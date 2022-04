Igor Levit sammelt bei Benefizkonzert 29.000 Euro

Berlin. Das Benefizkonzert #standwithukraine hat der Pianist Igor Levit innerhalb weniger Stunden organisiert. Dafür ist im Berliner Ensemble etwas sehr Besonderes aus dem Fundus geholt worden: ein Theatervorhang mit einer Friedenstaube. Die Zeichnung stammt von Pablo Picasso. Bert Brecht, damals Hausherr im BE, fragte einst persönlich beim Maler an, ob man dessen Werk für diesen Vorhang benutzen dürfe. Intendant Oliver Reese lässt den Vorhang für normale Theatervorstellungen im Schrank, weil sein Format den Blick auf die Bühne doch etwas behindert – und projiziert zu diesem besonderen Anlass die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb auf ihn.

Neben Igor Levit treten an diesem Abend Berliner Bühnenstars wie Opernsängerin Anna Prohaska, Opernintendant Barrie Kosky (als Klavier-Liedbegleiter von Katharine Mehrling), der Hip-Hopper Danger Dan sowie – unter anderen – die Schauspieler Constanze Becker und Matthias Brandt auf. Ein klanglicher Höhepunkt ist die Donizetti-Darbietung des ukrainischen Tenors Oleksiy Palchikov.

Igor Levit hat gemeinsam mit dem Theater diese Formation zusammengestellt. Wenn es um politische Botschaften geht, vertrauen etablierte Künstler mittlerweile oft auf Levit. Er hat oft genug in den sozialen Medien als auch live bewiesen, dass er als klassischer Musiker es schafft, die Kunst unmittelbar und doch respektvoll in solche Appelle mit einzubeziehen. Kein Kollege, den er zum Mittun anfragt, muss sich bei ihm politisch-moralisch übergriffig behandelt fühlen.

Igor Levits Klavierrepertoire ist in dieser Hinsicht dennoch sehr gezielt ausgewählt. Schuberts c-Moll-Allegretto oder das Busoni-Arrangement des Bach-Chorals „Nun komm, der Heiden Heiland“ sind in ihrer lakonischen Traurigkeit emotional passend. Das atonale und auch verstörende Klavierstück „Guernica“ von Paul Dessau dagegen hat einen direkten Bezug zu Krieg und Kriegsleid. Wer die von Prohaska gesungenen Vokalstücke von Schumann oder von Charles Ives Revue passieren lässt, macht sich klar, wie sehr Komponisten, die wir in unseren trügerischen Friedensjahrzehnten als metapolitische Klassiker begreifen, mit dem menschlichen Skandal des Krieges in Korrespondenz stehen.

Nicht deplatziert, aber zum kritischen Nachdenken anregend ist da vielleicht die Auswahl des Dreigroschen-Hits „Seeräuber-Jenny“ durch Constanze Becker. Die sarkastische Darstellung der beschossenen Bourgoisie-Stadt, deren Einwohner aus klassenkämpferischer Rache einer nach dem anderen aufs Schafott geführt werden, ist moralisch nicht gut mit den monströsen Ereignissen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol übereinander zu bringen.

Denn Ironie, so liest es auch Matthias Brandt klug und wirkungsvoll aus einem Text des aktuellen ukrainischen Dichters Serhij Zhadan, kommt der Sprache in Kriegszeiten abhanden – und es kommen Worte mit einem „metallischen Geschmack“ hinzu. Musik klingt indes ebenfalls anders in diesen Zeiten, und doch kann sie bleiben wie sie ist. Dankbar spendet das Publikum an diesem Abend 29.000 Euro.