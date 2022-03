Hilmar Klute: "Die schweigsamen Affen der Dinge"

Die Titel seiner Bücher sind so eigenwillig, dass man sich spontan die Widerstände ausmalt, gegen die sie durchgesetzt werden mussten. 2015 veröffentlichte Hilmar Klute, der Journalist bei der „Süddeutschen Zeitung“ und dort unter anderem für das täglich erscheinende „Streiflicht“ zuständig ist, eine sehr feinfühlige und kluge Biografie des Dichters Joachim Ringelnatz mit dem Titel „War einmal ein Bumerang“. Seinen ersten Roman nannte er drei Jahre später, anspielend auf eine Formulierung von Peter Rühmkorf, „Was dann nachher so schön fliegt“. Fast wie ein Faustschlag folgte 2020 „Oberkampf“, der sich auf eine Straße im 11. Arrondissement von Paris bezog. Und mit „Die schweigsamen Affen der Dinge“ scheint nun ein neuer Höhepunkt musikalischer Merkwürdigkeit erreicht.

Wie immer bei Klute lohnt sich die Aufmerksamkeit, denn dahinter verbirgt sich ein ganz zauberhaftes Beispiel dafür, was Literatur eigentlich kann und soll. Der gern als expressionistisch bezeichnete Dichter Oskar Loerke veröffentlichte 1921 den Band „Die heimliche Stadt“, der mit „Gebirg“ ein bildmächtiges Beispiel seiner Kunst enthält. „Die Schatten werden länger / Die schweigsamen Affen der Dinge“, heißt es da – und man könnte gleich neidisch werden wegen dieser treffenden Assoziation, die sofort eine neue, surreale Welt entstehen lässt – eine Wirklichkeit, in der die Schatten das Leben parodieren.

Einfühlung in ein Künstlerleben

Henning Amelott, die mittelalte Hauptfigur des Romans, hat sich von diesen Versen gefangen nehmen lassen. Aus der Augenblicksbegeisterung heraus hat er dem Ideenmagazin, für das er gelegentlich Essays schreibt, einen Aufsatz über Loerke angeboten – und der Chefredakteur hat begeistert zugesagt, nicht weil Loerke und sein Werk übermäßig bekannt wären, sondern weil er Henning als Autor schätzt. Der steht nun vor zwei Problemen: Zum einen weiß er über den Dichter eigentlich nichts, er hat nur ein paar Lesefrüchte aufbewahrt. Und zum anderen unterbricht ihn ein Todesfall in seiner Lebensroutine. Er ist gerade mit seiner Freundin Annette in Rom, als ihn Rita anruft, die zweite Frau seines Vaters. Sein Vater sei gestorben, sagt sie.

Hilmar Klute: Die schweigsamen Affen der Dinge. Galiani Berlin, 288 Seiten,22 Euro.

Nach Jonas Becker und Volker Winterberg, den Helden der beiden Vorgängerromane, ist Hennig Amelott der dritte schöngeistig gestimmte Protagonist in Klutes fiktivem Werk. Alle drei hegen Gefühle zärtlicher Bewunderung für das Leben und das Erbe mehr oder weniger entlegener Dichter. Darin liegt eine große Stärke dieser Romane: Alle scheinen sie an einem Projekt empathischer Literaturgeschichtsschreibung mitzuwirken, in dem Sprachschönheit und Lebenssituationen der Künstler anekdotisch aufeinander bezogen werden. Im germanistischen Seminar würde ein solches Vorgehen wohl schnell als unwissenschaftlich verworfen werden. Hier entsteht daraus glänzend unterhaltsame, anrührende Literatur.

Wobei im jüngsten Roman nicht alles so reibungslos ineinander greift wie gewohnt. Sein Thema ist das Fortwirken einer vorenthaltenen Liebe. Hennings Vater hat Frau und Kind verlassen, und der Sohn empfindet keine Trauer über seinen Tod. In immer neuen Wendungen und Erinnerungsfragmenten reflektiert er die Gefühlskälte eines Mannes, der ihm sein Leben lang ein Fremder geblieben ist, eine bestenfalls peinliche Figur mit selbstbegrenztem Horizont – so wie ihm inzwischen auch das Ruhrgebiet, in das er nun zur Beerdigung reist, unheimlich geworden ist.

„Sein Vater hatte im Leben keinen Sinn für Schönheit und empfindliche Dinge besessen“, heißt es, und zuvor ist von der „heillosen Welt“ des Vaters die Rede, in der „nichts Glanz und Wert besaß außer dem Geld, das er nicht hatte und das niemals zu ihm gelangte“. Es ist nicht schwer, in Hennings entschiedener Ablehnung bald das Ringen um den Wert der eigenen Emanzipation zu erkennen. Er hat zwar die kleinbürgerliche Enge hinter sich gelassen und ist ins akademische Milieu der Hauptstadt gewechselt, wo er mit seinem flamboyanten Freund Ulrich in der „Paris Bar“ Weinflaschen leert. Aber auch für ihn gilt, was Heimito von Doderer einmal über die Kindheit schrieb: Ein jeder von uns bekommt sie über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Und ein Leben lang läuft an uns herunter, was darin war.

Dennoch beschließt Henning, mit dem Jugendfreund seines Vaters eine Reise nach Korsika zu wiederholen, die beide keine 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gemeinsam unternommen haben, den Loerke schiebt er vor sich her. Die Geschichte entwickelt sich zu einem melancholischen road movie, in dem sich die bedächtige Atmosphäre französischer Inseldörfer öffnet und neue Sichtachsen auf den Vater am Horizont erscheinen. Eine dramaturgisch wirklich schlüssige Auflösung findet sie aber leider nicht – wobei dies im Spiel der vielen Realitäten und Täuschungen, das Klute am Ende anzettelt, auch ziemlich schwierig gewesen sein dürfte. Überzeugend bleibt sein Roman wenn nicht als Ganzes, so doch in seinen funkelnden Episoden, denen man den Feinschliff des Stilisten anmerkt. Und vor allem: Liebe zur Literatur.