Barenboim hat Kreislaufprobleme und sagt Konzerte ab

Berlin. Nachdem Daniel Barenboim ein Konzert der Staatskapelle zu den Oster-Festtagen der Staatsoper in der Philharmonie vorzeitig abbrechen musste, teilte die Staatsoper am Donnerstag mit, dass der Stardirigent seine weitere Teilnahme an den Festtagen 2022 absagen muss. „Daniel Barenboim leidet derzeit unter Kreislaufproblemen und befindet sich hierfür in ärztlicher Behandlung“, heißt es in der Mitteilung: „Er erholt sich momentan, aber aus Gründen der Vorsicht haben ihm seine Ärzte empfohlen, seine geplanten Auftritte bis inklusive 22. April 2022 abzusagen.“

Das Dirigat des zweiten Mozart-da-Ponte-Zyklus‘ im Rahmen der Festtag übernehmen Giuseppe Mentuccia bei „Cosi fan tutte“ am 14. April und „Le nozze di Figaro“ am 16. April sowie Thomas Guggeis bei „Don Giovanni“ am 17. April. Am Freitag (15. April) wird Cecilia Bartoli bei ihrem Liedrecital durch Marie-Eve Scarfone am Klavier begleitet. Das Programm bleibt unverändert.

Der 79-jährige Pianist und Dirigent musste bereits Anfang das Jahres eine mehrwöchige Pause einlegen, nachdem er sich am 6. Februar einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule unterzogen hatte und sich zu Hause erholte.

An der Staatsoper Unter den Linden laufen bereits die Vorbereitung zu seinem 80. Geburtstag am 15. November und zu seinem 30-jährigen Jubiläum als Generalmusikdirektor am Haus. Zum Saisonauftakt ist Wagners „Ring des Nibelungen in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov geplant. Daniel Barenboim will diesen rund 16-stündigen Kraftakt dirigieren. Im Oktober 2022 soll der komplette Zyklus mit „Das Rheingold“, „Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ innerhalb von nur einer Woche Premiere feiern. Der komplette „Ring“-Zyklus soll auch zu den Festtagen 2023 aufgeführt werden.