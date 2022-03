Wie die „Distel“ auf den Krieg in der Ukraine reagiert

Alarmstimmung bei Luise und Tobias. Seit ewigen Zeiten leben die beiden in einer Zweier-WG. Doch Luise hat die Nase voll. Sie will weg aus Berlin. Ihrem Leben ohne Mann, ohne Liebe, ohne richtigen Job eine neue Richtung geben. Irgendwas mit Alpakas, Wollschweinen oder Ziegenkäse in Brandenburg. Eben alles, was trendet bei zivilisationsgestressten Städtern, die am Wochenende Erholung im Grünen suchen. Vor allem aber möchte Luise den Kopf frei bekommen. Sie weiß gar nicht mehr, wer sie ist im Trend-Strudel von Wokeness, gendergerechtem Reden und Denken, nachhaltiger Correctness für Tier, Klima und Mensch. Dann ist da noch ihre Online-Sucht. Weshalb sie das spezielle Angebot in der Uckermark leicht beunruhigt: „Rent an Alpaka“.

Früher war man neugierig auf das Leben, heute ist man getriggert. Und die Sache mit der Wahrheit ist längst äußerst relativ in der eigenen, gemütlichen Filterblase in den sozialen Medien. Fake News lassen grüßen. „Wahres ist Rares“ heißt denn auch das neue Programm der Distel, das sich gefühltem Wissen und unserer ständigen Überforderung in einer unsicheren Welt widmet. Die alltägliche Hilflosigkeit wird dabei auf allen Ebenen satirisch pointiert auf die Spitze getrieben.

Der Regisseur schrieb ein Drittel des Stücks um

Ausgeheckt hat das Stück Kabarett-Star Michael Frowin, der seit langem als Autor für die Distel tätig ist und nun auch Regie führt. Als Putins Armee in die Ukraine einmarschierte, war ihm sofort klar, das neue Programm braucht ein Update. Es hat ihn einige Nächte Schlaf gekostet, ein Drittel des Stücks umzuschreiben und zu aktualisieren. Die reale Folie, auf der sich die Geschichte entspinnt, ist jetzt nicht mehr das Durchatmen nach Corona, sondern der Krieg mitten in Europa. So kommt es nicht von ungefähr, dass das Bühnenbild nach der Pause wie eine riesige Flagge der Ukraine wirkt.

Der Eiertanz der Thirty- und Forty-Somethings, die jeden Mega-Trend mitnehmen, um vor ihren Freunden bestehen zu können, geht in der Küche los und endet auf dem Dach. Erster Gast ist die dampfplaudernde Nachbarin Ruth (Maike Katrin Merkel), die „Digital Detox“ empfiehlt. Tobias (Timo Doleys) schiebt währenddessen Panik. Nicht nur, weil er 43 wird. Sondern auch, weil sein Ex Daniel auf als Überraschungsgast auftaucht. Luise (Caroline Lux) wächst Tobias’ Hysterie mal wieder über den Kopf. Geerdet wird die Sause von dessen Mutter Hilde, die Doley mit ironischer Wucht gibt. Die Putzfrau findet treffende Worte zum Scholzomat, zum Krieg, zur Pandemie und zum neuen Normal. Jeder Satz ein Kracher.

Zum Figurenreigen gehören auch das selbst ernannte Bio-Weichei Heiko (Doley) sowie die Hipster-Hasserin und Neu-Brandenburgerin Agatha (Lux). Sie stellt fest: Wenn Deutschland angegriffen würde, hätten wir kaum eine Chance. Es sei denn, der Feind hieße Vatikan oder Disneyland und lacht sich über den Zustand der Bundeswehr kaputt. Bei diesen Partygästen ist die Bandbreite der Meinungen ist gewaltig. Der Spaß auch.

Kabarett-Theater Distel, Friedrichstr. 101, Mitte, Tel. 204 47 04, nächste Termine: 24. (Benefiz für Ärzte ohne Grenzen) 25.3. um 19.30 Uhr, 26.3. um 20 Uhr, Infos unter www.distel-berlin.de