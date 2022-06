John Storgårds: Ein nervöses Dirigenten-Debüt

Top-Events in Berlin

Gastdirigenten haben es gerade nicht leicht bei den Berliner Philharmonikern. Oft erwischen sie nämlich die ungünstigen Stabrawa-Termine. Termine, an denen früher der Konzertmeister Daniel Stabrawa Dienst gehabt hätte. Das Problem daran: Seit Ende der Saison 2020/21 ist Stabrawa im Ruhestand – und ein passender Nachfolger noch nicht in Sicht. Bleiben zurzeit also nur Konzertmeister-Aushilfen für diese Abende. Und da lassen sich dann einige Überraschungen erleben.

So stieß John Eliot Gardiner Mitte März auf eine recht schläfrige Suyoen Kim vom Konzerthausorchester. Und unter Rattle spielte erst vor zwei Wochen ein ziemlich routinierter Rainer Honeck von den Wiener Philharmonikern. Mehr Glück dagegen hat jetzt der finnische Dirigent John Storgårds. Denn am Ersten Pult sitzt Ilian Garnetz von den Bamberger Symphonikern. Musikantisch, einfühlsam, einladend. Dafür allerdings hat Storgårds ein anderes Handicap: Der 58-jährige debütiert an diesem Abend bei den Berliner Philharmonikern. Und er wirkt ziemlich nervös.

Struktur ist dem Dirigenten wichtiger als Klang

Wobei sich diese Nervosität nicht nur in Gestalt flotter Tempi äußert, mit denen er die Philharmoniker zu überraschen scheint. Es ist auch eine gewisse äußere Anspannung zu spüren, die sich unmittelbar aufs Orchester überträgt. Nüchtern und schnörkellos klingt Bruckners Sinfonie Nr. 6 unter Storgårds, nüchtern und schnörkellos auch Carl Nielsens „Helios“-Ouvertüre zu Beginn des Abends. Storgårds ist ein Dirigent, der das Bildhafte meidet. Struktur ist ihm wichtiger als Klang. Getreu nach dem Motto „Viel Architektur, wenig Innenleben“. Oder noch prägnanter formuliert: „Viel Hülle, wenig Fülle“.

Für Nielsens „Helios“ mag das ausreichen als interpretatorisches Konzept. Schließlich dauert es nur zehn Minuten, hat ein leicht nachvollziehbares außermusikalisches Sujet (Sonne steigt über dem Ägäischen Meer auf und geht wieder unter). Und das Publikum ist ohnehin dankbar, dass die Philharmoniker dieses Werk nach 27 Jahren mal wieder spielen.

Die Blechbläser lassen die Muskeln spielen

Anders verhält es sich bei Bruckners Sinfonie Nr. 6. Denn die Philharmoniker legen viel Wert darauf, als Bruckner-Spitzenorchester wahrgenommen zu werden. Eine solide, abstrakte Bruckner-Sechste wie unter Stogårds scheint da zu wenig – vor allem, wenn in den ersten drei Sätzen noch elementare Abstimmungsprobleme in puncto Tempo und Balance hinzukommen. Obwohl Stogårds ursprünglich von der Geige kommt, sind es nicht die Streicher, von denen er an diesem Abend ausgeht. Es sind die Blechbläser. Und die lassen sich nicht zweimal bitten: Sie lassen die Muskeln spielen, überstrahlen mit aller Macht die schlanken Streicher.

Vergleichsweise homogen wirkt Gerald Barrys Kontrabass-Konzert zuvor, die Uraufführung des Abends mit Philharmoniker-Bassist Matthew McDonald. Ein redseliges Werk nach Szenen aus einem Fassbinder-Film. Ein Stück, das ähnlich wie Bruckners Sinfonien auf dem Prinzip der Wiederholung beruht. Kleine melodische Gesten und rhythmische Formeln vervielfältigen sich hier bis ins schier Unendliche – humorvoll, spielerisch, obsessiv.