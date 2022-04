„Tatort“ aus Kiel: Axel Milberg spielt erstmals mit seinem Sohn

Diesmal steht der ewig grübelnde Kieler „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) einmal nicht nur neben, sondern buchstäblich hinter sich. Beziehungsweise hinter seinem jugendlichen Ich, in das er sich auf gewohnte Art hineinversetzt und -verspürt. Und dieser junge Klaus wird denn auch von Milbergs eigenem Sohn August gespielt.

Sowas hat Tradition. Auch Charlton Hestons Sohn Fraser hat in „Die Zehn Gebote“ Papas Moses-Rolle als Infant gespielt und Grace Gummer die jüngere Version der Mutti Meryl Streep in „Das Geisterhaus“. Die Liste ließe sich munter fortführen. Um die Kinder um sich zu haben, lässt man sie gern zu Dreharbeiten kommen. Wenn sie dann noch buchstäblich mit-spielen dürfen, hat man bei ihnen Karma-Punkte gesammelt.

„Tatort“ aus Kiel: Milbergs Sohn spielt den jungen Borowski

Ob das langfristig gut ist, sei dahingestellt, wo Kinder berühmter Eltern doch immer an deren langen Schatten gemessen werden. Erst recht, wenn sie in ihr Metier dringen. Das aber soll hier nicht der Fall sein. Sein Debüt vor der Kamera mit seinem 65-jährigen Vater habe zwar Spaß gemacht, meinte der 18-jährige Filius, er stehe aber nicht gern im Rampenlicht. Es bleibt also wohl ein einmaliger Auftritt.

Ein Interview mit Axel Milberg über Familie lesen Sie hier

In seinem 38. Fall „Borowski und der Schatten des Mondes“ wird der Kommissar in seine Jugend zurückkatapultiert. Bei einem Sturm wird in einem Wald ein Baum entwurzelt und darunter ein Skelett entdeckt. Wie sich herausstellt, sind dies die Überreste von Boroswkis erster Freundin Susanne. In den 70ern wollten die beiden Teenager gemeinsam zu einem Konzert mit Jimi Hendrix trampen. Weil keiner anhielt, hat der junge Klaus bald kehrt gemacht. Susanne stieg alleine bei einem Fremden ein. 50 Jahre lang blieb ihr Schicksal ungewiss, auch wenn ein Sexualstraftäter für ihr Verschwinden verurteilt wurde.

Lesen Sie hier: Sebastian Koch über die spektakuläre ARD-Serie „Euer Ehren“

Sie kamen schon mal besser miteinander aus: Die Kieler Ermittler Mila Sahin (Almila Bagriacik) und Klaus Borowski (Axel Milberg).

Foto: ARD / NDR/Christine Schroeder

Ein Justizirrtum? Als Zuschauer ahnt man bald wer in den Fall verstrickt sein könnte. Weil wir früh schon und ausführlich Zeuge des Ehelebens von jenem Mann (Stefan Kurt) werden, der den entwurzelten Baum gemeldet hat und einen Teil seines Lebens vor seiner Gattin (Lena Stolze) geheim hält.

Borowski sieht aber lange nicht klar. Denn er ist wie vom Donner gerührt von diesem Fund. Und sagt seiner Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) erst mal nichts von seiner persönlichen Verstrickung. Die aber ist ja nicht blöd und kommt schon bald dahinter. Sie fordert Borowski auch dazu auf, seinem Chef zu bekennen, dass er in den Fall selbst mal als Zeuge involviert war und deshalb wegen Befangenheit abgezogen werden muss.

Ein Alleingang, der große Gefahren zur Folge hat

Aber das tut Borowski nicht. Vielmehr ermittelt der Eigenbrötler auf eigene Faust und lässt seine Kollegin dabei oft ins Leere laufen. Ihr Verhältnis war auch schon mal besser, jetzt schaltet es wieder in früherer Vereisung zurück. Wobei Sahin ihrem Kollegen zwar Vorwürfe macht, ihn aber nach außen hin lange deckt.

Da stehen einem als Zuschauer mal wieder die Haare zu Berge. Dass ein persönlich befangener Kommissar trotzdem weiter ermittelt, das erleben wir erschreckend oft in deutschen Fernsehkrimis, gerade auch im „Tatort“, dem stärksten Zugpferd dieser Sparte. In dieser Folge aber geraten durch diesen Alleingang am Ende gleich zwei Menschen in höchste Lebensgefahr. Das schale Happy End kann da nicht versöhnen. Gegen Herrn Borowski müsste eigentlich dringend ein Disziplinarverfahren eröffnet werden.

„Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“: ARD, 10.4., 20.15 Uhr.