Ben Zucker live in Berlin: Hymnen und schmelzende Balladen

Zitadelle Spandau: Ben Zucker spielt am 25. August 2022 ein Konzert in Berlin.

Berlin. Unschöne Trennungen und ebensolche Gefühle, die dabei aufkommen, ziehen oft gegenseitige Beschimpfungen hinter sich. Nicht gut, findet Ben Zucker. Deshalb verwendet er lieber den sinnigen Begriff „Inkompatibler Beziehungspartner“, den seine Backgroundsängerinnen ins Spiel gebracht haben. Die Erfahrungen dazu hat Musiker selbst gesammelt und sie in viele seiner Songs einfließen lassen. Wie in „Ich weine nicht um dich“. Ein Lied, das nach vorne schaut und den Liebeskummer hinter sich lässt. In „Bist du der Mensch?“ hingegen fragt Ben Zucker nach seiner Seelenverwandten, die für alle Ewigkeiten zu ihm hält.

Die weiblichen Fans beim Open-Air-Konzert in der Zitadelle Spandau nehmen den Song prompt wörtlich und rufen lauthals „Ja!“ Der Abend ist zwar nur rund zur Hälfte ausverkauft, die Stimmung ist jedoch blendend. Auf der Bühne und davor.

1983 in Ueckermünde geboren, wuchs Ben Zucker in Berlin-Mitte auf, bevor seine Familie 1989 in den Westen floh. Der Sänger mit der markanten Reibeisenstimme kam später zurück, lebte lange Zeit hier. Heute wohnt er wieder in Ueckermünde, begrüßt das Publikum aber dennoch mit "Guten Abend, Berlin! Zuhause!"

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ben Zucker plaudert mit den Fans

Zwischen den Songs setzt sich der 39-Jährige auf die Bühnenkante und plaudert mit den Zuschauern. An anderer Stelle begrüßt er einen Fan, der eigens 9000 Kilometer aus Brasilien angereist ist. Weil Zuckers Portugiesisch kaum vorhanden ist, hat ihm sein guter Freund und Kollege Giovanni Zarrella etwas unter die Arme gegriffen. Dessen Frau, die Sängerin Jana Ina, stammt ebenfalls aus Brasilien und hat Ben Zucker eine Begrüßung auf das Smartphone gesprochen, die er nun unter dem Jubel der Menge abspielt. Wobei der Schlagerstar nicht umhin kommt zu bemerken, dass der Applaus für Giovanni Zarrella durchaus lauter ist als für ihn selbst.

Dabei kann es sich nur um ein akustisches Versehen handeln. Denn schon beim Auftaktsong „Wieder zurück“ wird Ben Zucker stürmisch gefeiert. Das Publikum zelebriert sichtlich ausgelassen alle Hits. Etwa „Längst nicht mehr verliebt“ oder „Guten Morgen Welt“. Die fünfköpfige Band bevorzugt einen satten, rockigen Sound. Was Zuckers Schlager-Pop gut verträgt. Egal ob schmelzende Ballade oder große Hymne, die Zuschauer singen mit. Ben Zucker und seine Sängerinnen haken zuweilen gesanglich nach: „Berlin, geht es noch ein bisschen lauter?“ Na klar. "Ohoho" schallt es aus dann aus den Kehlen. Melodie und Gesang sitzen perfekt.

Der Sänger hat in den letzten fünf Jahren bekanntlich eine steile Karriere vom Newcomer zum Schlagerstar hingelegt. Mit weit über 50 Millionen Streams ist er aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Solokünstler. Wer sein Konzert in der Zitadelle verpasst hat, kann sich auf den Herbst freuen. Dann feiert Ben Zucker unter dem Motto „5 Jahre, 5 Clubs“ in mehreren Städten im intimen Konzertrahmen. Zunächst stand Berlin nicht auf der kurzen Liste. Doch jetzt wurde bekannt, dass es am 12. Oktober einen Zusatztermin im Columbia-Theater gibt.