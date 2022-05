Die Welt austricksen: Horst Evers im Mehringhof Theater

Horst Evers findet, es hätte viel für sich, wenn moderne Elektrogeräte die Benutzeroberflächen von anno dazumal bekämen. Etwa ein 8K-Fernseher mit dem Handling seines alten Videorekorders. Den könnte er dann wenigstens bedienen. Er würde es auch begrüßen, wenn man mehr auf Kunden zuginge, die bei technischen Innovationen irgendwann ausgestiegen sind. Mehr Downgrade würde auch bedeuten, dass er wieder ohne Einschränkungen an seinen geliebten Telefonumfragen teilnehmen könnte. Da braucht man heutzutage nämlich das entsprechende Equipment. Evers wurde gerade die fehlende Gesichtserkennung seines Handys zum Verhängnis. Um bloß nicht ausgeschlossen zu werden, hat er es mit Humor versucht. Er verfüge über eine analoge Gesichtserkennung, sagte er dem Marktforscher: einen Spiegel. Das funktioniere im Prinzip wie ein Selfie. Nur ohne Fotos. Was der Mann leider nicht lustig fand.

Das Publikum im fast ausverkauften Mehringhof Theater kringelt sich hingegen bei der Geschichte. Nur eine von vielen, die Horst Evers bei der Premiere seines neuen Programms „Ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt“ zum Besten gibt. Bereits im letzten Oktober hatte der begnadete Geschichtenerzähler und Vorleser das Solo als Work in Progress auf der Kreuzberger Kleinkunstbühne ausgetestet. Schon damals war die Pointen-Ausbeute überwältigend. Nachdem der Berliner Kabarett-Star in den letzten Monaten noch intensiv an den Pointen und seiner Performance gefeilt hat, kommt das Publikum jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Lachen raus.

Der Triumph, einen Bus zu verpassen

Als präziser Alltagsbeobachter mit Vorliebe für die abstrusen Momente des Lebens ist für den 55-Jährigen jedes Erlebnis eine Steilvorlage für irrwitzige Stories. Mit seiner scheinbar naiven Erzählhaltung trickst Horst Evers dabei stets auch die Welt aus. Ein Beispiel: Während jeder andere an der Haltestelle wartet, um mit dem Bus von A nach B zu kommen, berauscht er sich aus anderen Gründen daran. Zum einen am Erfolgserlebnis, dass der Bus überhaupt kommt. Zum anderen an der Freiheit, nicht einsteigen zu müssen. Was, bitteschön, sollte er denn in Lichterfelde oder anderen Randbezirken? An manchen Tagen schafft er so an die 40 Busse. Sein Gefühl danach: Unbeschreiblich!

Ein Teil der Geschichten stammt aus Evers aktuellem Beststeller „Wer alles weiß, hat keine Ahnung“. Es geht unter anderem um die sich leider nicht einstellende Weisheit im Alter, den ersten Lockdown, Marzipantorten und kiffende 80-Jährige. Durch die starke Überarbeitung für die Bühne wirken viele Stories wie neu. Andere hingegen sind so gut gebaut, dass sie das Zeug zum Klassiker haben. Wie „Möhren und Zucchini - wenn möglich bio“. Kein veganes Rezept, sondern der Posten auf einer handgeschriebenen Einkaufsliste, die der Kabarettist versehentlich auf Whatsapp verschickt hat. Prompt wollen diverse Influencer das angesagte Buch haben. Und Horst Evers wird umgehend damit beauftragt, ein Manuskript für den stark nachgefragten Titel zu schreiben. Die ungeahnten Möglichkeiten von Social Media.

Mehringhof Theater, Gneisenaustr. 2a, Kreuzberg, Tel. 691 50 99, 8.5. um 18 Uhr