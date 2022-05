Niels Mönkemeyer: Bewegter Dialog mit dem Orchester

Berlin. Eigentlich sollte das Konzert schon zwei Jahre früher stattfinden – zur 75-Jahrfeier des Weltkriegsendes 2020. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) spielt im Konzerthaus unter Leitung seines Chefs Vladimir Jurowski ein Antikriegsprogramm – ernst, abgeklärt, hochkonzentriert. Es sind solche musikalisch vielschichtigen, künstlerisch gut ausgedachten Abende, um die es besonders schade ist. Nicht, dass sie aus Gründen der Pandemie nicht zum ursprünglichen Zeitpunkt stattfinden konnten. Sondern dass sie, aus Gründen der Nachwirkung der Pandemie, nun spärlich besucht werden. Es ist eindeutig: Viele Menschen müssen sich erst noch wieder daran erinnern, was für Erlebnisse in einem real miterlebten Konzert auf sie warten können.

Musikalisches Ringen um den modernen Menschen

Es ist vor allem ein Konzert, das in Erinnerung ruft, wie wenig isolationistisch das Denken der russischen Künstlerszene jenseits des derzeitigen offiziellen Kreml-Russlands immer schon war und immer noch ist. Dmitri Schostakowitsch komponierte seine achte Sinfonie nach 1945 mit dem Auftrag Stalins, eine Siegessinfonie zu schreiben. Bekanntlich ist diese Sinfonie nicht nur ein sarkastischer zeitdiagnostischer Kommentar geworden. Jurowski und sein RSB zeigen auf abgeklärte Art, als hätten sie nie anderes gespielt, Schostakowitschs zeitgemäße musikalische Sprache für das Ringen der modernen Menschen – eine Sprache, die immer schon auch jenseits von Russland verstanden wurde.

Dirigent Vladimir Jurowski mag es ein Anliegen gewesen sein, dass genau diese Weltläufigkeit auch hierzulande gewürdigt wird. Deshalb ist auch die Uraufführung des Bratschenkonzerts der russischen Komponistin Jelena Firssova an diesem Abend genau das richtige. Ihre Musik ist modern, bewegt sich aber jenseits der in der westlichen Szene so gerne und so ermüdend geführten ästhetischen Debatten, die eben genau die geforderte Weltläufigkeit vermissen lassen.

Die Holzbläser glänzen mit leuchtenden Farben

Bratschist Nils Mönkemeyer steigt mit zugleich goldenem wie expressivem Klang in ein ausgedehntes Solo ein, das diesen Universalismus zunächst durch Stilanleihen bei Bach unterstreicht – aber bald schmerzhaft auf einzelne Töne abbremst und auf ihnen liegenbleibt. Was folgt, ist ein abwechslungsreicher Dialog mit dem RSB unter Jurowski, in welchem vor allem die Holzbläser mit leuchtenden Farben glänzen können.

Der 42-jährige serbische Komponist Marko Nikodijević verfügt aber über eine erstaunlich treffsicher verknappte Tonsprache, die durch diese Verknappung ebenfalls etwas Universalistisches erhält. Mit engen Tonfiguren zieht Nikodijević musikalisch eine Kinderzeichnung nach, die 1999 in der Hand eines toten Mädchens gefunden wurde, das eine serbische Miliz in einem Kühllaster in der Donau versenkt hatte. Dass die eigentlich in Richtungen ausgefranste Szene der Neuen Musik heute noch solche zu Herzen gehenden Wendungen bereit hält, dafür kann man nur dankbar sein. In Zeiten des Kriegs brauchen wir solche Kunst noch mehr als zuvor.