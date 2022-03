Stimmen, die man immer noch zu selten hört

Berlin. Die Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft: „Du sitzt im Wartezimmer deines Hausarztes“, sagt Nina Bruns. „Seit zwei Wochen ist dir übel. Nur im Schlaf lässt die Übelkeit dich los, dafür sind die Nächte kurz.“ Es sind Sätze ohne Schnörkel. Sie schildern das Dilemma einer Frau, die eigentlich zur Arbeit gehen möchte – „ich bin ja nicht krank, nur schwanger“ –, aber von ihrem Körper daran gehindert wird. Der gönnerische Großmut des Arztes, der sie, wie er sagt, auch gern länger krankschreiben könne, der Verlust des Kindes, die Blutungen, die Schmerzen, die Gedanken und Gefühle über ein Leben, das es nun nicht geben wird, das nur beinahe zustande gekommen wäre: Es wird an diesem Abend um die weibliche Perspektive gehen, in sehr klugen, teils erschütternden, teils lustigen Varianten.

Bruns und Constanze Becker sind durch die Tür in einer Leinwand herausgetreten, die in ein saftig grünes Waldstück blicken lässt. Das Murmeln eines Baches ist leise zu hören, beide tragen Regenschutzkleidung und setzen sich auf die Polstermöbel im Vordergrund. Katja Pechs Bühne lässt zunächst an ein eines jener ironischen Spießerwohnzimmer mit Fototapete denken, wie sie auch einmal in den Szenecafés von Prenzlauer Berg in Mode waren. Aber der Wald lässt sich durch Lichtwechsel in Brand setzen, und das gemütliche Plätschern kann auch verstummen.

Christine Brückner (1921-1996)

Foto: Frye / picture-alliance / dpa

Im kommenden Jahr wird es 40 Jahre her sein, dass die Schriftstellerin Christine Brückner ihr Buch „Wenn du geredet hättest, Desdemona“ veröffentlichte. Die Idee lag darin, all die Frauen zu Wort kommen lassen, denen die männlich dominierte Geschichtsschreibung und die Literatur seit Jahrtausenden nur Statistinnenplätze zugebilligt hatten: Neben der titelgebenden Frau Othellos treten darin so spannende Figuren wie Katharina von Bora, Klytämnestra, Effi Briest oder Christiane von Goethe auf. Im vergangenen Jahr riefen die Stiftung Brückner-Kühner und der S. Fischer Verlag zum 100. Geburtstag Christine Brückners Frauen dazu auf, „ungehaltener Reden“ einzusenden – ohne die Bedingung literarischer oder historischer Bezüge, Freestyle gewissermaßen. Von den 119 Einsendungen inszeniert Simon Klösener in seiner ersten Regiearbeit am Berliner Ensemble nun fünf, die einen schönen Eindruck von der Vielfalt der Antworten vermitteln. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass mit Eve Enslers „Vagina-Monologen“ ein vergleichbares Projekt auch auf Berliner Bühnen zu sehen war. Das Format hat von seiner erhellenden Unmittelbarkeit überhaupt nichts eingebüßt.

Was auch an den beiden wunderbaren Schauspielerinnen liegt. Constanze Becker kann in ihrer handfesten Klarheit herrlich komisch sein – selbst wenn sie eine vom Klimawandel vollständig entzündete Zukunftswelt beschreibt, in der Zombiehunde aus sibirischen Permafrostböden steigen. Nina Bruns hält Zwiesprache mit ihrer Hand, die sich doch auch einmal zur zornigen Faust ballen könnte – aber zu welchem Preis? Die Texte sprechen oft nicht nur von einem Gegenstand, sie lesen und reflektieren als soziale Handlung auch sich selbst. Das lässt sie schön farbenfroh schillern.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Wieder am 10.3., 20 Uhr.