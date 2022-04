"Falstaff"-Premiere in Berlin: Der eifersüchtige Ehemann

Publikumsliebling Günter Papendell singt den Ford in der „Falstaff“-Premiere in der Komischen Oper.

Es gibt Sänger, die können auf der Bühne machen, was sie wollen, sie werden vom Publikum irgendwie immer geliebt. Der Berliner Bariton Günter Papendell ist Publikumsliebling, großartig und obendrein bescheiden. Er singe nur den Ford, sagt er beim Treffen in der Komischen Oper, wo Verdis Opernkomödie „Falstaff“ in der Regie von Barrie Kosky am Sonnabend Premiere hat. Der gealterte Sir John Falstaff stellt jüngeren Frauen nach, auch Fords Ehefrau Alice. Ford ist darüber wenig amüsiert, er wütet.

„Im Unterschied zu Falstaff, der hier trotz seines doch recht dreisten Verhaltens und seines bacchantischen Lebenswandels als tragisch-komischer aber sympathischer Antiheld dargestellt wird, ist Ford das Abbild eines kleinbürgerlichen Emporkömmlings“, erklärt Günter Papendell seine Rolle, die er zum ersten Mal darstellt. „Er ist vor allem in den sexistischen und rassistischen Momenten seines Monologes, aber auch in der patriarchalischen Überheblichkeit in der Jagdszene des zweiten Aktes und der Planung der aufoktroyierten Vermählung seiner Tochter mit Dr. Cajus im dritten Akt eine von Grund auf unsympathische Figur.“ Und sehr viel Text hätte er, sagt Papendell.

Kenner des von Shakespeare, Verdi und Boito hingezauberten Stoffes wissen, dass sich am Ende durch die List der „lustigen Weiber“ alles in Heiterkeit auflöst. Und Barrie Kosky wirft seinen eigenen Blick darauf. „Die Herangehensweise an den ,Falstaff’ ist eine typische für Barrie“, sagt der Bariton über die Inszenierung, die bereits in Aix-en-Provence zu erleben war. „Dieses sowieso schon rasante Stück wird noch um ein paar Drehungen beschleunigt. Nichts stagniert und, ganz wichtig bei Barrie, alles bleibt leicht und schwebend.“

Die Schönheit des Gesanges steht immer im Vordergrund

Günter Papendell, Jahrgang 1975, ist in Augsburg aufgewachsen, wo sein Vater am Theater war. „Mein Vater war Opernchorsänger alter Schule, der wenig vom Regietheater hielt“, erzählt der Bariton. „Je mehr diese Art die klassische Regie an den Opernhäusern in Deutschland verdrängte, umso mehr distanzierte er sich von seinem Beruf, der für ihn hautsächlich der Darbietung von schönem Gesang dienen sollte.“ Papendell, der seit 2007 zum Ensemble der Komischen Oper gehört, sieht das natürlich anders, „obwohl auch für mich die Schönheit des Gesangs immer im Vordergrund meiner Arbeit steht.“

Seine Laufbahn begann bei den Augsburger Domsingknaben. Studiert hatte er an den Musikhochschulen in Köln und München und sich Preise ersungen. Als erste Station kam er 2004 als Ensemblemitglied ans Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Von dort wechselte er an die Komische Oper. Heute lebt er mit Frau und zwei Kindern im Prenzlauer Berg. Er sei nicht eifersüchtig, scherzt Papendell alias Ford, seine Frau könne das bestätigen.

Die Darstellung von Eifersucht bleibt für ihn eine distanzierte Technik. „Ganz in eine Rolle abzutauchen, wie das beim method acting der Fall ist, ist meine Sache nicht“, sagt der Sängerdarsteller. „Ich bediene mich lieber anderer Techniken, um kontrolliert eine Gefühlslage wie die sehr fordernde der Eifersucht herzustellen.“ Method acting lehne er aus persönlichen Erfahrungen beim Schauspielunterricht an der Musikhochschule ab, „weil sie durchaus verschüttete oder verdrängte Emotionen hervorholt, die im Nachgang einer psychologischen Aufarbeitung bedürfen. Diese psychologische Betreuung gab es jedenfalls um die Nullerjahre an der Münchner Hochschule nicht! Vielleicht ist das heute anders.“ Er fände es auch aufgesetzt, wenn Kollegen auf der Bühne noch im Applaus nicht aus ihrer Rolle schlüpfen könnten. „Es sei denn, es ist inszeniert wie bei Herbert Fritschs ,Don Giovanni’.“

Die Komische Oper ist gerade im Umbruch. Kosky gibt seinen Intendantenposten ab. Und wegen bevorstehender Bauarbeiten soll das Ensemble 2023 ins Schillertheater umziehen. Darüber will Papendell nicht wirklich reden, und für den längeren Anfahrtsweg verweist er lächelnd auf sein neues Rennrad. Ein bisschen Resümee soll nach 15 Jahren im Opernhaus aber schon sein. „Die Aufführungen habe ich nicht gezählt, aber es schließt sich jetzt für mich ein Kreis“, sagt der Sänger. „Ich habe hier mit dem Almaviva in ,Hochzeit des Figaro’ in einer Barrie-Kosky-Inszenierung begonnen, der Ford jetzt ist wieder ein eifersüchtiger Ehemann.“ Er habe viel Mozart am Haus hier gesungen. „Inzwischen habe ich von der Barock-Oper bis zur Uraufführung in fast allen Genres an grandiosen Werken mitgewirkt.“

Der Berliner Bariton wagt Veränderungen im Rollenprofil

Beim Blick nach vorn offenbart der 47-jährige Kavalierbariton Veränderungen im Rollenprofil. „Es kommt eine neue ,Cosi’ und ich bin gottfroh, nicht meinen 300sten Guglielmo singen zu müssen. Ich werde der Don Alfonso sein.“ Mit dem Frauenbild in der Oper habe er seine Probleme, fügt Papendell hinzu. Es lasse sich eigentlich nicht ins Heute transferieren. „Seit MeToo sind wir schlauer, ich denke, ein Regisseur wie Kirill Serebrennikov wird das Stück aufbrechen können.“ Die zweite Partie in der nächsten Saison sei eine Grenzüberschreitung. „Mit dem Holländer wage ich einen Ausflug ins Heldenbaritonfach.“