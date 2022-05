Philharmoniker: Zwischen Schmerz, Wut und Besinnlichkeit

Liepaja. Bevor Opernsängerin Elīna Garanča die Bühne in der Great-Amber-Konzerthalle betrat, war in der TV-Liveübertragung des Europakonzerts am 1. Mai zu erfahren, dass die lettische Mezzosopranistin sofort nach Kriegsbeginn alle Auftritte in Russland abgesagt hatte. Ein klares Statement. Die Berliner Philharmoniker mussten ihr diesjähriges Europa-Konzert kurzfristig vom südukrainischen Odessa in die lettische Hafenstadt Liepāja verlegen. Das Konzert am Sonntag stand aus Sicht des Orchesters „im Zeichen der Solidarität mit Odessa und der Ukraine und für ein friedliches Miteinander in Europa“.

Chefdirigent Kirill Petrenko bringt das Orchester ins Schleudern

Chefdirigent Kirill Petrenko dirigiert Sibelius‘ pathetische „Finlandia“ – ein Werk über das stolze finnische Volk und sein Aufbegehren gegen die damaligen russischen Besatzer um 1900. Pathetisch allerdings wirkt diese „Finlandia“ unter Petrenko nicht – zumindest nicht im Berliner Vorabkonzert am Freitag. Was einerseits an den forcierten Blechbläsern und den explosiven Lautstärken liegt. Anderseits aber auch an Petrenkos forschen Tempi. So forsch, dass die Philharmoniker bei den schmetternden Rhythmen des Hauptsatzes mächtig ins Schleudern geraten.

Aber das könnte Petrenko durchaus so gewollt haben: Risiko und Gefahr als zusätzliche Ausdruckswerte. Den triumphierenden Hymnus des Schlusses wiederum lässt Petrenko im Schostakowitsch-Stil spielen – als Anti-Hymnus, ins Groteske gewendet.

Abstrakter dagegen wirkt Janáceks „Taras Bulba“ zuvor. Es fehlt das Bildhafte, das Geheimnisvolle. Stattdessen herrschen Routine und Sachlichkeit, Weitblick und straffe Zügel. Nur erahnen lässt sich hier der ukrainische Kosakenhauptmann Taras, der im Krieg mit Polen beide Söhne verliert und am Schluss auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Kann es sein, dass die Philharmoniker das Plakative der Partitur um jeden Preis vermeiden wollen?

In der „Musica dolorosa“ richtet sich der Schmerz nach innen

Viel einfacher zu deuten ist Petrenkos musikalische Haltung zu Beginn des Konzerts. So trägt die „Elegie“ des Ukrainers Valentin Silvestrov ihre Klage bereits im Titel. Eine Klage, die mit ihren kreisenden Streicherfiguren und minimalistischen Klängen eher meditativ und abgeklärt wirkt. Der Lette Peteris Vasks dagegen durchläuft in seiner „Musica dolorosa“ verschiedene Stadien des Schmerzes. Mit wandernden Grundtönen und starken Charakterkontrasten. Ob Resignation oder Wut, stöhnende Glissandi oder Schreie der Verzweiflung – bei Vasks richtet sich der Schmerz konsequent nach innen. Vasks hat mit dieser Musik einst auf den Tod seiner Schwester Marta reagiert. Die Philharmoniker spielen die „Musica dolorosa“ jetzt mit viel Ernst und Intensität. Und ohne jeden Hoffnungsschimmer.

Umso kurzweiliger später die „Folk Songs“ von Luciano Berio. Ein bunter Strauß von Volksliedern, die der Komponist behutsam arrangiert hat. Darunter Lieder aus den USA, aus Armenien und Frankreich, Italien und Aserbaidschan. Die am Ende gefeierte Mezzosopranistin Elīna Garanča erfrischt mit kühlen, gedeckten Farben.