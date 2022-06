Franziska Weisz: Die sinnliche Ermittlerin

Der wehende Mantel und ihr fröhliches Lächeln sind schon von ferne auf dem Gendarmenmarkt zu erkennen. Der Spaziergang soll an der Freitreppe des Konzerthauses beginnen. Der historische Platz in Mitte ist ein beliebtes Fotomotiv der Stadt, nicht nur bei Touristen. Ein roter Teppich führt einladend die Freitreppe hinauf. Aber es stellt sich schnell heraus, dass es für eine populäre „Tatort“-Schauspielerin wie Franziska Weisz kaum das richtige Motiv ist. Es hat so gar nichts Überraschendes, denn man erwartet sie immer auf einem roten Teppich. Der Fotograf überredet sie, nebenan auf dem Zugang zum Französischen Dom zu posieren. Es ist immer schön zu beobachten, wie souverän und zugleich sinnlich Schauspielerinnen posieren können.

In Richtung Bode-Museum schlendern wir los und kommen schnell ins Gespräch. Franziska Weisz ist sprühend, witzig und pflegt überraschenderweise ein Understatement. Nach 30 Metern ist klar, dass sie schneller denkt und argumentiert als sie vorwärts schreitet. Sie genießt offenbar Gespräche mehr als das Ambiente der alten Gebäude rundum. Fast achtlos schlendern wir über den Bebelplatz und an der Staatsoper Unter den Linden vorbei. Geboren wurde sie in Wien, aufgewachsen ist sie im Wiener Wald. Es habe eine Weile gedauert, sagt sie lächelnd, bis sie begriff, was sich viele in Deutschland unter Wiener Wald vorstellen. Die Grillhähnchen eben. Ihre Kindheitserinnerungen im Wiener Wald sind dagegen von Natur und Natürlichkeit geprägt. Beim Spaziergang werden wir später ausführlich über ihre grüne Seele reden, denn sie kann sich wunderbar über Ungerechtigkeiten aufregen.

Es ist vorstellbar, dass sie im Fernsehen ein politisches Magazin moderiert

Aber noch sind wir im Wiener Wald, wo sie mit drei Geschwistern aufwuchs und irgendwie Schauspielerin werden wollte. „Ich komme klassisch vom Land und wusste einfach nicht, dass es das Max-Reinhardt-Seminar in Wien gibt. Für meine Mutter war Sophia Loren eine Heldin, und die wurde entdeckt. Ich bin also damit aufgewachsen, dass man entdeckt werden muss“, sagt sie: „Ich habe davon geträumt, Schauspielerin zu werden, habe dann aber das studiert, was mich am meisten interessiert hat: Politik und Medien. Ich dachte damals, es sei ein Traumberuf, ein politisches Magazin im Fernsehen zu moderieren.“ Und zugegeben: Die Moderation eines beinharten Politikmagazins oder Talkformats kann man sich bei ihr gut vorstellen.

Nach Berlin hat es Franziska Weisz 2005 verschlagen. „Ich kam mit zwei Koffern hier an. Es war in einem unfassbar kalten Januar. Ich kam damals von Tegel mit dem Flughafenbus am Kudamm an, wo noch die Weihnachtsdekoration hing. Ich habe meine Koffer abgestellt und habe mich wie Mary Poppins gefühlt. Ich dachte, dass ich bald wieder weg bin.“ Aber Berlin habe sie nicht gehen lassen.

Wegen des Autoverkehrs haben wir den Boulevard Unter den Linden zügig überquert und flanieren am Maxim-Gorki-Theater vorbei. Aber mit dem Theater an sich hat die Schauspielerin offenbar weniger am Hut. Wir erreichen die Museumsinsel. Plötzlich bleibt sie stehen und zeigt in der Ferne auf eine Bank. Dort habe sie mit Benno Fürmann gesessen. Für einen Dreh. Mit dem Schauspieler hatte sie den Berliner Politthriller „Die vierte Gewalt“ (2016) gedreht. Zur Erinnerung: Fürmann war in dem Film der investigative Journalist Jan Schulte, sie die ehrgeizige junge Bundestagsabgeordnete Katharina Pflüger. Es ist ein Film voller Heimlichkeiten. Beide verbanden auf jener Bank nicht nur Schmetterlingsgefühle, sondern auch etwas Umtriebiges, ja Abgründiges. „Es ist für mich eher die Ausnahme, in Berlin zu drehen“, sagt Franziska Weisz. „Es waren vielleicht zehn Filme.“ Als wir an der Museumsinsel entlang laufen, erzählt sie bereits von einem anderen Film, der dort spielt.

Als "Tatort"-Kommissarin unterwegs

Wir nehmen uns vor, möglichst wenig über Filme zu sprechen. Aber das geht natürlich nicht, wenn jemand wie sie seit Jahren als „Tatort“-Kommissarin mit hohen Einschaltquoten sonntags über die Bildschirme flimmert. Werde Sie denn oft auf der Straße erkannt und angesprochen?, will ich wissen. „Manchmal“, sagt sie. „Oft gibt es Irritationen, weil ich Leuten bekannt vorkomme, sie aber nicht genau wissen, wohin sie mich stecken sollen. Die Leute sagen dann etwa: Sie arbeiten doch in dem Restaurant Mauerstraße/Ecke Sowieso. Daran merke ich, dass sie mich in ihren Alltag integrieren wollen.“

Judith Rosmair und Julia Grosz (links) in einer "Tatort"-Folge

Foto: ARD / NDR/Meyerbroeker

Die Ermittlungen für den „Tatort“ haben allerdings sie selbst beeinflusst. „Ich schaue der Polizei jetzt immer genau zu“, sagt Franziska Weisz. Ihr großer Bruder sei Feuerwehrmann, weswegen sie immer ganz aufgeregt sei, wenn eine Feuerwehr im Einsatz vorbeifahre. „Das ist bei der Polizei jetzt auch so. Ich bin ein Gaffer wider Willen, nicht, weil ich etwas Gruseliges sehen will, sondern ich schaue zu, was die Beamten machen. Mich interessiert, wie sie miteinander umgehen, wer den Funkspruch absetzt und wo am Gurt sie ihre Handschellen hängen haben. Das alles schaue ich mir aus sicherer Distanz an.“

Wie sich eine Wienerin Berlin erschließt

Nahe gekommen ist sie dem Filmregisseur und studierten Kunsthistoriker Felix Herzogenrath, den sie 2012 bei Dreharbeiten zur ZDF-Serie „Die Bergretter“ kennenlernte und drei Jahre später heiratete. Sein Name fällt erstmals, als wir am Pergamonmuseum vorbei laufen. Das Panorama haben sie offenbar sofort besucht, als die Corona-Lockerungen es wieder zuließen.

Die Museumsaffinität hat möglicherweise auch noch den Hintergrund, dass der namhafte Kunstkurator und Museumschef Wulf Herzogenrath ihr Schwiegervater ist. Franziska Weisz kennt sich jedenfalls rund um die Museumsinsel erstaunlich gut aus.

„Es gibt viele Wiener, die nach Berlin kommen und sagen, die Stadt sei ihnen zu groß, um hier zu leben“, sagt die Schauspielerin. „Ich war vorher aus London nach Wien zurückgekehrt. Die Sehnsucht nach einer großen Stadt wurde in Berlin wieder gestillt, hier gibt es den Luxus der Vielfalt.“ Zugleich beschreibt sie ihre mühsamen Anfänge in der Stadt. „Ich kannte in Berlin nur eine Person, und die war gerade auf Reisen. Deswegen konnte ich in die Wohnung. Ich habe mir die Stadt aus dem Nichts erschlossen. Anfangs war ich nur zu Fuß unterwegs, dann mit Fahrrad. Dann fuhr ich mit der U-Bahn. Ich kenne mich wirklich gut in der Stadt aus.“ Irgendwann holte sie ihr Auto nach. Das habe sie aus grünen Gründen aber wieder aufgegeben. „Ich habe im ersten Jahr nichts gedreht, erst in der letzten Woche hatte ich eine kleine Rolle und dabei Menschen kennen gelernt. So ist mein ganzes soziales Netzwerk Stück für Stück gewachsen.“

"Jo mei, rede doch mal wie der Falco"

Am meisten sei sie in ihrem eigenen Kiez unterwegs: im Friedrichshain. „Ganz zu Beginn habe ich in Charlottenburg gelebt, wo ich sieben Mal umgezogen bin, immer zur Untermiete“, sagt sie. „Einmal habe ich in einer Riesenwohnung in der Mommsenstraße gewohnt und hatte kaum Sachen. Ich habe auf einem Aufblasbett geschlafen. Theoretisch hätte ich alles innerhalb einer Stunde wieder zusammenräumen können, um weiterzuziehen.“ Dann bekam sie ihre erste Mietwohnung am Oranienplatz. „Das war ein tolles Gefühl.“

Wenn Franziska Weisz erzählt, dann ist ihr das Wienerische kaum noch anzuhören. Das hat seinen guten Grund, sie spricht von einer ziemlichen Genervtheit und Vermeidungshaltung. „Wenn man als Österreicherin in Deutschland den Mund aufmacht, finden das alle putzig.“ Es gäbe gleich eine Meinung, sagt die Schauspielerin. Genau genommen meint sie Klischees. „Da sagen alle sofort: Jo mei, rede doch mal wie der Falco.“ Inzwischen sei sie schon so lange in Berlin, dass sie nicht mehr die Österreicherin vor sich hertragen möchte. „Egal, ob ich es mir damit leicht mache, weil es ja charmant ist, oder schwer mache, weil irgendwelche Leute Probleme damit haben.“ Außerdem sei sie mit einem Deutschen verheiratet, es ist also ihre Privatsprache.

Die Schauspielerin ist mit ihrem Wiener Humor vorsichtiger geworden

Dem Wiener Schmäh haftet etwas Charaktervolles, aber auch Abgründiges an. Beim Thema Humor zögert Franziska Weisz ein wenig. „Ich bin manchmal ganz schön schnell mit dem Mundwerk und habe sicherlich einen bösen Humor“, sagt sie. „Aber ich bin damit vorsichtiger geworden. Denn erst einmal lachen alle, was aber meist schnell vergeht.“ Ihre große Liebe sei die Ironie. Aber es stelle sich schon die Frage, ob die überhaupt noch zeitgemäß sei. „Denn die Ironie wird nicht von allen verstanden“, sagt sie. „Man muss also aufpassen, niemanden zu verletzen. Das ist auch ein Punkt, an dem unsere Gesellschaft gerade steht. Niemand darf sich verbal verletzt fühlen. Ich gestehe, dass ich da auch eine Lernkurve habe.“

Schauspielerin Franziska Weisz und Morgenpost-Redakteur Volker Blech beim Spaziergang über den Gendarmenmarkt.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

An der Ebertbrücke angekommen, biegen wir linker Hand in die Geschwister-Scholl-Straße ein. Es ist die Zeit für unsere Gesellschaftsdebatte. „Ich rege mich zum Beispiel über die Ungerechtigkeit auf, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden“, sagt Franziska Weisz. „Wir reden alle darüber, aber niemand macht wirklich etwas dagegen. Die menschliche Arbeit wird stark versteuert, aber das große Erbe wird kaum versteuert.“ Es folgen Ausführungen über Erbschaftssteuern. „Die noch viel größere Ungerechtigkeit ist aber die Weise, wie wir mit unserem Planeten umgehen“, sagt sie. „Wir treten ihn tagtäglich mit den Füßen besonders mit vermeintlich kleinen Entscheidungen, also unserem Konsumverhalten. Darüber könnte ich stundenlang reden.“ Es folgen Ausführungen über CO 2 -Zertifikate.

„Bei Agrardemos wird man mich entdecken“, sagt sie. „Ich laufe immer gerne mit.“ Sie habe Patenschaften beim WWF und unterstütze Green Peace. „Ich will nicht die vollständige Ausrottung von Tigern zu meinen Lebzeiten erfahren. Täglich sterben so viele Arten aus, die wir gar nicht auf dem Zettel haben.“

Außerdem ist die Vegetarierin. „Ich habe das mit 13 beschlossen. An einem Samstagnachmittag habe ich eine Dokumentation über Tiertransporte gesehen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war’s.“ Mit Leidenschaft wirbt sie für „Soko Tierschutz“ auf Social Media. „Die decken krasse Sachen auf. Für eine Demo bin ich extra nach Hamburg gefahren, dort sollte ein Tierversuchslabor geschlossen werden.“

Noch immer werden Rollen nach Optik besetzt

An einem Straßencafé machen wir Zwischenstopp, sie trinkt nur einen Saft. Drei Safttage macht die Schauspielerin gerade, angeblich, weil sie zu viel Schokolade gegessen habe.

„Wir sind gerade an einem wichtigen Punkt, der auch mein Leben als Schauspielerin betrifft, weil ich jetzt alt werde“, sagt sie überraschend. „Wenn man 20 ist, macht man sich über gewisse Dinge keine Gedanken, mit 40 aber schon. Es ist nach wie vor so, dass viele Rollen nach Optik besetzt werden. Aber es ändert sich gerade.“ Sie verweist auf die Schauspielerin Frances McDormand, die nicht als Beauty, sondern ungeschminkt als Charakterdarstellerin spiele und dafür einen Oscar erhielt. Das seien wichtige Signale.

„Die Kamera ist gnadenlos“, sagt Franziska Weisz. „Als Mann kann man mit grauen Haaren noch Karriere machen. Aber als Frau? Als ich 20 war, hieß es, mit 40 bist du auf dem absteigenden Ast. Inzwischen bin ich sehr hoffnungsvoll, noch viele gute Rollen zu bekommen.“ Während der Corona-Zeit sei ihr aufgefallen, sagt sie, „unter welchem Druck ich doch stehe. Dass ich immer darauf achte, was ich esse und wie meine Haut aussieht. Damit ich fit bin, wenn morgen das große Casting kommt.“ Während Corona wurde sie „plötzlich viel sanfter und netter“ zu sich selber. Aber der Druck von außen und die Safttage sind zurück.

Zierliche Personen mit großer Präsenz

Franziska Weisz hatte einmal darüber gesprochen, dass Menschen auf den Bildschirmen anders aussehen. „Es ist nicht, weil die Fernseher das Format verzerren. Ich habe die meisten Schauspieler schon einmal in natura erlebt, aber viele Männer und Frauen, die auf dem Bildschirm eine große Präsenz haben, sind im echten Leben zierliche Personen. Ich bin eher groß und habe breite Schultern, dadurch wirke ich gleich wuchtbrummig.“

An Dussmann vorbei gehen wir mit schnellerem Schritt die Friedrichstraße hinunter. Die Schauspielerin kommt zu ihrem Aufnahmetermin etwas spät. Franziska Weisz ist die Stimme der Telekom Austria. An einem Hauseingang verabschieden wir uns mit einem kurzem, aber herzlichen Winken.

Biografisches Franziska Weisz ist am 4. Mai 1980 in Wien geboren worden und wuchs in Breitenfurt auf. 1998 begann sie ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Wien. Es folgte ein Studium an der De Montfort University in Leicester und später am King’s College in London.

Berufliches Vom österreichischen Regisseur Ulrich Seidl war sie für den Film „Hundstage“ entdeckt worden. Bei der Berlinale 2005 wurde sie „Shooting Star“ für ihre Rolle im Film „Hotel“. Sie verfügt über eine lange Liste an Kino- und Fernsehfilmen. Seit 2015 ist sie „Tatort“-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring.

Privates Mit Regisseur Felix Herzogenrath ist sie seit 2015 verheiratet, sie leben in Friedrichshain.