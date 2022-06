Samba, Disco, Eis und Lichtspektakel: Kultursommerfestival

Es war eine gelungene Auftaktveranstaltung in sehr entspannter Atmosphäre bei hochsommerlichen Temperaturen. Ein Teil der rund 15.000 überwiegend jungen Berlinerinnen und Berliner genoss ab 18 Uhr auf mehreren Tausend Liegestühlen gepflegtes Chillen auf dem heißen Vorfeld des Flughafens. Alle Gäste konnten sich an kostenlosem Eis erfrischen, das von einem bekannten Eishersteller gesponsert wurde.

Wie sehr die Menschen auf ein solches Event gewartet hatten, zeigte sich daran, dass die Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend binnen kurzer Zeit „ausverkauft“ war. Die kostenlosen Tickets mussten digital bestellt werden. Damit sich bei der großen Hitze nicht zu viele Besucherinnen und Besucher auf dem heißen Asphalt drängelten, wurde die Zahl auf 15 000 begrenzt.

Sambagruppe sorgte für gute Stimmung

Empfangen wurden die Berlinerinnen und Berliner und ihre Gäste von der Stelzentruppe "Grotest Manu", die sich ortstypisch als Pioniere der Lüfte verkleidet hatte. Es folgte ein Auftritt der Sambagruppe „A Panda do Sol“, die mit rhythmischen Latinoklängen für erste Hüftschwünge vor der Bühne sorgte. Noch mehr getanzt und geschwitzt wurde zu eineinhalb Stunden modern Disco von "DJ Bomat".

Nach Einbruch der Dunkelheit folgte die aufsehenerregende Licht- und Musikshow "Color Wheels". Dabei zogen Dutzende Mitglieder der französischen Gruppe "Compagnie Off" mit teilweise riesigen Leuchträdern durch die Menge. Eine halbe Stunde vor Mitternacht war das Spektakel beendet und Tausende strömten friedlich und bestens gelaunt durch die gigantische Halle des ehemaligen Flughafens über den Platz der Luftbrücke nach Hause.

Größte Terrassenbar Berlins

Der Veranstalter Kulturprojekte Berlin hatte den Auftakt des Kultursommerfestivals als einmaligen Abend vor der Kulisse des historischen Flughafen Tempelhof beworben und versprochen, das alte Rollfeld werde an diesem Abend zur größten Terrassenbar Berlins. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie ließen sich die Berliner nicht lange bitten und strömten ab 18 Uhr zu Tausenden auf das Rollfeld. Dort konnte an zahlreichen Ständen Street Food von der Curry mit Pommes bis zu lateinamerikanischen Empanadas und moderner arabischer Küche genossen werden.

Die Idee zum kostenlosen Kulturmarathon über den Sommer kam von Kultursenator Klaus Lederer, Linke. In seinem kurzen Grußwort am Tempelhofer Flughafen freute sich Lederer, dass bis Mitte September 90 Tage Kunst und Kultur dort präsentieren würden, wo die Menschen sind, „jeden Tag, und das immer umsonst.“ Nach so langer, durch die Corona-Pandemie erzwungene kulturelle Abstinenz, sei es ihm wichtig gewesen, nicht darauf zu warten, dass die Menschen auf die Kunst zugehen, „sondern umgekehrt, wir wollen, dass Kunst und Kultur dahin kommen, wo die Leute sind.“

Moritz von Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin, mit Kultursenator Klaus Lederer, Linke

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Moritz von Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin betonte in einem Statement, sein Fokus liege immer auf dem Publikum, dem ein vielfältiges und spartenübergreifendes Programm geboten werden soll, „niederschwellig und anspruchsvoll zugleich.“ So sei auch das Kultursommerfestival Berlin „ein Projekt von vielen für alle“.



Drei Monate lang jeden Tag eine kostenlose Kulturveranstaltung

Das dreimonatige Programm mit täglich einem kostenlosen Kulturevent wurde konzipiert und koordiniert von der landeseigenen Gesellschaft Kulturprojekte Berlin. Partner sind große und kleine Berliner Kultureinrichtungen und Initiativen Berlins. Sie realisieren Akrobatik auf dem Holzmarkt und Staatsballett auf dem Schiff, Konzerte und Lesungen im Strandbad oder im Tierpark. Inszenierungen von Theaterdiscounter oder HAU auf der Straße sind ebenso Teil des Programms wie Sternegucken im Planetarium im Park Sterne. Die 90 Partner des Kultur Sommer Festivals machen Dutzende bekannte und weniger bekannte Orte zur Bühne, zur Leinwand, zur Tanzfläche, am Wasser, zwischen Hochhäusern, im Park, vor dem Museum oder auf der Straße, in jedem Bezirk.

Auch Classic Open Air und der Christopher Street Day gehören zum Programm

An insgesamt 90 Orten über die gesamte Stadt verteilt ist das Mammutprojekt Berliner Kultursommer 2022 zu sehen und zu hören. Bereits am Montag, 20. Juni findet die Auftaktveranstaltung der diesjährigen Fête de la Musique 2022 ab 17 Uhr im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt & Lipschitzplatz statt. Am 7. Juli präsentiert die Staatskapelle Berlin ihr Sommerkonzert im Schlossgarten Schönhausen, eine Woche später präsentiert das Theater Anu im Strandbad Halensee Wassermythen. Zum Festivalprogramm zählt auch die Jubiläumsausgabe des Literarischen Terzetts im Literaturhaus am Wannsee und ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine.

Ein Sommer voller Höhepunkte

Die Partner des Kultur Sommer Festivals reichen vom Friedrichstadtpalast, dem Berliner Ensemble, der Volksbühne, Kommunalen Galerien und Staatlichen Museen bis hin zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Daneben wurden auch Festivals wie 48 Stunden Neukölln, das Classic Open Air, der Christopher Street Day in das Programm eingebunden.







"Staatsoper für alle" ab 13 Uhr auf dem Bebelplatz

Bereits am frühen Sonnabend-Nachmittag fand auf dem ehemaligen AEG Gelände in der Spreehalle in Schöneweide sozusagen als Pre-Opener das Pantopia-Festival für neue Musik direkt an der Spree statt. Am heutigen Sonntag geht es mit dem Programmpunkt „Staatsoper für alle“ weiter, ab 13 Uhr auf dem Bebelplatz mit dem beliebten Open-Air-Konzert der Staatsoper Unter den Linden.

Noch ist offensichtlich nicht unter allen Verträgen der Programmpunkte die Tinte trocken. Stand Sonntag fanden sich lediglich bis Mitte Juli Informationen im Internet. „Es kommen täglich weitere Programmpunkte hinzu“, so eine Mitarbeiterin des Kultur Sommer Festivals.

Das Programm des Festivals.