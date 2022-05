Philharmoniker stellen Saisonprogramm vor

Die Jahresvorschau hat einen enormen Mitteilungsstau der Berliner Philharmoniker offenbart. Man muss es über die Pandemie hinweg vermisst haben, ein üppiges Saisonprogramm detailversessen ausbreiten zu können, dabei die eigene Exklusivität herauszustreichen und über ausgedehnte Konzertreisen zu reden. „Ich bin im Moment sehr euphorisch“, sagte Kirill Petrenko am Mittwoch in der Philharmonie, „wir konnten vor kurzem einige Sachen nachholen, die ich als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker mit dem Orchester noch nicht habe erleben dürfen. Zunächst haben wir jetzt vor einer Woche unser Europa-Konzert in Lettland gespielt. Das war nach Corona zum ersten Mal ein Konzert außerhalb von der Philharmonie. Das war ein ganz tolles Erlebnis.“ Das Thema Ukraine-Krieg wurde am Mittwoch immer nur beiläufig gestreift. Die Vorschau war zuerst eine Liebeserklärung an das wieder gewonnene Künstlerleben.

In unguter Erinnerung sind die vielen leeren Plätze in den Pandemie geblieben. Das Abo-Publikum, war zu erfahren, ist den Philharmonikern über die Krise hinweg weitgehend treu geblieben. Es gab nur einen Drei-Prozent-Rückgang. Die Auslastung lag in der Saison 2020/21 im Großen Saal bei 88 Prozent, das waren sechs Prozent weniger. Im Kammermusiksaal fiel die Auslastung von 73 auf 62 Prozent. Das klingt nach überschaubaren Verlusten, dennoch soll die Marketingmaschine jetzt angeworfen werden. Es wird auch keine Preiserhöhung geben. Im Gegenteil: Die hochpreisige Saisoneröffnung oder auch die Silvesterkonzerte sollen abgesenkt werden.

Chefdirigent Kirill Petrenko wird 47 Konzerte leiten

Die Philharmoniker haben für die Saison 2022/23 insgesamt 117 Symphoniekonzerte geplant, davon dirigiert Kirill Petrenko 47 in Berlin, bei den Osterfestspielen in Baden-Baden und auf Tournee. Der Chefdirigent sprach am Mittwoch insbesondere über das klassisch-romantische Kernrepertoire, aber auch über die Aufführung von Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“, in dem Christian Gerhaher die Titelrolle singen wird, sowie über die Raritäten. Dazu gehört in der neuen Saison die Fis-Dur-Symphonie von Erich Wolfgang Korngold, die die Philharmoniker und Petrenko auch auf ihre große USA-Tournee nehmen. Geplant ist auch die Sinfonie in einem Satz von Bernd Alois Zimmermann.

„Identitäten“ heißt ein großer Saisonschwerpunkt. „Die Frage der Identität oder Identitäten wird leidenschaftlich diskutiert, gerade bei den Jugendlichen“, sagte Intendantin Andrea Zietzschmann. „Kein Jugendlicher muss sich heute mehr festlegen, wer oder was er sein will, sie ergründen im Internet und auf Social Media, welche Identität man finden kann. Das sind einerseits große Freiheiten, es bringt aber auch großen Druck und Probleme mit sich.“ Es gibt vier Themeninseln, für deren begleitende Diskussionsrunden Luisa Neubauer, Margarete Stokowski oder Seyran Ateş angekündigt sind. Es geht um Herkunft, Utopie, Glaube und Werte sowie Liebe und Sexualität. Bei letzterem steht Strauss’ „Frau ohne Schatten“ im Mittelpunkt. Die Oper wird in einer Inszenierung von Lydia Steier bei den Osterfestspielen in Baden-Baden aufgeführt.

Die Philharmoniker-Saison ist zweifellos ein Who is Who der Klassikwelt. Es betrifft gleichermaßen Stardirigenten wie Daniel Barenboim oder eine Woche lang Christian Thielemann sowie erstklassige Virtuosen. Bei den Sängern seien zwei Vorzeige-Tenöre erwähnt, die auch in den jeweiligen Fernsehübertragungen zu erleben sein werden. Beim Saisonabschluss in der Waldbühne wird Klaus Florian Vogt sein Debüt bei den Philharmonikern geben. Im Silvesterkonzert wird Jonas Kaufmann in die Kameras singen.

Esa-Pekka Salonen wird Composer in Residence

Einen Artist in Residence wird es in der kommenden Saison nicht geben. Man hat sich merkwürdigerweise entschieden, die eigenen Solisten aus dem Orchester zu präsentieren. Dafür gibt es mit dem finnischen Komponisten und Dirigenten Esa-Pekka Salonen einen Composer in Residence. Die angekündigten Tourneen finden sämtlich unter der Leitung von Kirill Petrenko statt. Es beginnt Ende August mit der Festivaltournee nach Salzburg, Luzern und zu den Londoner Proms. Im November geht es nach dem traditionellen Abstecher in Frankfurt am Main auf die erste große USA-Tournee mit einer Residenz in der Carnegie Hall in New York sowie Konzerten in Boston, Chicago, Ann Arbor (Michigan) und zum Abschluss in Naples (Florida). Das ursprünglich für 2021 geplante Europakonzert in der Basilika Sagrada Família in Barcelona am 1. Mai und die anschließende Spanientournee findet in der kommenden Saison statt.