Parochialkirche: Große Meister der Renaissance in Kopie

Jeder kunstbegeisterte Mensch weiß, dass der Anblick eines Originals durch keine Katalogabbildung, kein Instagram-Foto und keinen Nachdruck ersetzt werden kann. Ebenso bekannt ist aber auch, dass die großen Meisterwerke der italienischen Renaissance einen erheblichen Reiseaufwand erfordern. Und wer es dann einmal vor die Mona Lisa im Pariser Louvre, vor Botticellis „Geburt der Venus“ in den florentinischen Uffizien oder nach Rom in die Sixtinische Kapelle geschafft hat, wird sich im Touristengedränge schnell nach der Ruhe sehnen, die man für große Kunst nun einmal braucht.

Die Ausstellung, die bis zum 7. August in der Parochialkirche in Mitte zu sehen ist, bietet zwar keine Lösung für dieses Dilemma, aber immerhin eine Art Appetitanreger. 60 Kopien der weltbekannten Werke von Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael und Botticelli werden in Originalgröße präsentiert und per Audioguide erläutert – darunter auch eine 5,17 Meter hohe Replik der David-Skulptur von Michelangelo aus der Gallerie dell’Accademia in Florenz oder Kopien der berühmten Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Um sich mit der Faszination der Renaissance anzustecken oder sie neu zu entdecken, dürfte es reichen.