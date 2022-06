Dem Hauptmann die Grenzen aufzeigen: „Madame Köpenick“

Bei so viel weiblicher Koketterie bleibt selbst dem größten Ganoven kurz die Spucke weg: „Frau Blum, Sie sind ja ein Abgrund!“, sagt der Schumacher Wilhelm Voigt einmal zu der Frau, die ihm erst ein Zimmer vermietete und ihn danach auch in ihr Herz ließ. Dabei war für die Abgründe doch eigentlich er, der als „Hauptmann von Köpenick“ Berühmtheit erlangt hatte, zuständig. Als sich die beiden 1909 in Luxemburg begegneten, war er 60 Jahre alt und hatte insgesamt 30 davon in Zuchthäusern verbracht. Sein Coup, bei dem er als falscher Hauptmann verkleidet ins Köpenicker Rathaus eindrang, den Bürgermeister verhaftete und mit der Stadtkasse türmte, lag da erst drei Jahre zurück.

Wie es danach mit ihm weiterging und welche Rolle Émilie Blum-Bernier dabei spielte, erzählt der Luxemburger Autor Guy Helminger in seinem Stück „Madame Köpenick“. Die Uraufführung des Textes in der Regie von Kay Wuschek, der von 2005 bis 2019 Intendant des Berliner Theaters an der Parkaue war, entstand als Koproduktion mit dem Luxemburger Kasemattentheater und ist jetzt bei den Vaganten zu sehen. Dort steht auf der Bühne eine schlichte, aber behagliche Stube. Ausgestattet mit einem Holztisch, ein paar Stühlen, einem fett gepolsterten Sessel. Gediegen, könnte man sagen. Was für die Beziehung, die sich hier abspielt, eher nicht zutrifft. Da ist nämlich ordentlich Pfeffer drin, es fliegen die Fetzen, manchmal auch Zimmerdeko oder Unterwäsche. Was vor allem am Temperament der Frau Blum liegt.

Akrobatische Einlagen auf Tischen und Stühlen

Die hat es wirklich gegeben, allerdings weiß man nicht sehr viel über sie. Hier auf der Bühne ist sie jedenfalls eine höchst emanzipierte Frau, die sich von einem wie Voigt nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, geschweige denn ihm zum Abendessen das Sauerkraut hinterherträgt. Gespielt wird sie von Brigitte Urhausen und die kostet das ganz wunderbar aus, ihre Émilie Blum ist pfiffig, schlagfertig und selbstbewusst. Ihr Widerpart auf der Bühne ist Michael Schrodt, der seinen Wilhelm Voigt mit viel Körperlichkeit angeht, dabei mehr als einmal halsbrecherisch über Sessel und Stühle turnt. Aus diesem Aufeinandertreffen der sprachlich-koketten Ungestümheit einerseits und der körperlichen Ungestümheit andererseits entsteht eine sehr charmante, temporeiche Komik. Die sich angenehm abwechselt mit ruhigeren Szenen, denn eine zarte Liebesgeschichte ist dieses mit historischen Fakten durchzogene und durchaus feministische Lustspiel ja auch.

Rundherum ist dramaturgisch noch ein Meta-Rahmen gespannt, für den Urhausen und Schrodt jeweils aus den historischen Rollen heraustreten und ein Darstellerpaar mimen, das mal ein echtes Paar war, was wiederum den Theaterproben nur so mittel zuträglich ist. Diese Meta-Ebene ist eigentlich nicht wirklich nötig, eben weil der Kern des Stückes stark genug ist und von der Komik bis zur Tragik ja wirklich alles drin ist in dem Stoff. Dreizehn Jahre blieb Wilhelm Voigt in Luxemburg. Dort starb er auch, im Januar 1922, also vor fast genau 100 Jahren.

Vagantenbühne, Kantstr. 12a, Kartentel. 313 12 07. Nächste Termine: 09., 10. und 11. Juni, 20 Uhr.