Wenn Fuchs und Hase Freunde werden: „Die Häschenschule 2“

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Vermutlich hatte Albert Sixtus nur Gutes im Sinn, als er 1922 in kindgerechten Versen Hasengretchen und Hasenhans in „Die Häschenschule“ schickte, wo sie so brave Dinge wie Pflanzenkunde, Hakenschlagen und Flucht vor dem bösen Fuchs lernten.

Böser Hase läuft zu den Füchsen über

Exakt 100 Jahre später nun wirken derlei Schwarzweiß-Malereien völlig uncool, weswegen es völlig okay ist, wenn in der Fortsetzung der Filmversion „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“ ein Fuchs zu den Hasen beziehungsweise ein Langohr zur Familie Reinecke wechselt, ohne dass da gleich das große Fressen stattfindet.

Denn: Es kommt nicht auf die äußere Erscheinung an, sondern auf die innere Haltung. Und die ist pikanterweise beim coolen Stadthasen Leo, der sich bei den Füchsen einschleicht, um das Ostereierfest seiner Artgenossen zu zerstören, weitaus böser als beim klugen Fuchs Ferdinand, der zu den Hasen wechselt, um die Langohren vor eben diesen Plänen zu warnen.

Goldenes Ei färbt sich schwarz

Erfreulicherweise kommt der durchweg farbenfrohe wie fröhliche Film von Ute von Münchow-Pohl dabei recht undidaktisch daher. Die Tatsache, dass Stadthase Max als Hauptfigur und frisch gebackener „Meisterhase“ seine mit dem neuen Titel verbundene Magie erst finden kann, wenn er mal nicht an sich selbst denkt, kommt da recht unbeschwert daher.

Dass zwischenzeitlich alle Meisterhasen ihre Magie verlieren, weil sich das diese Zauberkraft verleihende Goldene Ei in der Häschenschule schwarz färbt, gibt dem kurzweiligen Film sein notwendiges großes Drama. Von soviel Zauber war Sixtus weit entfernt.



AnimationsfilmD 2020

76 min., von Ute von Münchow-Pohl