Reinhold Messner: "Wir gehen in eine archaische Welt"

Berlin. Der Südtiroler Reinhold Messner hat auf seinen Expeditionen alle 14 Achttausender und weitere Gipfel auf schwersten Routen und meist im Alleingang ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen sowie die Wüste Gobi und die Antarktis durchwandert. Vor allem ist er ein Alpen-Kenner, der sich in Berliner Philharmonie jetzt mit Richard Strauss’ sinfonischer Dichtung „Eine Alpensinfonie“ auseinandersetzen wird. Am Freitag und Sonnabend wird die 77-jährige Bergsteigerlegende als Sprecher beim Deutschen Symphonie-Orchester auftreten. Bereits am Donnerstag ist Messner mit seinem Vortrag „ÜberLeben“ in Begleitung von Kammermusikensembles des DSO im Konzertsaal der Universität der Künste zu erleben.

Herr Messner, klingende Musik ist das Gegenteil von Stille. Was haben Sie auf den höchsten Bergen der Welt gehört?

Reinhold Messner Musik ist für mich eine Begleitung der Stille. Das Gegenteil von Stille ist Lärm. Wir werden heute überall von Lärm überhäuft. Es ist einer der Gründe, dann und wann ins Gebirge zu gehen, um sich der Stille auszuliefern. Am Berg hört man jeden Windhauch in den Schneekristallen. Wenn man im Basislager auf einem Gletscherstrom schläft, hört man, wie er sich bewegt. Vögel sind ganz oben nicht mehr zu hören, nur noch die Geräusche vom Berg, der den Winden, den Stürmen im Wege steht. Es ist eine Art Naturmusik, die nicht von den Menschen gemacht wird.

Hat der Komponist Richard Strauss die Seele der Alpen erfassen können?

Ich bin davon überzeugt, dass Richard Strauss wie auch Gustav Mahler, der in Südtirol in den Bergen komponiert hat, ins Gebirge gegangen ist. Ich bin kein klassischer Musikhörer. Ich höre im Auto und Zuhause Musik, es ist mehr und mehr lokale Musik aus Nepal und den Anden, wo ich war. Ich schätze diese lokalen Instrumente. Ich bin ein großer Bob-Dylan-Anhänger, wobei für mich die Texte im Vordergrund stehen. In den ersten zwanzig Jahren bin ich nur in den Alpen geklettert. Bei Strauss gibt es Stimmungen, die das Erhabene greifen. Viele Musikkenner wollen das in eine kitschige Richtung interpretieren. Das tue ich nicht. Ich werde meine Stimmungen, die ich aufgenommen habe, zu den entsprechenden Passagen der Musik live sprechen.

Haben Sie Botschaften, Hinweise oder Mahnungen?

Es gibt keine Botschaften, ich bin nicht unter die Religionsstifter gegangen. Beim traditionellen Bergsteigen wird die Welt allein mit den Füßen ausgemessen. Mit dem Flugzeug nimmt man ihre Größe nicht wahr. Wir Menschen haben die Möglichkeit, ins Gebirge hineinzugehen und werden von Naturerscheinungen begleitet. So wie es Strauss im Grunde beschreibt. Das Licht kommt, es funkelt. In der Dunkelheit sehen wir die Welt und uns ganz anders. Wir bleiben in höchster Aufmerksamkeit, weil wir unter Gefahren unterwegs sind. Es können Stürme und Lawinen kommen. Man sieht nichts mehr und fühlt sich verloren. Ich kann es nur beschreiben. Wir gehen in eine archaische Welt und leben in dieser Zeit außerhalb der Zivilisation nach anarchischen Mustern. Es gibt keinen Gesetzgeber, wenn ich auf den Everest steige. Ich folge nur meinem Selbsterhaltungstrieb. Das ist der stärkste Trieb, den wir haben.

Sie leben zwischen Südtirol und München. In Berlin sieht man die Alpen weniger als Lebensraum, sondern mehr als Urlaubsziel.

Aber ich weiß inzwischen, dass es in Berlin auch sehr viele Alpinisten gibt. Gerade in Berlin gibt es lange schon viele Bergsteiger und Wanderer, die in die Alpen fahren. Die Alpen liegen mitten in Europa. Als Erholungsraum haben wir sie auch zu verteidigen und einigermaßen erhaben zu bewahren. Wenn wir auf jedem Berg eine Seilbahn bauen, überall eine Aussichtsplattform, dazu noch die Umsetzer, die überall stehen, um Telefone zu betreiben, dann sind Gebirge ziemlich schnell banal. Dann steigen die Leute hinauf und wissen gar nicht, was sie dort oben sollen. Wir müssen schon darauf achten, dass oberhalb der Waldgrenzen die Welt auch wild bleibt.

Was meinen Sie damit?

Es müssen nicht alle durch die Eiger-Nordwand klettern. Es reicht die Möglichkeit, in kleinen Grüppchen als Spaß für die Familie ins Gebirge hineinzugehen. In der Zivilisation haben wir Menschen seit 10000 Jahre nix anderes getan, als uns Sicherheiten zu schaffen. Wir sehen, wozu das geführt hat. Die Gesellschaft hat es nicht geschafft, Sicherheit für die Bürger herzustellen. Wenn ich zum Berg gehe, übernehme ich alle Verantwortung selber. Wenn ich so dumm bin und knapp unterm Gipfel weitergehe, obwohl ein Sturm aufzieht, dann droht mir der Tod. Wenn wir in Lebensgefahr kommen, Richard Strauss spielt in der „Alpensinfonie“ auf solche Momente an, dann werden wir hellwach. Wir erleben uns als Menschen wie vor 10000 Jahren. In meiner Dimension des Bergsteigens kann ich es niemandem erklären. Aber wir gehen freiwillig dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Bergsteigen ist nur eine Kunst, wenn man umkommen könnte. Alpinismus heißt, ich gehe dorthin, wo die anderen nicht sind.

Der Fujiyama wird von Japanern etwa als Vaterfigur verehrt. Was sind für Sie die höchsten Berge: Feinde, Freunde oder heilige Orte?

Jeder Berg ist für mich eine geologische Formation. Der Berg ist absichtslos, also kein Freund oder Feind. Alles, was wir empfinden, legen wir in die Berge hinein. Richtig ist, weltweit wurden die Berge als heilige Orte wahrgenommen und auch gefürchtet. Erst mit der Aufklärung und mit der Industrialisierung wurde das Bergsteigen erfunden. Das ist etwa 200 Jahre her. Für mich ist ein Berg auch das, was dort passiert ist, die Historie der Besteigungen und die Katastrophen, die er ausgelöst hat. Ein Berg ist eine Erhöhung, wo alles herunterfallen kann. Das Eis ist zähfließend. Am Mont Everest fließt das Eis mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Tag herunter. Das klingt wenig, aber es fließen Millionen Tonnen talwärts.

Im September 1991 waren Sie vor Ort, als eine als Ötzi berühmt gewordene Mumie aus der Jungsteinzeit im Similaungletscher in den Ötztaler Alpen entdeckt wurde?

Ich war zwei Tage später zufällig vorbei gekommen. Ötzi ist vor 5300 Jahren mit einer Ausrüstung, die genial war, über die Alpen gegangen. Was damals genau passiert ist, wissen wir nicht. Ich war auf den Fund aufmerksam gemacht worden. Ich war der Erste, der gesagt hat, hier geht es um Archäologie und um Erkenntnisse, die nur Fachleuten zugänglich sein werden. Ich habe auch erkannt, dass der Ötzi auf Südtiroler Boden liegt und mich dafür eingesetzt, dass er von unserer Seite aus studiert wird. Heute liegt er im Museum in Südtirol. Diese Mumie ist 2000 Jahre älter als die ägyptischen Mumien.

Die Superreichen unserer Zeit wollen nicht auf Berge, sondern ins Weltall. Die Raumstation ISS ist ein aktuelles Ziel. Wären Sie heute ein Weltraumabenteurer?

Ich habe es mir angeschaut, aber auch, wenn man mir eine Passage schenken würde, würde ich es nicht annehmen. Zuletzt haben sie gut 50 Millionen Dollar für die Tour bezahlt. Bei einem Reiseveranstalter für den Mont Everest bezahlt man 100000 Euro. Aber abgesehen von den Mitteln, die wir anderen acht Millionen Menschen nicht haben, ist der Weltraumtourismus von der Ökologie her nicht zu verantworten. Ich finde es absolut negativ. Wer auf einen Berg steigt, ist kein Zerstörer. Es ist auch nicht so, dass der Müll auf den Bergen die globale Erwärmung beeinflusst. Heute liegt weniger Müll auf den Bergen als noch vor 50 Jahren, die Leute sind umweltbewusster geworden. Die globale Erwärmung ist nur im Gebirge schneller zu erleben, den Gletscherschwund spüre ich mit der Nase und den Fingern seit 30 Jahren. Jetzt geht es galoppierend schneller.

Was haben Sie in Ihrem Bergsteigerleben gewonnen, was sind Ihre persönlichen Verluste?

Ich hatte das große Glück, zu einer Selbstmächtigkeit zu kommen. Ich weiß, was ich kann. Ich bin ein Kriegskind. Wir haben in einem Tal gewohnt, wo die Bauern sich nur selbst versorgt haben. Das funktioniert nicht in einer großen Stadt, aber in einem Dorf am Rande der Menschheit. Ich habe das in den Anden und im Himalaya erlebt. Die Erfahrungen haben mir in meinem Leben weiter geholfen. Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will, war das erste, was ich mir erobert hatte. Aber die Verluste sind viel ernster zu nehmen. Das Schlimmste war der Tod meines Bruders Günther bei einer Expedition, ein zweiter Bruder ist in den Dolomiten vom Blitz getroffen worden und gestorben, da war ich nicht dabei. Ich selbst habe sieben Zehen verloren. Damit lebe ich.