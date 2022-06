Die Pet Shop Boys euphorisieren die Mercedes-Benz Arena

Berlin. Wie lange mag es her sein, dass man dieses Hundegebell im Intro eines Songs hörte, der dann durch Mark und Bein ging? In dieser traurigen Hymne auf das Leben in den Vororten, „In Suburbia“ von den Pet Shop Boys, in der man sich selbst sofort wiedererkannte, da man ja auch irgendwo am Stadtrand lebte? Man kann es im Internet nachlesen: Das war 1986, es ist jetzt 36 Jahre her. Am selben Tag wie dieser Song, auch das steht in Netz, wurde die erste Folge der Fernsehserie „Alf“ ausgestrahlt, die eine verblüffend ähnliche, sogar fast dieselbe Titelmelodie hatte.

Insofern ist es wie ein Regen aus Melancholie, wenn Neil Tennant und Chris Lowe, inzwischen 67 und 62 Jahre alt, ihr Konzert in der Mercedes-Benz Arena mit genau diesem Hit eröffnen. Das Publikum, im geschätzten Durchschnitt nur unwesentlich jünger als die beiden, mag sich beim Betreten der Halle gewundert haben, dass für alle Gäste Sitzplätze vorgesehen sind, man ist ja schließlich noch keine 70. Aber das ist jetzt auch egal, weil sowieso jeder aufspringt und sich bewegen will. Von Anfang an ist der Zauber dieses Duos wieder da, und Tennant kann die hohen Stimmlagen zu Lowes Synthesizerklängen halten, als wäre keine Zeit vergangen.

Sie tragen anfangs lustige Helme, die etwas an die Maskeraden von Daft Punk erinnern: Spiegelglatt polierte Chrommasken mit steil nach oben ragenden Zylindern, dazu weiße Mäntel. Als würden hier nicht die Pet Shop Boys auftreten, sondern Roboterkaninchen mit ärztlicher Approbation. Im Hintergrund zucken auf den LED-Screens geometrische Animationen: ineinander verschränkte Quadrate, die Impulskurven eines Elektrokardiogramms, tanzende Dreiecke. Lowe und Tennant sind nicht die Männer für körperliche Verausgabung auf der Bühne. Aber sie wissen, wie sie ihr Publikum zum Toben bringen: Mit britischer Zurückhaltung und mit dem absurden Nebeneinander von Frost und Feuer.

Dafür gibt es an diesem Abend viele Beispiele: Hier werden die größten Hits der Band gespielt, das ist das Konzept der „Dreamworld“-Tour. „You’re always on my mind“, „Rent“, „Left to my own devices”, “Where the streets have no name (I Can’t Take My Eyes Off You)”, “Heartbeat”: Das ist alles dabei und hält das Publikum im Stehen, die Stimmung ist herausragend gut. Tennant erzählt dabei wenig von sich, auch das gehört ja zum Konzept. „Domino Dancing“? Das habe man mal im Urlaub bei der Karibik erfunden, da spielten beide dauernd Domino gegen einen, der dann immer gewann und daraufhin tanzte. Na ja.

Man kennt vielleicht bessere Geschichten, aber man hat selten so frische Altpopstars gesehen wie hier, die am Ende noch einmal mit „Go West!“ und „It’s A Sin“ das große Pathos-Besteck rausholen, wobei auch die Lichtorgel im Hintergrund alles gibt, aufreißende Wolken im Sonnenuntergang inklusive. Chris Lowe verzieht dabei naturgemäß keine Miene. Der Rest im Saal aber natürlich schon, alle sind aus dem Häuschen, wie auch nicht? Auf ein baldiges Wiedersehen, hoffentlich noch in diesem Leben.