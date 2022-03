Komische Oper: Der Teufel schießt um sich

Die Hölle ist voller rußverschmierter Soldaten. Wenn der Dudelsackpfeifer Schwanda an der Komischen Oper aufspielt, dann müssen auch sie tanzen. Ob sie wollen oder nicht. Lediglich der fette Hitler liefert sich lieber ein Duell mit dem fetten Stalin. Die beiden stets im Duo auftauchenden Diktatoren werden in Andreas Homokis Inszenierung von Jaromír Weinbergers Musiktheaterkomödie „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ vom Teufel regelmäßig abgeknallt. Es ist eine Art Running Gag in der Premiere am Sonnabend.

Selten erlebt man in der Oper ein derart unpassendes Stück zur Zeit. Wenn im zweiten Bild die Emigranten mit ihren Koffern vom Dampfer kommen, dann hat man nicht das Amerika der 1930er-Jahre, sondern die aktuellen Bilder von den auf dem Berliner Hauptbahnhof ankommenden Flüchtlingen vor Augen. Die Bilder und Zeiten wollen nicht zusammenpassen. Die Verzauberung durch eine leichfüßig-fröhliche Volksoper, in der sich Märchenhaftes, Folkloristisches und viel Höllen-Ulk miteinander verbindet, kann sich derzeit nicht einstellen. Möglicherweise wäre es für Künstler und Publikum besser gewesen, die Premiere zu verschieben.

Der Komponist war in die USA emigriert

„Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ gehört zur späten Wiederentdeckung des tschechisch-jüdischen Komponisten an der Komischen Oper. Sein 1927 in Prag uraufgeführtes Stück machte seinerzeit einen Siegeszug durch hunderte Theater, allein 1931 wurde es mehr als 2000 Mal gespielt. Damit war nach dem Machtantritt der Nazis Schluss. Weinbergers „Frühlingsstürme“ von 1933 gilt als die letzte Operette der Weimarer Republik. Der Komponist emigrierte in die USA, konnte dort aber nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen, wurde depressiv. 1967 beging Weinberger in seinem Haus in Saint Petersburg in Florida Selbstmord.

Andreas Homoki möchte in seiner Inszenierung ein wenig das Autobiografische des Stückes aufspüren. Schwanda könnte Weinbergers Alter Ego sein. Der Dudelsackpfeifer vom Lande, die Bühne zeigt Tisch und Stühle vor einem idyllischen Baum, kommt ins Nachbarreich der verzweifelten, herzlosen Königin, deren Leben sich um eine typisch amerikanische Showtreppe herum abspielt. Weinbergers spätromantisches Musikmärchen bleibt aber eine Liebeserklärung an Böhmen, selbst wenn es stilistisch um ein Mischmasch aus Strauss, Smetana und Volkstänzen handelt.

Das Frauenbild der Komödie ist etwas angestaubt

In die erste Szene auf dem Land steigt Generalmusikdirektor Ainars Rubikis ein, als würde er Wagners „Meistersinger“ dirigieren. Die liebende Dorotka von Sopranistin Kiandra Howarth kann sich beherzt gegen die Klangmassen durchsetzen. Bariton Daniel Schmutzhard weiß sich als Schwanda burschikos durch die Handlung zu singen. „Die Wiese will gesichelt sein“, singt Schwanda, während er sich über seine Geliebte beugt, „ist sie noch so klein“. Es bleibt szenisch unklar, ob das bei Homoki zweideutig zu verstehen ist. Die Inszenierung bleibt insgesamt überraschend prüde. Und der Dudelsack ist heutzutage eh unsexy. Das Frauenbild in der Komödie ist zweifellos auch etwas angestaubt.

Mezzosopranistin Ursula Hesse von den Steinen kann der Königin ein dunkel glitzerndes Geheimnis verleihen. Ihr zur Seite macht Jens Larsen als Vampiermagier mit seinem sonoren Bass mächtig Eindruck. Etwas unentschlossen wirkt Tilman Unger in der Rolle des Räubers Babinsky, der fast wie Mephisto den Schwanda in die Welt hinaus verführen will. Bassist Philipp Meierhöfer verkörpert komödiantisch wohltuend einen Teufel, den man trotz Pistole nicht wirklich fürchten muss. Am Ende kehrt Schwanda zu Dorotka zurück. Beeindruckend sind die von Otto Pichler choreographierten Gruppen- und Tanzszenen. Der Premierenbeifall für die Künstler und das Regieteam ist freundlich.