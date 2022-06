Daniel Brühl: „Sorry, wir waren solche Nervensägen“

20 Jahre danach: August Diehl und Daniel Brühl stellen in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ „Was nützt die Liebe in Gedanken“ vor.

Es ist genau 20 Jahre her, dass dieser Film gedreht wurde. Und obwohl es ein Sommerfilm ist und man es ihm nicht ansieht, wäre er damals fast in der Jahrhundertflut des Jahres 2002 abgesoffen. Deshalb stellte Regisseur Achim von Borries am gestrigen Dienstagabend seinen Film „Was nützt die Liebe in Gedanken“ auch nicht alleine vor in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ – er brachte die halbe Filmcrew mit. Und erzählte gemeinsam mit seinem Co-Autor Henk Handloegten und seinen Stars August Diehl und Daniel Brühl von den schwierigen Drehbedingungen.

Fünf Wochen lang regnete es, die Schauspieler mussten so tun, als ob sie in praller Hitze schwitzen, während sie nasse Füße hatten. Aber „Film ist ja Lüge“, wie Achim von Borries meint. Es war alles eine Frage der Ausleuchtung der kongenialen Kamerafrau Jutta Pohlmann. Und neben den Stars stand immer jemand mit Fön, um sie zu trocknen. Für Borries und Handloegten war es die erste Auseinandersetzung mit den 20er-Jahren. Das hat sie, wie sie zugeben, auch angefixt für die Serie „Babylon Berlin“, die sie gemeinsam mit Tom Tykwer drehen und deren jüngste Staffel im Oktober in die Kinos kommen wird.

Vor 20 Jahren: Daniel Brühl (l.) und August Diehl in „Was nützt die Liebe in Gedanken“.

Foto: X Filme

20 Jahre danach: Das ist auch für die Hauptdarsteller verrückt, weil sie damals fast halb so alt waren wie heute. Mit viel Ironie erzählen sie, wie sie sich erst mal kritisch begegneten und beim ersten Treffen einander warten ließen. Doch dann haben sie sich im Nu verbrüdert, steckten immer wieder die Köpfe zusammen und hatten stets neue ausgefallene Ideen, mit denen sie ihrem Regisseur in den Ohren legen.

Der Film führte zu gleich drei Freundschaften fürs Leben

„Entschuldigung noch mal“, sagt Brühl im Zoo Palast zu Achim von Borries, „dass wir solche Nervensägen waren.“ Aber für beide ist dieser Film einer ihrer wichtigsten, wie auch August Diehl unterstreicht. Und dabei hätten sich, so Brühl, gleich drei Freundschaften fürs Leben ergeben. Die zu dem Mann rechts von ihm, Diehl, und zu dem Mann links von ihm, von Borries. Sowie zu Anna Maria Mühe, die damals ihre erste Hauptrolle spielte. Sie drehte an diesem Abend aber in einer anderen Stadt. Und sei, so Brühl, todunglücklich, nicht dabei zu sein.

