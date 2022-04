Wie Katja von Garnier Berlin zum Tanzen brachte

Eigentlich sei ihr Film ja ein „Dansical“, findet Katja von Garnier. Weil „Fly“ ein Tanzfilm ist, der ganz viel von seiner Handlung über den Tanz erzählt. Wie das im Musical eben über die Musik geschieht. Und eigentlich müsste man es dann auch gleich noch ein „Berlinsical“ nennen, weil ihr atemberaubender Film mit ganz vielen Choreographien im öffentlichen Raum aufwartet. Es war der erste Tanzfilm der Erfolgsregisseurin („Bandits“, „Ostwind“). Und nach all den Jahren, die sie in der Stadt wohnt, auch ihr erster Berlin-Film. Der wurde am gestrigen Dienstag nun noch einmal in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ im Zoo Palast gezeigt.

„Fly“ ist eine Hommage an den Urban Dance. Und eine Zusammenarbeit mit einer der renommiertesten Tanznetzwerke, den Flying Steps. Mit ihnen entstanden atemberaubende Szenen in den unterschiedlichsten Tanzstilen und an Locations, die man noch nicht so kennt. Auch wenn man ja gern sagt, Berlin sei längst ausverfilmt. Aber Choreographien in der NVA Moabit, im Landgericht Berlin oder im Bode-Museum? Das hat man so wirklich noch nie gesehen.

Das Grünflächenamt stellte sich beim Dreh oft quer

Die Drehgenehmigungen zu bekommen, war dabei echt schwierig, gibt die 55-Jährige zu. Vor allem das Grünflächenamt stellte sich quer, aber wahrscheinlich wird einfach zu viel in der Stadt gedreht, und manche Locations wie den Görlitzer Park hätte man einfach nicht bekommen. Umso überraschender war die Zusage vom Bode-Museum.

Hier durften die Tänzer sogar mitten durch den Skulpturensaal tanzen, zwischen den berühmten und immens wertvollen Exponaten. Die Versicherung dürfte da wohl echt gezittert haben, aber es gab einen großen Fürsprecher im Haus, der ihnen alles ermöglicht hat. Ein Geschenkt, findet Katja von Garnier. Denn natürlich mache das was mit einem, wenn man in einer solchen Kulisse drehen und mit ihr auch etwas anstellen darf.

Die spektakulärste Tanzszene wurde mitten im Skulpturensaal des Bode-Museums gedreht.

Die Gretchenfrage muss da natürlich lauten: Wie hältst du selbst es mit dem Tanz? Als kleines Mädchen habe sie auch getanzt. Und selbst als Studentin hat sie noch ihr erstes Geld damit gemacht. „Ja, das wisst ihr wohl noch nicht?“, ruft sie den Tänzern der Flying Steps zu, die sie an diesem Abend als Gäste mitgebracht hat. Mit denen hätte sie sich freilich nie messen können. Und hat es sie dann gejuckt, in einer Szene selbst mal mitzutanzen? Ein kleines Grinsen, dann ein klares „Nein“. Das hätte wohl keiner sehen wollen, meint sie. Und sie hatte mit der ganzen Logistik auch genug zu tun.

