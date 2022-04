"Die zwei Päpste" im Renaissance-Theater

Das Wortgefecht von Papst Benedikt und Kardinal Bergoglio ist klug, rasiermesserscharf und pointiert. Fast so, als hätten die beiden Kirchenmänner eine Lektion in Screwball-Comedy genossen. Ein rasantes, verbales Match. Hardliner gegen Reformer. Anders als der theologiesteife Deutsche sieht der Argentinier das Sakrament des Abendmahls nicht als Lohn für Tugendhaftigkeit, der Geschiedenen verweigert werden sollte, sondern als Nahrung für alle Hungernden. Im Streit der konträren Positionen fliegen die Sympathien Bergoglio daher schnell zu.

Im Renaissance-Theater entwickelt sich das fiktive Aufeinandertreffen in der deutschsprachigen Erstaufführung von Anthony McCartens Stück „Die zwei Päpste“ rasch zu einem mitreißenden Doppelporträt. Kurzweilig inszeniert von Guntbert Warns, liefern sich die Schauspielstars Walter Kreye als Papst Benedikt und Walter Sittler als Kardinal Bergoglio ein sehenswertes, frommes Duell, dem man mit Spannung folgt.

Seit 2013 ist Bergoglio als Papst Franziskus Nachfolger von Benedikt. Der verzichtete als erster nach 700 Jahren freiwillig auf sein Amt. Die katholische Kirche geht bekanntlich von der Prämisse aus, dass der Papst unfehlbar ist. Was geschieht aber, wenn es zwei lebende Päpste gibt, die in keiner Frage der gleichen Meinung sind? In seinem 2019 in England uraufgeführten und von Netflix verfilmten biografischen Drama erzählt McCarten, wie sich die Kirchenmänner mit Bedacht annähern.

„Kommissar Rex“ bei Knödelsuppe und Bier

Der Abend beginnt mit dem Tod von Papst Johannes Paul II. Führt in die sakrale Welt des Vatikans. Manfred Gruber hat dafür eine Bühne gebaut, die an Strenge, der machtvollen, gotischen Kathedralen erinnert. Von dort aus geht es in das bescheidene Heim von Schwester Brigitta (Imogen Kogge), Benedikts ehemaliger Haushälterin. Vergnügen sich die zwei alten Leutchen sonst mit Wiederholungen von „Kommissar Rex“ bei Knödelsuppe und Weißbier, vertraut der 85-jährige Benedikt ihr nun an, er sei amtsmüde. Brigitta ist geschockt, schluchzt, widerspricht vehement. Vergeblich.

Auf der anderen Seite des Atlantiks im Trubel von Buenos Aires will sich auch der 75-jährige Kardinal von seinen Kirchenämtern zurückziehen. Ebenfalls im Alter müde geworden. Die junge Schwester Sophie (Ivy Lißack) versucht, ihn mit einer flammenden Rede umzustimmen. Ebenfalls vergeblich. Als der Ruf des Papstes kommt, glaubt Bergoglio, er könne seine letzten Jahre selbstbestimmt den Armen widmen. Stattdessen prüft Benedikt ihn als aussichtsreichen Kandidaten auf das Pontifikat. Von Beginn an offenbaren sich dabei ihre schroffen Gegensätze. Theologisch, kirchenpolitisch, menschlich, kulturell. Der eine zieht sich gern mit seinen Büchern zurück. Der andere liebt Fußball und Tango. Die Konfrontation könnte kaum gegensätzlicher ausfallen.

Ihr Disput dreht sich um die großen Aufgaben der katholischen Kirche. Wie Umgehen mit dem Machtmissbrauch, mit den sexuellen Übergriffen gegen Kinder. Mit einer diversen Gesellschaft. Der eine setzt konservativ auf Kontinuität, der andere auf Veränderung. Erhellend auch für Nichtgläubige.

