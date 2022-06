Zum Gelde drängt doch alles: „Der Geizige“ in Potsdam

Das Hans-Otto-Theater Potsdam nutzt seine Lage am See mit traumhaftem Blick, um ihre große Sprechtheater-Produktion dieses Sommers nach außen zu verlagern. Auf der Sommerbühne am Tiefen See inszeniert Milena Paulovicz kurzweilig und sprachgewaltig die Komödie „Der Geizige“. Molière schrieb sie auf einem ersten Höhepunkt seines Ruhms für das königliche Theater Ludwigs XIV. Dabei spießt das Stück in erster Linie Marotten nicht des damaligen Adels auf.

Molières Titelfigur Harpagon pflegt das Gegenteil des adligen Umgangs mit Geld: Er definiert sich nicht nur darüber – er pflegt zu seiner Geldkassette eine symbiotische Liebesbeziehung. Er ist nicht nur geizig – Harpagon ist der Geiz selbst. Daraus leiten sich alle Aspekte seines Denkens und Tuns ab. Molière zeichnet seine Figuren typisiert, knüpft so an die Tradition der italienischen Commedia dell’Arte an, schlägt daraus aber Funken zur Abbildung des Lebens und Denkens der Moderne und des Heute.

Zwar ist der in den Bühnenboden eingeschlagene altsozialistische Kronleuchter eher theatral zweckmäßig als sinnhaft: Matthias Müller bietet uns ein Einheitsbühnenbild an, aus dem man zwar Laserschwerter für guten Bühnenkampf bauen kann, welches aber nur auf Umwegen zu deuten ist. Doch die neuronalen Verbindungen des Publikums werden anders zum Blinken gebracht. Nicht zuletzt, weil der französische Originaltext von Frank-Patrick Steckel virtuos in ein pointenreiches aber unprätentiöses Deutsch gebracht ist.

Virtuoser, sportlicher Slapstick

Jon-Karre Koppe spielt diesen Harpagon umstandslos, gewinnt den Witz der Figur aus ihrer unverstellten seelischen Kälte – und verkörpert auch den autoritären Familientyrann gegenüber seinen Kindern sehr glaubhaft. Die jungen Darstellenden Hannes Schumacher als feurig-abtrünniger Sohn Cléantes und Mascha Schneider als aufmüpfige Tochter Élise zeigen sich im virtous-sportlichen Slapstick-Spiel zwar eher an der amourösen Zukunft ihrer Figuren als an finanziellem Erfolg interessiert. Sie und vor allem der devot sich verstellende Adelssohn Valère (Paul Wilms) drücken aber in ihrem Verhalten auch aus, dass das Prinzip, nach dem Molière seinen Klassiker baut, mit „Geiz“ noch unzureichend beschrieben ist.

Der Kern ist eher: Sämtliche, und nicht nur die dezidiert wirtschaftlichen Beziehungen der Menschen, sind von der Jagd nach Geld durchtränkt – Thema einer aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft, die wir eigentlich viel besser kennen als Molière. Und die wir uns doch am Tiefen See in Potsdam mit Hilfe eines exquisiten Theaterensembles so unverstellt von ihm vorführen lassen können wie heute sonst kaum.

Hans-Otto-Theater, Sommerbühne am Tiefen See, Potsdam. Termine und Informationen hier.