Hanno Koffler in „Die Saat“: Ein Vater, der zu explodieren droht

Es ist nicht ohne Ironie, dass diese Woche gleich zwei deutsche Filme starten, in denen ein junger Familienvater alles richtig machen will, dabei zunehmend überfordert ist, aber alles mit sich selber ausmachen will. Doch während „Wolke unterm Dach“ das eher tragikomisch auch fürs junge Publikum und entsprechend mit einem Hauch von Happy End erzählt, ist „Die Saat“ von Mia Maariel Meyer das düstere Gegenstück dazu, das unaufhaltsam auf eine Katastrophe zuzulaufen droht.

Rainer Matschek (Hanno Koffler) hat ein sanierungsbedürftiges Haus im Brandenburgischen gekauft, wo es billiger ist als in der Stadt. Das will er für seine schwangere Frau und seine Tochter zum Idyll ausbauen, auch wenn letztere lieber in der Stadt geblieben wäre. Aber dann wird ihm von seiner Firma die lange versprochene Bauleitung doch verweigert. Der neue Leiter (Andreas Döhler) mobbt ihn und zwingt zu Überstunden. Und das Zuhause bleibt eine Baustelle, während die Schulden sich türmen.

Bei diesem Drama um Gentrifizierung, Ausbeutung und Flucht aufs Land und Ausbeutung hat Schauspieler Hanno Koffler mit der Regisseurin, seiner Ehefrau, erstmals ein Drehbuch mitentwckelt – und sich die Hauptrolle förmlich auf den Leib geschrieben. Bei seinem Rainer muss man ständig Angst haben, dass er zusammenbricht oder explodiert. Es gibt nur wenige gemeinsame Momente mit der Tochter - wenn sie beide mitten im Freien die Wut aus sich rausschreien. Beklemmend, aber intensiv.

Drama D 2021, 100 min., von Mia Maariel Meyer, mit Hanno Koffler, Dora Zygouris, Anna Blomeier, Andreas Döhler, Robert Stadlober.