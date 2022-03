Plötzlich sind die Philharmoniker hellwach

Es ist ein Jammer, dass Sir John Eliot Gardiner so selten bei den Berliner Philharmonikern zu erleben ist. Sehr speziell sind seine Repertoirewünsche, sehr zeitintensiv seine Großprojekte mit den eigenen drei Ensembles, dem Monteverdi Choir, den English Baroque Soloists und dem Orchestre Révolutionaire et Romantique. Und so kommt es, dass Gardiner in dieser Woche erst zum dritten Mal in diesem Jahrtausend die Philharmoniker leitet. Im Gepäck: ein typisches Gardiner-Programm. Ungewöhnlich, herausfordernd, erhellend. Mendelssohns‘ ellenlanger „Lobgesang“ op. 52 als Hauptwerk, eine aparte Mischung aus Sinfonie und Kantate, kombiniert mit Brahms‘ religiös-philosophischem „Schicksalslied“ op. 54. Anders formuliert: zwei selten aufgeführte, seltsame Zwitterwesen, die normalerweise nach viel Sitzfleisch und noch mehr gutem Willen verlangen.

Der Chor singt voller Zärtlichkeit und Leidenschaft

Und Gardiner? Er tritt an, um das genaue Gegenteil zu beweisen. Wie unerwartet kurzweilig und kostbar diese Musik wirken kann, wie spannend und geistreich – das führt Gardiner nun beispielhaft vor Ohren. Ansteckend die Frische und Klarheit, mit der sein Monteverdi Choir das Geschehen in Brahms‘ „Schicksalslied“ lenkt. Die Philharmoniker können gar nicht anders: Plötzlich sind auch sie hellwach. Sie lassen sich von der Spontanität des Chors inspirieren, von seiner Zärtlichkeit und Leidenschaft.

Trotzdem sind die Philharmoniker bei Brahms noch nicht ganz auf der Höhe. Die Feinabstimmung fehlt in jenem Teil, der sehnsüchtig von den seligen Göttern erzählt. Und im Abschnitt über die leidenden Menschen scheinen die Philharmoniker von der stählernen Kraft der Sänger etwas überrascht zu sein. Doch das ist kaum dem Orchester anzulasten. Es liegt wohl eher daran, dass Gardiner sehr viel von den Musikern verlangt.

Gardiner dirigiert rekordverdächtige Tempi zu Beginn

In Mendelssohns „Lobgesang“-Sinfonie nach der Pause sind es die rekordverdächtigen Tempi zu Beginn und Ende, die das Werk zwar spannender fürs Publikum machen, aber ziemlich schwierig für die Philharmoniker. Der Monteverdi Choir dagegen ist mit Gardiners Klangästhetik und Tempi seit Jahrzehnten vertraut – schließlich hat der Dirigent den Chor bereits 1964 gegründet, um ihn genau nach seinen Vorstellungen zu formen.

Doch auch die Philharmoniker haben an diesem Abend ihre großen Momente: Bezaubernd die ewig wiegende Melodie im Allegretto un poco agitato. Beglückend die heilige Ruhe im Adagio religioso. Danach kommen die Auftritte von Chor und Solisten, um den Herren zu loben und Trost zu spenden. Von der Finsternis ist die Rede, von Licht und Erlösung. Allerdings gibt es in Gardiners „Lobgesang“ an diesem Abend vor allem Licht. Denn alles wirkt leicht und hell in seiner Interpretation, zuversichtlich und geistreich. Von den drei Solisten berührt der Werner Güra am meisten – mit schlanker, zärtlich intimer Tenorstimme.