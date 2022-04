Lara und Gallenberger leiten künftig Deutsche Filmakademie

Berlin. Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara und der Regisseur Florian Gallenberger sind die neuen Präsidenten der Deutschen Filmakademie. Sie wurden am Sonntag auf der Mitgliederversammlung im Berliner Dorint-Hotel gewählt, wie die Akademie am Montag in einer Pressemitteilung mitteilte. Das neue Duo folgt auf Ulrich Matthes, der dieses Amt drei Jahre lang ausgeübt hat, sich aber nicht mehr für eine zweite Amtszeit aufstellen ließ. Das hat nicht wenige überrascht, der Schauspieler hat diese Position gern eingenommen und auch klare Stellungnahmen zu film- und gesellschaftspolitischen Themen bezogen. Aber der 62-Jährige hatte wohl unterschätzt, wie viel Zeit dieses Ehrenamt in Anspruch nimmt, und will sich nun wieder ganz dem Theater widmen. Manche rumoren indes, Matthes habe zu klare Positionen bezogen, über die die Akademie nicht immer glücklich gewesen sei.

Wie auch immer: Die Erwartungen sind hoch. Das wissen auch die 43-jährige Lara und der kürzlich 50 gewordene Gallenberger. „Mit tiefem Respekt treten wir in die großen Fußstapfen, die Ulrich Matthes nach drei Jahren Amtszeit hinterlässt“, so ihr Statement: „Aber wir freuen uns, diese Herausforderung anzunehmen.“ Ihnen lägen vor allem die Begriffe Wertschätzung und Wahrnehmung am Herzen, die ihre Präsidentschaft auch prägen sollen. „Unser aller Ziel ist es, dem deutschen Film die Sichtbarkeit zu verschaffen, die er verdient.“

Die Filmakademie, die 2003 gegründet wurde, hat rund 2200 Mitglieder und stimmt, ähnlich wie die Hollywood-Academy über den Oscar, über den Deutschen Filmpreis ab. Erstmals seit neun Jahren tritt wieder eine Doppelspitze an: Wie zu Beginn, als Filmstar Senta Berger und Produzent Günther Rohrbach als erste Präsidenten gewählt wurden, und 2010, als Iris Berben und Bruno Ganz übernahmen. Ganz war indes bald wieder vom Amt zurückgetreten, Berben hatte es ab 2013 allein ausgeübt, bis 2018 Matthes folgte. Nun sind die Aufgaben wieder auf mehrere Schultern verteilt.

Aber ist das eine glückliche Wahl? Alexandra Maria Lara ist zweifellos ein großer Name und auch im Ausland eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Films, seit sie 2004 im Hitler-Bunker-Film „Der Untergang“ zu sehen war, der auch für den Auslands-Oscar nominiert war. Lara spielte auch in anderen Erfolgsfilmen wie „Rush“, „Der Vorleser“ und zuletzt „Töchter“ mit. Zu filmpolitischen Themen hat sie sich bislang aber nicht geäußert, nicht jeder traut dem Star da dieses Amt zu. Das war bei Iris Berben anfangs aber auch so, sie hatte sich aber mit Verve engagiert und war dann eine umso stärkere Stimme.

Klare Meinung dürfte vielleicht eher von Gallenberger zu erwarten sein. Der Regisseur hat zuhause einen Oscar stehen, der er im Jahr 2000 für seinen Kurzfilm „Quero ser“ gewonnen hat. Seither hat er renommierte internationale Koproduktionen etwa über John Rabe, den „Oskar Schindler von China“, oder die Colonia Dignidad in Chile gedreht. Zuletzt brachte er 2021 seine erste Komödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ heraus.

Ein Geschmäckle bleibt jedoch. Gallenberger leitet zusammen mit Benjamin Herrmann die Film- und Verleihfirma Majestic. Und Hermann ist seit langem Vorstandsvorsitzender der Akademie. Er hat mit Gallenberger auch schon mal die Verleihung des Deutschen Filmpreises ausgerichtet. Die Akademie bleibt damit gewissermaßen in der Familie. Vielleicht wollte aber sonst auch keiner. Nun muss man erst mal abwarten, wie sich das neue Duo schlägt. Erstmals wird man das wohl am 24. Juni erleben. Da wird der 72. Deutsche Filmpreis verliehen.