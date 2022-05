Das Theatertreffen beginnt mit einer Ode an die Liebe

Das dreiwöchige Theatertreffen ist am Freitagabend in Berlin eröffnet worden.

Es ist ein erstes Theatertreffen und ein letztes, das am Freitagabend im ausverkauften Haus der Berliner Festspiele eröffnet wurde. Ein erstes, weil es nach zwei Jahren mit digitalen Ersatzlösungen wieder als Präsenzveranstaltung an die Schaperstraße und andere Spielstätten zurückkehrt. Und ein letztes, weil Yvonne Büdenhölzer und ihr Team die Leitung des Festivals nach zwölf spannenden Jahren abgeben werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) lobte sie mit angemessener Begeisterung – nicht nur, aber mit besonderem Nachdruck für die vor zwei Jahren eingeführte Frauenquote in der Regieposition, die bei der Auswahl der zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum für mehr Vielfalt, Überraschungsmomente und Qualität gesorgt hat.

„Das neue Leben“ heißt das Bochumer Stück von Regisseur Christopher Rüping, mit dem das Festival eröffnet wurde, und der Untertitel „Where do we go from here?“ fängt viel von der etwas ratlosen Aufbruchsstimmung ein, die mit dem Ende der sozialen Isolation nach der Pandemie verbunden ist.

Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu: Die vor mehr als 700 Jahren fragmentarisch niedergeschriebene Liebe Dantes zu seiner Beatrice ist das Thema dieses Abends. In einer wunderbaren Lässigkeit erzählen zunächst vier, am Ende fünf Darstellerinnen und Darsteller davon. Mit Ausnahme eines alptraumhaften Zwischenspiels wehrt sich alles gegen Pathos und Theatralik: Die Bühne ist leergeräumt und nur mit den konzentrischen Kreisen aus der „Göttlichen Komödie“ versehen, rechts steht ein Klavier, das ein interessantes Eigenleben führt. Britney Spears, Whitney Houston und Danger Dan feiern musikalische Gastauftritte, und man kommt nicht aus dem Staunen heraus über die Gegenwärtigkeit und die Kraft dieser Poesie aus dem Hochmittelalter – obwohl man doch weiß, woher sie rührt. Sie waren ja immer da, seit Menschengedenken: die Selbstzweifel und die Obsessionen für einen anderen Menschen, die Monologe der von Liebe entflammten Seele. Wie schön, sie wieder auf der Bühne zu erleben.