Wladimir Kaminer im BKA: „Putin wird auf die Nase fallen“

In diesen Kriegstagen kann einem das Lachen vergehen. Gerade auch als Komödiant. In der Comedy- und Kabarettszene wird heiß diskutiert, ob man über Putins Krieg Witze machen darf oder nicht. Und wie erst muss es Wladimir Kaminer ergehen? Der ist immerhin der Deutschen liebster Russe oder doch Exilrusse, der immer mit dem Blick von außen und seinem markanten Akzent auf die Befindlichkeiten des Landes guckt. Und mit seiner „Russendisko“ berühmt wurde.

Eine Russendisko stand nun auch mal wieder zur Walpurgnisnacht im BKA Theater an. Aber die hat Kaminer kurzerhand in „Ukrainedisko“ umbenannt. Als klares Statement der Solidarität. Und er hat den Abend auch genutzt, um Spenden für die Ukraine zu sammeln. Einen Abend später, am 1. Mai, steht er gleich noch einmal auf der BKA-Bühne am Mehringdamm, noch leicht verkatert, wie er verschmitzt meint. Aber diesmal, um eine Lesung aus seinen Werken zu geben. Und da erzählt er noch von einem ganz anderen Kater, unter dem er leidet.

Kaminers bange Frage: Wird man die Russen je wieder gern sehen?

Eine Corona-Trilogie wollte er schreiben. Und zwei Teile davon sind auch schon erschienen: „Deutschland raucht auf dem Balkon“ vor genau einem Jahr, „Wellenreiter“ vor einem halben. Das nächste kommt aber erst im September. Und da hat ihm das Weltgeschehen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Spaßige Betrachtungen über die Pandemie wirken plötzlich uralt. Ja, man sehnt sich fast nach diesen Zeiten zurück, als noch Virologen die deutschen Talkshows besetzten. Jetzt säßen da ehemalige Militärs, die die Lage in der Ukraine kommentieren.

So kennt und liebt man ihn: Kaminer, hier mit Yuriy Gurzhy, als DJ seiner berühmt-berüchtigten Partyreihe "Russendisko".

Foto: Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Also muss dem auch auch Kaminer, der schelmische Kommentator des Zeitgeistes, Rechnung tragen. Und greift da auf das Naheliegende zurück: sein eigenes Umfeld. Das ist in diesem Fall seine Mutter, die ihren 90. Geburtstag feiert. Und die Welt nicht mehr versteht. Nicht nur weil der Enkel ihr veganes Frühstück schmackhaft machen will und sie die Biofliegen auf dem Balkon nicht mehr mit einer elektrischen Fliegenklatsche erlegen kann. Sondern vor allem weil all ihre Lieblingsmoderatoren im russischen Fernsehen nach und nach verschwunden sind und dort in den Talkshows nur noch Leute sitzen, die so laut hetzen, dass sich schon die Nachbarn beschweren.

Die Antwort auf alle Fragen – Pelmeni

„Wie sage ich es meiner Mutter“ heißt das Werk, aus dem Kaminer schon jetzt erste Kostproben gibt. Dazu braucht er nur ein Mikro und einen Tisch, für sein Manuskript und ein Sektchen. Aber kein Stehpult oder gar einen Barhocker. Er liest quasi aus der Hüfte heraus und erzählt zwischendurch auch einfach so, ohne vorgegebenen Text, was oft noch witziger ist.

Der 54-Jährige fragt sich oder lässt vielmehr schlau seine Mutter fragen, ob die Russen je wieder gern gesehen sein werden, aber auch, wie das Volk eigentlich seine eigene Autokratie erträgt. Die Antwort auf all diese Fragen aber findet Kaminer in Pelmeni – den köstlichen russischen Teigtaschen, die jeder Russe tiefgekühlt zuhause lagert und die verlässlich nach zwei Minuten im Kochwasser nach oben steigen. Sie sind der Inbegriff der russischen Seele, mit der sich die Krise irgendwie ertragen lässt. Und auch eine Hoffnung, dass in der Zukunft das Gute wieder nach oben kommt.

Ganz am Ende legt Kaminer seine Manuskriptseiten beiseite und gibt, noch bevor man ihn fragen könnte, seine eigene Prognose ab. „Putin fliegt auf die Nase und wir werden alles überstehen“, sagt er voller Optimismus. Und empfiehlt dann, nur noch Parteien zu wählen, die unsere Kinder uns empfehlen. Denn die müssten künftig mit den Konsequenzen von deren Politik leben.