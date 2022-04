Als Angela Merkel noch lächelte

Berlin. Als eine einzigartige Langzeitstudie will man im Deutschen Historischen Museum (DHM) die Ausstellung „Angela Merkel Portraits 1991–2021“ verstanden wissen. Es sei die Fortsetzung der Fotoserie „Spuren der Macht“. Es ginge darum zu zeigen, wie die Macht den Menschen verändert. Das klingt etwas distanzierter, objektiver und vielleicht auch unpolitischer. Tatsächlich ist die Fotografin Herlinde Koelbl über drei Jahrzehnte hinweg einer der zeitweilig mächtigsten Politikerinnen der Welt mit ihrer Kamera und offenbar auch in Gesprächen ziemlich nahe gekommen. Koelbl ist in die Funktion der Kanzlerfotografin hineingewachsen.

Vielleicht muss man wissen, dass zuvor auch dieses künstlerische Amt in Männerhand lag. Konrad Rufus Müller hatte alle Kanzler der Bundesrepublik mehr oder weniger staatsmännisch abgelichtet. Der sehr selbstbewusste Fotograf erzählte einmal, dass bei einer USA-Reise mit Kanzler Helmut Kohl im Jahr 1991 Frau Merkel als Familienministerin in der Delegation dabei war. Bei einem fröhlichen Essen in San Francisco soll der ältere Müller ihr das Du angeboten haben. Damit wurde das Ende der Ära männlicher Kanzlerfotografen eingeläutet.

Merkel auf den ersten Fotos scheu und ungelenk

Im Jahr 1991 entstand Herlinde Koelbls erste Aufnahme von Merkel, mit der die chronologisch angelegte Ausstellung beginnt. Sie war gerade Bundesministerin für Frauen und Jugend geworden. Koelbl verwies bei der Eröffnung am Mittwoch darauf, wie scheu und ungelenk die junge Politikerin auf diesen ersten Fotos noch wirkt. Erst ab 1994 habe sich die Haltung geändert. Kohl hatte Merkel zur Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ernannt. In diesem Themenfeld fühlte sich die promovierte Physikerin sicherer. Sie konnte souveräner mit Stand- und Spielbein umgehen, so die Fotografin. „Ich wollte sehen, wie sich die Körpersprache verändert“, sagte Koelbl. Die Körpersprache sei eine ehrliche Sprache. Es ist in den 47 gezeigten Schwarz-Weiß-Aufnahmen erkennbar.

Die Fotografin räumte beiläufig mit dem Mythos um die Raute auf. Diese Handhaltung habe keine Agentur der Politikerin empfohlen. Die Raute findet sich erstmals auf einem Porträt im Jahr 1998. Dadurch werden die Schultern leicht angehoben, erklärte die Fotografin. Das bringe Erleichterung, gerade wenn man langen Reden zuhöre müsse. Während der Kanzlerschaft findet sich die Raute immer wieder in den Porträts.

Fotografin: Angela Merkel war nie eitel

Ein Merkel-Zitat von 1998 ist übergreifend an der Wand angebracht: „Die Verwundbarkeit hat sich verringert, aber ich glaube, dass ich trotzdem genauso oft verwundet werde wie früher, nur dass ich über Dinge, die mich früher bis ins Mark getroffen haben, hinweggehen kann.“ Auch die Porträts sind ergänzt mit Zitaten Merkels. Dazu gibt es Audiostationen und eine Videocollage mit Ausschnitten aus Interviews, die Koelbl mit ihr führte. Die Antworten auf die jährliche Frage „Was haben Sie gelernt?” dokumentieren Merkels Entwicklungsprozess im männlich dominierten Politikbetrieb der 1990er-Jahre.

Im Interview habe Merkel 1996 von einer Episode erzählt, bei der der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sie als Umweltministerin öffentlich bloßgestellt habe. Damals habe Merkel ihm geantwortet: „Sie werden sich noch wundern.“ Merkel hatte Geduld. Im Jahr 2005 löste sie ihn als erste Bundeskanzlerin ab. Im Gegensatz zu vielen Politikern, so Koelbl, war Angela Merkel nie eitel.