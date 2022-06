Wenn Puppen vom Sterben künden: „Hokuspokus“

Top-Events in Berlin

Die bezahlbare Wohnung lässt das junge Paar strahlen vor Glück. Was man allerdings nicht sehen, sondern fühlen kann. Denn die beiden tragen die weltbekannten spitznasigen Charakter-Masken der Familie Flöz. Mit Gesichtern, die für ein ganzes Leben stehen. Staunend, melancholisch, wissend zugleich. Ein beredter Blick, eine Geste genügt – und der Zuschauer ist mittendrin im Geschehen. Wie bei den Frischverliebten. Für sie verliert sogar die komplizierte Gebrauchsanweisung für einen Tisch-Aufbau ihren Schrecken. Alles scheint machbar. Dann aber kommt das erste Kind und schreit. Er greift wieder beherzt zur Gebrauchsanweisung. Nur um festzustellen, dass manche Dinge ihren eigenen Regeln folgen.

In der frenetisch gefeierten Uraufführung „Hokuspokus“ in der Komödie im Schiller Theater entspinnt sich auf poetisch anrührende Weise das Werden und Vergehen einer Familie. Wie bei der Familie Flöz üblich, ohne Worte, aber mit perfekt getimter, ausdrucksstarker Körpersprache und ebensolchen Sounds. In der Regie von Hajo Schüler entfaltet das Stück, das vom Ensemble entwickelt wurde, nicht einfach nur die legendäre Bühnenmagie der Flözens. Diesmal wird auch live sichtbar gemacht, wie die Theater-Wunderkiste der Truppe funktioniert.

Wenn das jüngste Kind plötzlich stirbt

Die Geschichte konzentriert sich auf die Bühnenmitte in einem multifunktionalen Bühnenbild. Rechts und links davon stehen Musiker und Geräuschemacher, die auch Masken-Darsteller sind. Zudem sorgen sie als lautlose schwarze Schatten für einen reibungslosen Umbau der Bühne. Und sie filmen und projizieren die Figuren in Echtzeit, reichen Requisiten, singen, musizieren.

Ausgehend von der Schöpfungsgeschichte, starten ein Mann und eine Frau in weißen Nachthemden als erstes Liebespaar überhaupt. Umgeben von Dschungelgeräuschen schauen sie dem Flug aufgescheuchter Vögel hinterher, folgen dem Rascheln eines Tieres, zucken beim lauten Törö der Elefanten zusammen. Und finden sich darüber. Bald darauf ziehen sie drei Sprösslinge auf. Ein turbulentes Familienleben, in dessen Szenen man vieles wiedererkennt. Man sieht aber auch, wie einsam die Figuren oft sind. Und wie sie immer wieder vor neue Zerreißproben gestellt werden.

Der Älteste fordert die Eltern rebellisch heraus. Die Tochter ist bockig, der jüngste Sohn empfindsam. Eines Tages steht er mit seinen geringelten Strümpfen auf der Straße, blickt erstaunt in die Welt. Da reißt ihn ein Autounfall aus dem Leben. Auf der Leinwand färbt sich sein Gesicht schwarzweiß und wächst mit Ranken zu, bis nichts mehr von dem Jungen zu sehen ist. Die Maske des Darstellers fällt mit dem Tod. Ein Schicksalsschlag und ein bewegender Moment, dem weitere folgen. Denn der Abend endet im Greisenalter des Paares.

Der Titel „Hokuspokus“ wurde hier dem mutmaßlichen lateinischen Ursprung entlehnt, der in etwa „Das ist mein Leib“ bedeutet. Eine Anspielung auf die Schöpfung des Menschen, der mit dem Tod wieder Teil des Kosmos wird. Die fabelhafte Familie Flöz erzählt das Leben hier im Zeitraffer hintergründig und mit viel Witz in ihrer bislang wohl emotionalsten Produktion.

Komödie im Schiller Theater, Bismarckstr. 110, Charlottenburg, Tel. 88 59 11 88, 9.-11.6. um 20 Uhr, 12.6. um 18 Uhr