Abend mit Knalleffekt: „The Elephant in the Room“ am Chamäleon

Chamäleon Theater Abend mit Knalleffekt: „The Elephant in the Room“

Die Hochzeitsparty von Betty und John soll so rauschend werden, dass sie in die Annalen eingeht. Was letztlich geschieht. Aber aus anderen Gründen. Vorerst aber feiern die frischgebackenen Eheleute ausgelassen ihren Freunden. Der Alkohol fließt dabei trotz Prohibition in Strömen. Wir befinden uns nämlich mitten in den 1930er-Jahren. Doch schnell häufen sich die Hinweise, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Genervt von ihrem aufdringlichen Verehrer Mr. Chance verschwindet Betty mal eben durch die Sofaritze. Und John zeigt währenddessen ein entschieden zu großes Interesse an giftigen Drinks.

Die neue Chamäleon Show „The Elephant in the Room“ von der Kompanie Cirque Le Roux ist alles andere als typisches Varieté. Die Franzosen setzen nämlich zeitgenössischen Zirkus auf grandiose Weise mit filmischen Mitteln in Szene. Die preisgekrönte Produktion wurde erstmals 2015 auf der Biennale de Cirque in Marseille aufgeführt, feierte danach beim Fringe Festival in Edinburgh und schließlich weltweit große Erfolge. In der Regie von Charlotte Saliou wurde „The Elephant in the Room“ für das Chamäleon eigens überarbeitet und neu inszeniert. Statt der ursprünglich vier stehen in Berlin sechs Charaktere auf der Bühne.

Cirque Le Roux ist übrigens die erste französische Kompanie, die im Chamäleon gastiert. Mit einer Story wie aus einem Film noir. Wunderbar originell mit herrlichem Retro-Charme. Getaucht in die monochrome Optik alter Schwarz-Weiß-Filme à la Hollywood und vom Grammophon mit den Klassikern der Swing-Ära untermalt. Wobei sich der sprichwörtliche Elefant zum einen darauf bezieht, dass die Gesellschaft sowohl die Weltwirtschaftskrise als auch den heraufdämmernden Zweiten Weltkrieg total ausblendet. Und zum anderen auf die toxische Atmosphäre, über die selbst der Champagner nicht wegtäuschen kann.

Es ist manchmal nicht so leicht, eine Tür zu durchqueren

In einem Mix aus Deutsch und Englisch entspinnen sich augenzwinkernd überzeichnete Rivalitäten und Intrigen. Die Akteure treffen im verschwiegenen Rauchersalon aufeinander. Mittels einer falschen Tür gibt es stets neue effektvolle Auftritte und Abgänge. Wobei sich Slapstick und Physical Comedy mit allerfeinster Akrobatik paaren. Gar nicht so leicht, jemanden aus dem Zimmer zu werfen, der im Spagat partout nicht durch die Tür passen will.

Die fünf Herren probieren allerhand, um Betty (Lina Romero) zu beeindrucken. Auf eine Ménage-à-trois hoffend, balanciert Mr. Chance (Craig Gadd) bei seiner Handstand-Akrobatik aufreizend auf dem nackten Torso einer Schaufensterpuppe. Was Bräutigam John (Jack MacGarr) locker mit vor Testosteron strotzendem Posing toppt. Nicht nur bei Betty fließen ob der lächerlichen Balz die Lachtränen.

Im Laufe von 90 Minuten wird die Situation zunehmend grotesker. Angestachelt durch die Konkurrenz, wagen die Artisten immer ausgefallenere Akrobatiken. Mit deckenhohen Sprüngen, Salti und Schrauben vom Teeterboard, einem Stepptanz und atemberaubenden Hand-auf-Hand-Nummern. Die aufgeladene Stimmung entlädt sich letztlich beim gemeinschaftlichen Poledance am Chinesischen Mast, bevor der so poetische, wie morbide versponnene und schlicht fabelhafte Abend mit einem Knalleffekt endet.

Chamäleon Theater, Rosenthaler Str. 40/41, Mitte, Tel.: 400 05 90, bis 26.6., Di.-Fr. 20 Uhr Sbd. 18 21.30 Uhr, So. 18 Uhr