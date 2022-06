Iván Fischer dirigiert mitten im Orchester

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Wieder einmal organisiert das Konzerthaus mit seinem einstigen Chef- und aktuellen Ehrendirigenten Iván Fischer ein „Mittendrin“-Konzert. Die Stuhlreihen im Parkett des Saals am Gendarmenmarkt sind herausgenommen, das Podium ist abgetragen. Unter den gewaltigen Kronleuchtern bleibt der ebene Holzfußboden. Im Raum verteilt sitzen die Instrumentalgruppen des Konzerthausorchesters auf ihren roten Arbeitsstühlen – die Ersten Geigen einschließlich der Konzertmeisterin etwa dort, wo sonst rechts hinten ist, und zwar ziemlich weit hinten. Hierarchien scheinen aufgelöst, bis auf die Tatsache, dass Dirigent Fischer erhöht und genau in der Mitte steht und sich zur Kommunikation mit Orchester und Publikum in alle Richtungen dreht. Mal mit Taktstock zum Dirigieren, mal mit Mikro, um das musikalische Tun zu erläutern.

Das Publikum sitzt auf Plastikstühlen im Saal verteilt

Es ist das erste Mal seit der Pandemie, dass dieses wuselige Format stattfinden kann – und es wird dankbar angenommen. Das Publikum sitzt auf schwarzen Plastikstühlen im Saal gleichmäßig verteilt. Im Publikum, das teils sogar zwischen zwei Musikern einer Instrumentengruppe sitzen darf: viele Kinder. Denn ja, so sinnlich und greifbar wird man professionell aufgeführtes, großes und schwieriges Orchesterrepertoire wohl selten und so schnell nicht noch einmal bekommen.

Es gibt namentlich bei den anfänglichen Stücken des Kultur-Revoluzzers Erik Satie zahlreiche Momente, in denen man Zartheit und Distanz merkwürdigerweise gerade deshalb spürt, weil man so sehr „mittendrin“ ist. Aufgeführt werden aber vor allem Werke, die einen tatsächlich schon im konventionellen Konzertformat umgeben können wie eine warmfeuchte Wolke: französisches Repertoire der groß-orchestralen nachwagnerischen Zeit, mal auf Wagner Bezug nehmend, mal sich von ihm absetzend, oder beides gleichzeitig, wie die Solitäre der klassischen französischen Moderne Debussy und Ravel mit der Suite „Printemps“ und der zweiten Suite über „Daphnis et Chloë“.

Der Dirigent beantwortet am Ende per SMS gestellte Fragen

Auch ihr Vorgänger Emanuelle Chabrier gehört dazu, seine España-Rhapsodie für Orchester. Ein Werk, das zwischen geschlossenen Tanz-Passagen und sehr offener Klangmalerei changiert. Iván Fischer beantwortet am Ende Fragen, die per SMS vom Publikum während der Aufführung hereingekommen sind – zum Beispiel, ob es auch Werke gäbe, die für dieses Setting nicht so geeignet wären. Fischer schmunzelt. Ja, sagt er. Chabrier zum Beispiel. Er meint wahrscheinlich: Die anderen auch nicht.

Es ist klar: Das Konzerthausorchester wird an diesem pausenlos durchlaufenden Abend mit keinem der Stücke einen Blumentopf für Klangbalance und minutiöses Zusammenspiel gewinnen. Doch darum geht es nicht. Das Publikum kann mehr als hören, es kann Vibrationen spüren, einzelnen Musikern in die Noten schauen, die Kommunikation mit dem Dirigenten aus Musikerperspektive miterleben. Und das Konzerthausorchester erlebt hautnah, für wen es eigentlich spielt.