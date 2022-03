Das vermeintlich Unmögliche: Ei mit Wäscheknopf

Foto: The Estate of André Thomkins

Der mit dem Pinsel aufgetupfte Klecks Lackfarbe zerstiebt im Film in alle Richtungen. Aufgelöst im Wasser fast bis zur Unsichtbarkeit. André Thomkins träufelt noch einen Tropfen hinzu, pustet zart und bläht ihn auf. An anderer Stelle nutzt er ein Stäbchen, um die Lackfarbe kontrolliert zu lenken. Ihr eine Form zu geben. Dann schiebt er vorsichtig ein Papier ins Wasser und hebt die Lackhaut an. Die so entstandenen Werke sind eine Mischung aus zufälligem Ineinanderfließen und präziser Gestaltung, aus Abstraktion und Gegenständlichem.

Mitte der 1950er-Jahre hat Fünffach-Vater Thomkins seine Technik der „Lackskins“ durch Zufall nach dem Bemalen eines Kinderbettes beim Reinigen eines Pinsels entdeckt. Viele seiner so entstandenen einzigartigen Kompositionen sind nun in der Sammlung Scharf-Gerstenberg zu sehen. Und zwar in der Ausstellung „André Thomkins. Kopfarbeit – Handarbeit. Tag und Nacht“.

Den Titel hat Kyllikki Zacharias, Leiterin des Hauses und Kuratorin der Ausstellung, Thomkins Bild „Handarbeit, Tag und Nacht“ entlehnt und um die Kopfarbeit ergänzt. Denn jedem der meisterhaft gearbeiteten Werke liegt eine intellektuelle Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebene zugrunde, die man auch sehen kann. Mehr noch: Man kann die Bilder bis ins Detail lesen. Wie die virtuosen, poetischen Aquarelle etwa, die unzählige Geschichten erzählen. Man kann die wissenschaftlich-akademische Seite von Thomkins Œuvres aber auch einfach außer Acht lassen und sich nur am spielerischen Aspekt erfreuen.

Geboren 1930 in Luzern und gestorben 1985 in Berlin, gehört der von Dada und Surrealismus geprägte Maler, Zeichner und Dichter zu den wichtigsten Schweizer Künstlern des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete am liebsten allein, war aber in der Kunstwelt bestens vernetzt und für alle Impulse offen.

Vernetzt sind für Kyllikki Zacharias auch seine Werke. Ein variantenreiches Kombinationsspiel, das permanent Themen und Techniken miteinander verknüpft. Daher lassen sich die Werke weder inhaltlich noch formal in eine chronologische Abfolge bringen. Deshalb widmet sich die Ausstellung Werkgruppen. Bis auf eine kurze Einführung wurde dabei auf Ausstellungstexte verzichtet. Stattdessen bekommt man zur Eintrittskarte ein Booklet, das alles Wissenswerte enthält.

Auch höchst vergnügliche Wortwerke werden präsentiert

Ursprünglich für 2020 geplant, ist es in Kooperation mit dem Kunstmuseum Liechtenstein mit rund 170 Werken die erste museale Überblicksschau zu Thomkins in Berlin seit mehr als 30 Jahren. Präsentiert werden neben Lackskins, Zeichnungen, Objekten aus Gummi, kleinen Plastilinfiguren und Aquarellen auch die höchst vergnüglichen Wortwerke. Wie etwa „legislativ = vitalsigel“. Zu den skurrilen Palindromen und Anagrammen wurde Thomkins durch ein Pariser Straßenschild inspiriert.

Wie humorvoll und experimentierfreudig er war, zeigt auch das berühmte „Knopfei“. Damit hat André Thomkins das vermeintlich Unmögliche realisiert: Er hat einen gewöhnlichen Wäscheknopf an ein ausgeblasenes Ei genäht. In einer Glasvitrine auf einem Sockel platziert, protzt es nicht nur mit Kunstfertigkeit, sondern auch mit der eigenen Absonderlichkeit. Thomkins bezeichnete es übrigens als „eine Ausbrütung des Kosmischen“.

Sammlung Scharf-Gerstenberg, Schloßstr. 70, Charlottenburg, Tel. 266 42 42 42, 18. März bis 24. Juli 2022. Di.–Fr. 10–18 Uhr, Sbd. und So. 11–18 Uhr.