album "La Differenza", aus dem sie in der Zitadelle zwei Songs spielt. Darunter natürlich den Titelsong. Eine Powerballade, bei der sonst wohl alle ihre Handys zum Leuchten bringen würden, wäre es unter freiem Himmel nicht so sonnig.





Je später am Abend, desto größer werden die Hits. Gänzlich hingerissen sind alle vom unverwüstlichen "Fotoromanza" und selbstredend vom Mega-Erfolg "Bello e impossibile". Brava, Gianna!