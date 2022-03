Umjubelte Premiere von „Der König stirbt“

Dieter Hallervorden spielt am Schlosspark Theater den launischen König Dieter, der sich kurz vor seinem Ende noch einmal den großen Fragen widmet

König Dieter (Dieter Hallervorden) und die beiden Königinnen Maria (l., Annika Martens) und Margarete (Dagmar Biener) in „Der König stirbt“.

Eine Stunde, 50 Minuten. So exakt lautet die noch verbliebene Lebenszeit von König Dieter. Was der mit den Worten „nicht mein Humor“ absolut nicht wahrhaben möchte. Doch er hat die Rechnung ohne die erste Königin Margarete gemacht. Unerbittlich treibt sie ihn dazu, die eigene Sterblichkeit anzunehmen. Stolperfalle auf dem Weg dorthin ist die zweite Königin Maria. Sie will den König von seinem unausweichlichen Ende ablenken. Und ist vor lauter Emotionen schier aufgelöst.

Dass „Der König stirbt“, wird gleich zu Beginn der umjubelten Premiere im Schlosspark Theater mit einer Armada von Ausrufezeichen hinter dem Titel unmissverständlich klar gemacht. Eugène Ionesco bezeichnete seinen vor 60 Jahren uraufgeführten Einakter als Versuch einer Lehre des Sterbens. Absurdes Theater, das sich in der Auseinandersetzung mit dem Tod den letzten großen Fragen stellt.

Dieter Hallervorden ist König „Dieter“

Regisseur Philipp Tiedemann hat das Stück behutsam auf Dieter Hallervorden zugeschnitten. Mit grandioser Komik und dem richtigen Quäntchen Tiefgang verwandelt sich der Schauspielstar und Intendant des Hauses dabei in einen Greis, der zusehends kindlicher, launischer und weinerlicher wird. Seine gottgleiche Allmacht, mit der er einst alles beherrschte, ist verschwunden. Sein Reich ist geschrumpft. Selbst die Sonne hat markant an Kraft verloren.

Etwa 1000 Greise und 45 junge Leute leben noch in dem verfallenen Staat. Tendenz sinkend. Auch der pompöse Thronsaal, den Haushälterin Julchen (Christiane Zander) mit großer Berliner Klappe Wohnlandschaft nennt, hat bessere Zeiten gesehen. Hier ringen Maria (Annika Martens) und Margarete (Dagmar Biener) um das Sterben des Königs. Letztere hat den Hofarzt, Scharfrichter und selbst ernannten Virologen (Mario Ramos) hinzugezogen, arbeitet mit ihm an einem anständigen Abgang von Dieter. Der bettelt jedoch nach Hilfe rufend um sein Leben.

Auch die Errichtung des BER geht auf König Dieters Kappe

Einst hat der König unvorstellbare Taten vollbracht, die sein treuer Wächter (Georgios Tsivangoglou) mit großer Geste aufzählt. Etwa die Gründung von Rom, Paris und Gütersloh. Auch der BER geht auf seine Kappe, was ihn nicht unbedingt mit Stolz erfüllt. Aber er ist eben kein Held wie in Shakespeares Tragödien. Er ist ein Mensch, der beachtliche 400 Jahre alt ist und erst jetzt erkennt, wie kurz das Leben ist. In seinen letzten Momenten versinkt auch sein Reich unwiederbringlich.

Bis zu seinem Ende steht ihm Bieners fabelhafte Margarete zur Seite. Streng und würdevoll, jeder Zoll eine Königin. Sie ist es auch, die dem König über die Schwelle des Todes hilft. Seine Auslöschung akzeptierend, sucht er Hilfe bei denen, die vor ihm gegangen sind. Die heißen Bernhard Minetti und Boleslaw Barlog. Zwei Unsterbliche der deutschen Theatergeschichte, mit dem Schlosspark Theater untrennbar verbunden. Altersweise ausgewählt vom 86-jährigen Dieter Hallervorden, den wohl dermaleinst dasselbe Schicksal treffen wird. Als Erzkomödiant hat er aber natürlich noch ein Ass im Ärmel: Sein König Dieter I. geht mit einer deftigen Schlusspointe.

Schlosspark Theater, Schloßstr. 48, Steglitz, Tel. 78 95 66 71 00, bis 1.5., nächste Vorstellungen: 22.-26.3. um 20 Uhr, 27.3. um 16 Uhr, Tickets ab 21 Euro, Infos unter www.schlossparktheater.de