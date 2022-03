Wintergarten: Wenn Varieté und Streetdance fusionieren

Berlin. Ein Salto von der Sofakante oder mal eben Seilhüpfen mit ein paar abgefahrenen Bewegungen, so sieht gemütliches Abhängen mit den Flying Steps aus. Die weltberühmte Berliner Breakdance-Kompanie beweist mal wieder, dass man mit perfekter Körperbeherrschung in jeder Lebenslage eine gute Figur macht. Egal, ob mit Powermoves oder einem akrobatischen Feuerwerk aus Salti und Überschlägen. Für noch mehr Spaß, haben die Flying Steps ein paar Kollegen an Bord geholt. Wie Jeka Dehtiarov, der ukrainische Cyr-Wheel-Artist, der seiner Paradedisziplin eine athletisch-tänzerische Note verleiht. Oder das Duo Nico Charlotte, die mit ihrer Hand-auf-Hand-Akrobatik die perfekte Mischung zwischen waghalsigen Tricks und flüchtigen Körperskulpturen schaffen.

Es gibt keine halben Sachen in der neuen Wintergarten-Show „Flying Dreams“. Die erste Bühnen-Kooperation des Hauses im Jubiläumsjahr 30 Jahre Wintergarten-Varieté mit den Flying Steps, die nun Premiere feierte. Regie führen dabei Varieté-Regisseur Rodrigue Funke und Vartan Basil, Gründer und Creative Director der Flying Steps. Ihnen gelingt eine Show wie aus einem Guss, in der Varieté, Street- und Breakdance keine Gegensätze mehr sind, sondern fusionieren. Was ungemein frisch, temporeich und energetisch wirkt. Auch in der Bühnenoptik. Die setzt auf LED-Technik, projiziert mal mit schnellen Linien Weiß auf Schwarz eine Wohnzimmer, mal eine tropische Szenerie mit Meeresrauschen. Dazu gibt es vor allem Soul und Disco auf die Ohren. Wie „Blame it on the Boogie“ von den Jacksons.

Vier ukrainische Artisten sind mit auf der Bühne

Klar, dass ein klassischer Conférencier hier fehl am Platz wäre. Stattdessen führt Beatboxer Mando durch die Show, der bereits 2019 bei den „Flying Pictures“ mit den Flying Steps zusammen gearbeitet hat. Zudem mit von der Partie: vier ukrainische Artisten. Neben Jeka Dehtiarov stehen Maksym Holovchenko, Vladyslav Gapanovych und Pakhalovych mit einem Weltklasse-Jonglage-Act auf der Bühne. Wintergarten-Chef Georg Strecker hatte bereits vor Showbeginn verkündet, dass es für die ukrainischen Künstler seitens des Wintergartens eine substanzielle Sonderzahlung geben wird. Ihre Gage allein reiche schließlich in diesen Kriegszeiten nicht aus für die Familien. Stefan Freymuth, der Besitzer des Wintergartens, spendet außerdem eine halbe Million für die Ukraine.

In der Show geht es natürlich um Entertainment. Aber wie immer, ist die Produktion auch ein subtiles Statement für gesellschaftliche Veränderungen. Mit einem multinationalen Ensemble und mit vielen starken Frauen, die sich nicht nur zuweilen küssen, sondern für beeindruckende Momente sorgen. Wie die fabelhafte Kontorsionistin Penelope Elena Scheidler, deren Knochen aus flüssigem Gummi zu bestehen scheinen. Und die in der Luft schwebend mit der nicht minder grandiosen Charlotte O’Sullivan als „Suspension Sisters“ in einer sensationellen Doppel-Zopfhang-Nummer brilliert. Beim furiosen Finale schließlich wird es noch einmal explizit politisch: Mit der ukrainischen Nationalflagge im Hintergrund tanzt das Ensemble für Freiheit und Selbstbestimmung.

Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96, Tiergarten, Tel. 58 84 33, bis 19.6., nächste Vorstellungen: 9.-11.3., 17.-19.3. um 20 Uhr, 6., 12. 20.3. um 18 Uhr, Infos