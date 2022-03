„Draußen vor der Tür“ am Berliner Ensemble

Was für ein Wunder von einem Bühnenbild: Knapp 1000 Lampen hängen von der Decke im Großen Haus, grüne, rote, gelbe, blaue. In der Dunkelheit kann das Auge die bunte Pracht zuerst gar nicht bewältigen. Man denkt an die melancholische Schönheit von Jahrmärkten, über die man als Kind nach Einbruch der Dunkelheit spazierte. Oder an die verwirrende Fülle am Sternenhimmel.

Aber passt das auch? Es ist ja eine Selbstmordgeschichte, die Regisseur Michael Thalheimer hier inszeniert. Kathrin Wehlisch spielt den Kriegsheimkehrer Beckmann, der sich schon in der ersten Szene von einem Ponton in die Elbe stürzt. Drei Jahre hat er in der Kriegsgefangenschaft verbracht, nun ist er zurück in seiner Heimatstadt: Während in seinem Kopf die Metzeleien des Krieges weitergehen, ist man hier einfach wieder zum Alltag übergegangen. Was er zu erzählen hätte von den Schüssen, den Explosionen und den Toten, will niemand hören. Eine unwirtliche, abweisende Stadtkulisse würde man sich spontan ausmalen, eine Andeutung der schroffen Trümmerlandschaft, in die sich ganz Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verwandelt hatte. Andererseits: Wäre Beckmann darin wirklich, was er ist, ein Fremder, ein Weggeworfener, eine menschliche Ruine?

Ein Optimist, der an den Bösen das Gute sieht

Bühnenbildner Olaf Altmann arbeitet seit fast 30 Jahren mit Regisseur Michael Thalheimer zusammen, und immer wieder ist es dabei gelungen, die Essenz anstelle des Naheliegenden in den Blick zu nehmen. Wer Wolfgang Borcherts Text noch einmal genau liest, kann darin erstaunlich viel Lichtmetaphorik entdecken. „Komm, Beckmann! Lebe! Die Straße ist voller Laternen! Alles lebt! Lebe mit!“ – das sagt der Andere, jene Stimme in Beckmanns Ohr, die sich selbst „der von früher nennt“ und die Wehlisch mit böse nach oben verzerrter Stimme spricht. An anderer Stelle heißt es: „Ich bin der Optimist, der an den Bösen das Gute sieht und die Lampen in der finstersten Finsternis. Ich bin der, der glaubt, der lacht, der liebt!“ Es ist auch im Text ein Lichterreigen vernichteter Hoffnungen, durch den Beckmann irrt, das Gesicht bleich, der Strickpullover steingrau, die Gasmaskenbrille blutrot.

Aber vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Die Kulisse wandelt sich ja auch. Im Zwiegespräch mit der Elbe (Josefin Platt), die den Selbstmörder Beckmann wieder ausspuckt, färbt sie sich algenhaft grün, man meint die Schwebeteilchen fast greifen zu können. Ein giftiges Schwefelgelb kann sie ebenso hervorholen wie ein Bukett aus Rot- und Orangetönen, das Wärme verspricht, wo keine ist.

Sie ist der suggestive Rahmen für ein Stück, das durch einen fast wahnwitzigen Zufall gerade jetzt auf dem Spielplan erscheint, wo Beckmanns Alpträume in der Ukraine täglich reproduziert werden. Borcherts Drama mitsamt seinem harten Rhythmus liest sich wie ein Gegenwartskommentar, und Thalheimer musste, auch wenn es die Gelegenheit dafür gab, gar nichts umplanen, keine Bezüge herausarbeiten. Der Lampenhimmel muss nicht in Blaugelb erstrahlen, um Wladimir Putins Angriffskrieg in die Köpfe zu holen. Der ist dort sowieso, und aus dem Text spricht er mit jedem Wort.

Leise Echos mischen sich mit Orgelklängen

Aber hier brüllt er nicht und braucht das auch nicht zu tun, jedenfalls nicht oft. Es ist ein großer, starker Auftritt von Kathrin Wehlisch, verlorener kann man sich einen Menschen kaum denken – ob sie nun vorn am Bühnenrand steht oder weiter hinten, wo sich der Hall ihrer Stimme mit den leisen Orgelklängen mischt (Musik: Bert Wrede). Ihr Beckmann ist ein Erschlagener in den letzten Zuckungen, und in seinen hilflosen Versuchen, doch noch aus der Dunkelheit herauszufinden, mischen sich Sehnsuchtstraum und Nahtoderfahrung.

Wolfgang Borchert (1921-1947)

Foto: akg-images / picture alliance

„Draußen vor der Tür“, geschrieben in nur wenigen Tagen vom bereits todkranken Borchert zwischen Herbst 1947 und Januar 1947, ist ein Stationendrama. Thalheimer hält sich sehr streng an die Textvorlage und hat kaum gekürzt. Beckmann begegnet der Elbe, die ihn nicht haben will. Und dann dem zischelnden, rülpsenden und mit reichlich Kostümfett behängten Beerdigungsungsunternehmer (Jonathan Kempf), dessen Geschäfte so prächtig laufen wie nie zuvor: „Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts“, freut er sich in schneidend fieser Tonlage. „Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit.“

In Nehle Balkhausens Kostümen kehrt die Farbe Weiß leitmotivisch wieder. Gott (Peter Luppa), der um seine „armen, armen Kinder“ trauert, trägt ein Abendkleid mit Straußenfedersaum, das Mädchen (Philine Schmölzer), das bei aller Zuwendung doch ein Messer in der Hand hält, ein Rüschenkleid. Der Kabarettdirektor (Tilo Nest) skatet in Tüllvolants durch den Glühbirnenparcours. Selbst der Einbeinige (Oliver Kraushaar), der bedrohlich riesenhaft von hinten heranhumpelt, trägt strahlendes, wenn auch blutbeflecktes Weiß: Als würden sie alle Hochzeit feiern in diesem furchtbaren Traum, nur ohne Gäste, lieber allein.

Ein Höhepunkt zweifellos: Veit Schubert als Oberst, einstmals Beckmanns Vorgesetzter. Thalheimer zeigt ihn nicht, wie bei Borchert, beim trauten Abendessen mit seiner Familie, sondern bei der einsamen Körperpflege, beim Einseifen des Gesichts mit so viel Rasierschaum, als würde er ein Vollbad in einer Sahnetorte nehmen. Er ist es, dem Beckmann von seinen nächtlichen Visionen erzählt, von dem schwitzenden Mann mit den dünnen Prothesen, der im rasenden Rhythmus auf einem Xylophon aus Knochen spielt. Wie der Oberst sich das ängstlich blinzelnd anhört, dabei verlegen an seiner Schürze nestelnd, und wie er diese dann mit einem Ruck herunterreißt, seine Generalsuniform präsentiert und eine leutselige Abwehrgeste nach der anderen produziert: Das ist große Schauspielkunst.

Was sich über den ganzen Abend sagen lässt, der seine Intensität über die ganzen 100 Minuten hält. Lauter und anhaltender Applaus für das ganze Ensemble und natürlich vor allem für Kathrin Wehlisch.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Termine: 27.3. (18 Uhr), 11.12.4. (19.30 Uhr), 30.4. (20 Uhr).