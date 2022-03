Diese Bilder wurden zu Ikonen der Geschichte

Die Ausstellung "Witnessing History" in der Galerie Camera Work in Charlottenburg zeigt spektakuläre Fotos aus Berlin und der Welt.

Das Bild entstand im Jahr 1963, zwei Jahre nach dem Bau der Mauer. Der Fotograf Thomas Hoepker, Jahrgang 1936 und später einmal Präsident der Fotoagentur Magnum, war auf der Neuköllner Seite der Berliner Mauer unterwegs, als ihm fünf spielende Kinder vor das Objektiv gerieten. Es entstand ein faszinierendes, vielsagendes Motiv, in dem Unbeschwertheit mit der stacheldrahtbewehrten Realität der deutsch-deutschen Teilung kontrastiert – ein verqueres Hakenkreuz-Graffito inklusive.

Bilder wie dieses, in denen sich ein Stück Weltgeschichte verfängt, sind vom heutigen Sonnabend an in der Galerie Camera Work zu sehen. Die Ausstellung „Witnessing History“ zeigt 40 Werke von mehr als 20 weltberühmten Fotografen, deren Arbeiten sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Darunter viele spannende Motive aus Berlin, die wir auf dieser Seite zeigen – nicht nur von Thomas Hoepker.