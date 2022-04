Salomon Bausch: Veränderungen gehörten zu ihren Stücken

Salomon Bausch, Sohn der 2009 verstorbenen Tänzerin und Choreographin Pina Bausch, war kürzlich zu Gast beim Staatsballett, um eine Aufführung von Strawinskys „Das Frühlingsopfer“ vorzubereiten. Das Berliner Spitzenballett wird im Juni 2023 in einer Koproduktion mit der Pina Bausch Foundation erstmals ein Werk der legendären Choreographin und Gründerin des Tanztheaters Wuppertal tanzen.

Herr Bausch, wie muss man sich die Zusammenarbeit mit der Pina Bausch Foundation konkret vorstellen?

Salomon Bausch Einerseits sind wir die Rechteinhaber an den Stücken und Choreographien von Pina Bausch sowie an den Kostüm- und Bühnenbildern von Rolf Borzik, aber wir unterschreiben nicht einfach nur einen Vertrag darüber. Für uns ist es eine spannende Aufgabe, sich in solche Projekte hineinzubegeben. Wir schauen, was an Potenzial für die Compagnie drinsteckt. Denn durch jede neue Compagnie, durch jede neue Besetzung verändert sich auch das Stück. Deswegen wollen wir gerne eine aktive Rolle einnehmen.

Sie waren kürzlich in Berlin. Wie war Ihr Eindruck vom Staatsballett?

Es ist eine interessante Compagnie. Wir gestalten gemeinsam mit dem Staatsballett den Prozess dieser Einstudierung. Wir haben ein Team zusammen gestellt von ehemaligen und aktiven Tänzer:innen aus dem Tanztheater Wuppertal, die das in Berlin einstudieren werden. Dafür hatte jetzt die Audition begonnen.

Was verbirgt sich hinter der Foundation? Was ist Ihre Aufgabe dabei?

Die Stiftung habe ich 2009, kurz nachdem meine Mutter gestorben ist, gegründet. Es war eine Idee, die wir bereits gemeinsam besprochen hatten. Wir hatten nicht erwartet, dass es so schnell dazu kommen könnte. Die Stiftung war schon wenige Wochen nach ihrem Tod errichtet. Die Aufgabe ist, das Werk und den Geist der Arbeit meiner Mutter in die Zukunft zu tragen. Die schwierige Aufgabe, vor der wir immer wieder stehen, ist zu fragen: Was ist das eigentlich, was da weitergegeben werden soll. Es ist anders als bei einem Gemälde, das man bei guten Bedingungen jahrhundertelang aufbewahren kann. Der Tanz muss immer wieder aufs Neue entstehen. Das Tanzen auf der Bühne ist ein aktives Tun mit vielen Beteiligten. Eine Grundlage ist unser Archiv. Das hatte meine Mutter angelegt. Genau genommen sind es ihre Produktionsunterlagen, die sie benutzte, wenn sie Stücke aus dem Repertoire wieder auf die Bühne brachte. Sie hat eine Reihe von Stücken über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder auf die Bühne gebracht. Videos sind als Referenz sehr wichtig, es gibt von ihr keine Notation der Bewegungen.

Die legendäre Tänzerin und Choreographin Pina Bausch war Gründerin des Tanztheaters Wuppertal. Das Foto zeigt sie 2008, ein Jahr vor ihrem Tod.

Foto: Franz-Peter Tschauner / pa/dpa

Über wie viele Werke reden wir eigentlich?

Mit dem Tanztheater Wuppertal sind 47 Stücke entstanden. 14 davon sind auf einer Recherchereise in einer Stadt oder in einem Land entstanden. Es gibt aber auch einige Choreographien, die sie davor entwickelt hat. Insgesamt sind es 55 Stücke. Die Rechte an ihren Stücken habe ich unwiederbringlich in die Stiftung eingebracht.

Wie war es, als Sohn einer berühmten Tänzerin aufzuwachsen?

Ich habe immer viel mitbekommen von der Compagnie, vor allem als ich noch klein war. Ich war auf vielen Reisen und bei Proben dabei. Ich habe das, was auf der Bühne lief, wahrscheinlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, weil ich alle Beteiligten kannte.

Haben Sie das Tanztheater als etwas Normales wahrgenommen oder haben Sie gewusst, dass es sich um etwas Innovatives handelte?

Für mich war das etwas ganz Normales, weil ich damit aufgewachsen bin. Für mich fühlte sich das alles sehr natürlich an.

Sie sehen selbst wie ein Tänzer aus, hatten aber eigentlich eine juristische Laufbahn eingeschlagen?

Nein, ich bin kein Tänzer. Das war nie ein Thema für mich und meine Mutter. Ich habe sicherlich viel von der Stimmung gelernt, gerade auch, was die Suche nach Ehrlichkeit und Genauigkeit auf der Bühne betrifft. Ich hatte geplant, Anwalt für Ausländer- und Asylrecht zu werden. Nach dem ersten Staatsexamen steckte ich mitten in der Promotion, als meine Mutter plötzlich verstorben ist. Ich habe gemerkt, dass die Stiftung eine mir sehr wichtige Aufgabe ist und mich in die Gründung und die Leitung gestürzt. Ich versuche Menschen und Ideen zusammenzubringen. Meine juristische Ausbildung habe ich nicht mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen, aber ich nutze mein juristisches Knowhow natürlich auch für die Stiftung.

Was geschieht mit dem künstlerischen Erbe, wenn alles gut geht?

Nach meiner Vorstellung ist das Erbe nichts, was sich nur erhalten sollte im Sinne einer Konservierung. Die Stücke sollen sich durch neue Besetzungen in verschiedenen Compagnien verändern. Das ist eine Chance, um immer wieder neue Dinge in den Stücken zu entdecken. Ein Gradmesser für mich ist, ob ich selbst Lust habe, es mir immer wieder auf der Bühne anzuschauen. Wenn das schon nicht der Fall wäre, dann stimmt irgendetwas nicht. Die Stücke müssen mit neuen Menschen in Kontakt kommen. Auch das Tanztheater Wuppertal ist eine sich verändernde Compagnie, die sich in einem Generationswechsel befindet.

Wie viel Veränderung lassen Sie zu?

Veränderungen gehörten schon immer zu den Stücken meiner Mutter. Wenn die Stücke in selber oder veränderter Besetzung auf die Bühne kamen, haben sie sich immer verändert. Die Tänzer:innen bringen immer etwas Neues in die Vorstellungen. Das Publikum spielt eine Rolle und auch der Ort, wo es stattfindet. Auch ohne die Form zu ändern, sind die Stücke so immer wieder anders. Es gibt auch Momente, wo man Experimente machen kann.

Seit einigen Jahren geben Sie die Stücke an verschiedene Compagnie weiter.

Begonnen hatte das bereits bei meiner Mutter, die zwei Stücke – „Orpheus und Eurydike“ und „Das Frühlingsopfer“ – mit der Pariser Oper einstudiert hatte. Die Produktionen sind auch nach ihrem Tod dort regelmäßig weitergelaufen. 2016 haben wir begonnen und das Stück „Für die Kinder von gestern, heute und morgen“ ans Bayerische Staatsballett weitergegeben. „Das Frühlingsopfer“ haben wir mit mehreren Compagnien gemacht, etwa mit dem English National Ballet oder dem Opera Ballet Vlaanderen. Jetzt folgt das Staatsballett Berlin. Wir haben aber auch in den letzten Jahren ein anderes Projekt mit der École des Sables in Senegal gestartet, bei dem wir „Das Frühlingsopfer“ mit einem Ensemble einstudiert haben, das speziell für dieses Stück zusammengekommen ist. Die Tänzer:innen haben keine klassische westliche Tanzausbildung, sondern verschiedene Hintergründe wie traditionelle und zeitgenössische afrikanische Tänze oder auch Hip-Hop. Es ist eine tolle Bereicherung für das Stück.

Stimmt es, dass Sie an der GmbH des Tanztheaters Wuppertals fünf Prozent halten und 95 Prozent die Stadt? Wie ist Ihr Einfluss auf die Compagnie?

Das ist nicht korrekt. Meine Mutter hatte tatsächlich fünf Prozent Anteile an der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH. Aber es war von vornherein vereinbart, dass mit ihrem Tod die Anteile an die Stadt Wuppertal übergehen. Die 500 Euro, die ich dafür erhalten habe, waren das erste Geld auf dem Konto der Stiftung. Ich bin aber im Aufsichtsrat der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH vertreten.

Wie ist der Zustand des Tanztheaters, bei dem es in den vergangenen Jahren einige Querelen gab?

Im September kommt Boris Charmatz als künstlerischer Leiter. Er ist jemand, der als kreativer Choreograph kommt. Er wird mit der Compagnie eigene Produktionen machen und zugleich die Verantwortung für die Stücke meiner Mutter im Tanztheater übernehmen. Das ist toll für das künstlerische Erbe von Pina Bausch und auch für die Compagnie. Es ist klar, dass es künftig dadurch weniger Aufführungen der Stücke meiner Mutter beim Tanztheater geben wird.

Aber der Platz ist Teil ihres Erbes. Sie hat das einmal so formuliert, dass sie einen Platz für den Tanz in Wuppertal geschaffen hat. Anders als in einer großen Metropole ist das in einer kleinen Stadt wie Wuppertal etwas Ungewöhnliches. Das Publikum kommt international nach Wuppertal, um das Tanztheater zu besuchen, aber es kommt eben auch aus der Stadt. Es gibt eine Pina-Bausch-Gesamtschule, mit der wir eng zusammen arbeiten. Sie hat einen wichtigen Platz geschaffen.

Archiv unter pinabausch.org