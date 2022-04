Oper „Pique Dame“: Zerrissen zwischen Liebe und Spielsucht

Berlin. Eine Wahnsinnsfigur, dieser Hermann aus Tschaikowskys Oper „Pique Dame“ – hypersensibel, manisch-depressiv, zerrissen zwischen Liebe und Spielsucht, Mörder wider Willen und am Ende auch noch Selbstmörder. Und trotzdem: ein Held zum Mitfiebern. Tschaikowsky hat hier gleichsam sein musikalisches Alter Ego geschaffen. Und bei allem dramatischem Effekt auch eine sehr einfühlsame Musik geschrieben. Nur einen Nachteil gibt es bei Tschaikowskys „Pique Dame“: Zuerst kommt die Hauptfigur Hermann. Und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Keine andere Figur, die ihm an Seelentiefe und Ausdruckslebendigkeit das Wasser reichen könnte. Zumindest nicht in der konzertanten Aufführung der Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko.

Arsen Soghomonyan singt den Hermann sehr eindringlich

Aber das könnte auch an Arsen Soghomonyan liegen, der den Hermann singt. Sehr eindringlich und sehr intensiv. Mit vollem Risiko und überwältigender Höhenpracht. An den intimeren Stellen lässt sich zuweilen hören, dass Soghomonyan in den vergangenen Tagen bereits kräftezehrende Auftritte mit den Philharmonikern und Petrenko in Baden-Baden gehabt hat. Doch das schadet der Partie keineswegs. Es macht seinen Hermann eher noch menschlicher. Bemerkenswert auch Soghomonyans stattliche Körperpräsenz und baritonale Stimmfarbe.

Doch das hat eine einfache Erklärung: Erst vor fünf Jahren ist der Armenier vom Bariton- ins Tenorfach gewechselt. 2019 debütierte Soghomonyan dann mit der Verdi-Partie des Otello in der Philharmonie. Es war die vorerst letzte Opernproduktion der Berliner Philharmoniker für die Osterfestspiele in Baden-Baden, die letzte vor der Corona-Krise. Damals noch mit einem fragilen Zubin Mehta auf dem Dirigierpodest, mit sängerfreundlichen Tempi und angenehmen Lautstärken.

Der Dirigent hat russische Sängersolisten um sich versammelt

Das ist nun anders. Und zwar nicht nur, weil jetzt Chefdirigent Petrenko am Ruder ist und energisch an der Spannungsschraube dreht. Es hat auch generell mit dem Genre der russischen Oper zu tun, das nach durchschlagskräftigeren Stimmen verlangt. Deshalb erstaunt auch nicht, dass Petrenko überwiegend russische Sängersolisten um sich versammelt hat. Sängersolisten, die sich gegen die gewaltigen Lautstärken der Philharmoniker behaupten können. Und im Falle der Sopranistin Elena Stikhina sogar so mühelos, dass man dann doch wieder erstaunt ist. Wobei ihre Lisa ganz anders klingt als Soghomonyans Hermann: runder und gepflegter. Eine noble Stimme, die selbst im Fortissimo Würde ausstrahlt, weil sie dort breiter wird und nicht schärfer.

Kurzum: eine Lisa, der man durchaus zutraut, den Wahnsinn ihres Geliebten Hermann zu überstehen. Fast könnte man sich vorstellen, wie sie am Ende doch noch ein glückliches Leben führt, mit einem etwas weniger spektakulären Ehemann. Was Lisa an Farben fehlt, steuern unterdessen die Philharmoniker bei – und das mit großer Macht und Spielfreude. Tatsächlich ist das Orchester an diesem Abend die zweite Hauptperson neben Soghomonyan. Ein umjubelter, beglückender Abend. Die intensive Beschäftigung der Philharmoniker mit gleich drei Tschaikowsky-Opern in dieser Saison zeigt Früchte.