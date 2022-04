Neues Licht auf die Moderne

Das Kyiv Symphony Orchestra gastierte unter Leitung seines italienischen Chefdirigenten Luigi Gaggero in Berlin.

Kyiv Symphony Orchestra in der Philharmonie.

Das Kyiv Symphony Orchestra – das Sinfonieorchester der ukrainischen Hauptstadt – gastiert in sieben deutschen Städten. In der Philharmonie spielt es auf Einladung der Berliner Philharmoniker unter seinem italienischen Chefdirigenten Luigi Gaggero. Das Orchester, wiewohl es weder ein Jugendorchester ist noch so spielt, ist im Durchschnitt erstaunlich jung, der Frauenanteil ist hoch.

Bei der Ausreise scheint es, wie Chefdirigent Gaggero dem Publikum berichtet, Schwierigkeiten gegeben zu haben. Das sehr unbekannte und nicht einfach zu spielende Tournee-Programm wurde denn auch erst auf halbem Weg nach Westen geprobt, polnische Städte wie Łódź und Warschau stellten Proben-Räumlichkeiten zur Verfügung. Vor dem sinfonischen Hauptwerk des Abends von Borys Ljatoschynskyi bedankt sich die Flötensolistin in Vertretung ihres Orchesters bei den Polen. Sie spielt mit goldenem, brillantem Klang im Orchester stehend ein Solostück des polnischen Komponisten Włodzimierz Kotoński aus dem Jahr 1989.

Ein Beweis für höchste Orchesterdisziplin

Was dann folgt, ist ein Beweis höchster Orchesterdisziplin. Borys Ljatoschynskyis Sinfonie Nr. 3 h-Moll von 1951 ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang – und mit einem Stil, der ein neues Licht auf slawische Sinfonik der Moderne werfen könnte. Der Ukrainer Ljatoschynskyi, gut zehn Jahre älter als der russische Solitär Schostakowitsch, scheint die romantische Poetik Tschaikowskis ohne Umwege (höchstens Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ blitzen gelegentlich durch) einzusaugen, sich einzuverleiben und im monströs kriegsversehrten zwanzigsten Jahrhundert wieder auszuspucken.

Ljatoschynskyi pflegt die traditionelle Harmonik samt Streicherschmelz und Blechsonorität, zerschmettert aber die gewohnte rhythmische Groß- und Binnenstruktur von Sinfonik und macht den Hörenden ordentlich musikalischen Krieg im Kopf. Es ist aufregend, aber auch unangenehm, dieses Stück zu hören. Sorgfältiger und souveräner allerdings dürfte es kaum gespielt werden können als durch Gaggero und seine Kiewer.

Männliche Mitglieder sind vom Militärdienst freigestellt

Dieses Niveau ist unglaublich – stellt man in Rechnung, dass die männlichen Mitglieder des Orchesters seit vielen Wochen überhaupt nicht geübt haben dürften. Für die Tournee sind sie nur freigestellt vom Dienst an der Waffe. Deshalb vermutlich auch die Ausreiseschwierigkeiten. Vielleicht wird das Kiewer Sinfonieorchester in seinem künstlerischen Tun aber auch dadurch beflügelt, dass alle Stücke des Abends etwas mit ihrem Heimatland zu tun haben und diesem musikalisch Profil geben. Im Fall von Ernest Chaussons Geigen-Poème ist es immerhin die ukrainische Weltklasse-Geigerin Diana Tishchenko, die dem Abend mit mühelos erzeugtem großen, brillanten Ton Glanz verleiht. Und Maxim Beresowskis erst kürzlich entdeckte, Funken sprühende Symphonie C-Dur aus der Mozart-Zeit steht dafür ein, dass auch die Ukraine ein Referenzland für die musikalische Klassik ist.

