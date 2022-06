Im Konfettiregen: Claus Peymann liest Thomas Bernhard

Er sei ein wenig aufgeregt, sagt Claus Peymann, nachdem er sich fast schüchtern aus dem Bühnenhintergrund des Renaissance-Theaters nach vorn geschlichen hat. Schließlich sei dies sein erster Bühnenauftritt mit 85 Jahren. Aber dieses Haus, sagt er dann, sei ja bekannt dafür, auch für ein älteres Publikum attraktiv zu sein. Ob also jemand im Saal noch mehr Zeit auf dem Buckel habe? Ja, meldet sich da ein Herr aus der vorderen Reihe: Er sei 94 Jahre alt. Spontaner Applaus für beide.

Peymann ist wieder da, der langjährige Direktor des Wiener Burgtheaters und noch langjährigere Intendant des Berliner Ensembles. Zweimal tritt er in diesen Tagen mit etwa anderthalbstündigen Abenden auf – gelesen werden, man möchte sagen: naturgemäß, Texte seines langjährigen Wegbegleiters Thomas Bernhard, mit deren Inszenierung Peymann die größten Erfolge, auch die größten Theaterskandale seiner Karriere erzielte. Er hat sich schon im Vorfeld in einigen Interviews zu Wort gemeldet mit seinen bekannten, schon fast kanonischen Rempeleien gegen die Berliner Theaterszene. Diesmal belässt er es dabei, den anderen Aufführungshäusern „Schiss“ zu unterstellen, weshalb er boykottiert würde, nur eben hier nicht, im Renaissance-Theater.

Schwere Gedanken im Ohrensessel

Auf der Bühne steht ein museales Objekt, der Lieblingsohrensessel von George Tabori, in dem Peymann nun 75 Minuten lang aus Bernhards „Holzfällen“ lesen wird – natürlich mit diebischer Freude und lustvoller Eitelkeit, weil er ja selbst darin literarisch verewigt ist: als designierter Burgtheaterdirektor, der für die Abendgesellschaft, in der sich der Ich-Erzähler wiederfindet, ein zentrales Thema ist.

Peymann taucht tief ein in die Strudel der Bernhardschen Prosa, in ihren Wiederholungszwang, ihre manischen Invektiven, ihren Rhythmus. Er kann sich mit großer Ausdruckskraft von ihr fortreißen lassen – und man beginnt zu ahnen, was das Duo Bernhard/Peymann einmal so stark gemacht hat: Das schäumende Temperament dieser Texte, das man Bernhard in seinen ironisch-gelassenen Interviews so selten anmerkte, entspricht genau der Impulsivität Peymanns.

Als vom herannahenden Burgtheaterdirektor als einem „deutschen Genie“ die Rede ist, greift er in die Tasche seines selbstverständlich schwarzen Jacketts und lässt eine Konfettiwolke über sich niedergehen. Es ist eine Feier seiner selbst, natürlich, aber sie macht sich auch darüber lustig. Teils stehende Ovationen für den großen Theatermann.

