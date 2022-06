„Piano Nobile“: Kammermusik zu einem Glas Wein

Im Herbst letzten Jahres machte sich der Pianist Thomas Hoppe einen Traum wahr und eröffnete in Karlshorst einen Kammermusiksaal: „Piano Nobile“, eine denkmalgeschützte Konzertstätte für Solisten und kleinere Ensembles, zugelassen für bis zu 90 Gäste. Das 1901 erbaute Haus, in dem sich der Saal befindet, hat eine besondere Geschichte. Zunächst diente es einem Verein von Zementfabrikanten als Labor. Hier wurde geforscht und geworben zugleich. Anhand der komplett aus Beton gestalteten Fassade des Musterhauses wollte man zeigen, was sich daraus alles fertigen lässt. Zu DDR-Zeiten befand sich dort die algerische Botschaft, 1994 zog das Bundesarchiv mit Archiv-Beständen der Parteien und Massenorganisationen der DDR ein, und seit 2002 ist das Haus in Privatbesitz.

Der Saalgründer Thomas Hoppe ist ein gefragter Kammermusik-Pianist. Er studierte an der Juilliard School in New York City, tritt weltweit mit dem Atos-Trio auf und war lange Jahre Studiopianist für den amerikanischen Stargeiger Itzhak Perlman. Schon seit längerer Zeit war er auf der Suche nach einem Raum, der sich nicht nur zum Üben und Proben eignet, sondern auch zum Konzertieren. Die Sache gestaltete sich schwierig: Der eine Saal hatte keine gute Akustik, der andere kein schönes Ambiente, immer fehlte es an etwas. Über ein Immobilienportal im Internet stieß er schließlich auf das Haus in der Dönhoffstraße 39. „Ich habe sogleich ein Projektpapier geschrieben und mich für den Raum beworben“, erzählt Hoppe. „Der Besitzer war von der Idee begeistert, so habe ich ihn bekommen.“

Zur Eröffnung spielte die Bratschistin Tabea Zimmermann

Aufgrund seiner internationalen Künstlerkontakte gelingt es ihm, erstklassige und renommierte Interpreten in den schönen Saal mit den holzgetäfelten Wänden und den roten Vorhängen zu holen. So gestaltete er etwa das Eröffnungskonzert mit der Star-Bratschistin Tabea Zimmermann. Und im Januar dieses Jahres gab der ehemalige Konzertmeister der Wiener Philharmoniker Fedor Rudin einen grandiosen Duoabend mit dem Pianisten Boris Kusnezow. Doch Hoppe möchte nicht nur prominente Musiker im Saal auftreten lassen, auch Studenten sollen dort spielen, um Auftrittserfahrung zu sammeln. Und „Piano Nobile“ ist auch nicht nur der Klassik vorbehalten. So eroberte am vergangenen Dienstag der Lichtenberger Sinti-Jazz-Gitarrist Janko Lauenberger mit seiner Band Radio Django die Herzen der Zuhörer mit packendem Swing der Django-Reinhardt-Tradition.

Was den Karlshorster Saal besonders auszeichnet, ist seine familiäre Atmosphäre. Wer dort ins Konzert geht, hat eher das Gefühl bei guten Freunden zu sein als an einem öffentlichen Veranstaltungsort. Man bekommt ein gutes Glas Wein, das sogar im Eintrittspreis mit inbegriffen ist, und hat die Chance nach dem Auftritt mit den Musikern zu sprechen, die im Barzimmer mangels Garderobe ihre Instrumentenkästen stehen haben. Da der Saal noch nicht bekannt ist in Berlin und viele Leute wegen der Corona-Situation Veranstaltungen eher meiden, sind die Konzerte allerdings nur in seltenen Fällen wirklich ausgelastet. Thomas Hoppe ist jedoch guten Mutes, dass sich die Situation bessert: „Ich bin mir sicher, dass wir bis Ende nächsten Jahres das Ding zum Laufen kriegen“, sagt er voller Optimismus. Wir wünschen es ihm.

Kammersaal „Piano Nobile“, Dönhoffstr. 39, Karlshorst. Termin: Harfenistin Elisabeth Plank am 2.6.