Klaus Biesenbach zur Aktion „Our Space to Help“

Die Neue Nationalgalerie öffnet sich am Wochenende für 36 Stunden, um Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Drei Fragen an Klaus Biesenbach

Die Neue Nationalgalerie wird an diesem Wochenende 36 Stunden lang zur offenen Bühne für künstlerische Darbietungen, um Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Die Aktion „Our Space to Help“ beginnt am Sonnabend um zwölf Uhr. Drei Fragen an Direktor Klaus Biesenbach.

Berliner Morgenpost Was ist Ihnen an der Aktion besonders wichtig?

Klaus Biesenbach Am vergangenen Sonntag war ich auf der Friedensdemo am 17. Juni. Das war eine sehr motivierende Erfahrung, weil es einfach ein Unterschied ist, alleine zu Hause zu sitzen vor dem Fernseher und darauf zu warten, was passiert oder gemeinsam im öffentlichen Raum ganz aktiv Position zu beziehen. Passiv zu sein, kommt einem beinahe wie unterlassene Hilfeleistung vor. Jeder hat Talente und Leute im Kunstbereich können Kunst und mein kleiner Teil, den ich an Solidarität und Unterstützung beitragen kann in meinem Bereich – so klein er auch sein mag – ist, Menschen zusammenzubringen. Ein Museum ist eine öffentliche Einrichtung, die die Stadt mit Bildern und Farben versorgt, aber auch die Möglichkeit gibt, nicht allein mit diesen Bildern und Fragen zu sein. Und so ist auch diese Aktion angelegt.

Wie sind Sie an die Berliner Künstlerinnen und Künstler herangetreten?

Wir sind an die Künstler*innen auch dadurch herangetreten, indem wir uns breit an die Kunstinstitutionen der Stadt gewendet haben, Dabei war uns wichtig, dass wir kollegial mit allen Institutionen zusammenarbeiten. Denn gemeinsames Handeln ist im Kleinen wie im Großen die einzige Möglichkeit, etwas zu erreichen. Das war ein sehr kollektiver Vorgang.

Und haben Sie eine vergleichbare historische Aktion im Sinn, die vielleicht Jahrzehnte zurückliegt, etwa Kalter Krieg?

Es gibt tatsächlich ein biografisches Beispiel. 1993 kam es in Deutschland zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen, Katharina Sieverding, mit der ich damals studiert habe, hat eine großartige Arbeit gemacht mit dem Titel „Deutschland wird deutscher“, das war 1992 in Stuttgart. Da stellten sich so viele Fragen, dass daraus ein komplexes öffentliches Kunstwerk wurde. Auch damals habe ich Berliner Kunstinstitutionen angefragt und wir konnten im April und Mai 1993 insgesamt 500 Plakate gegen Ausländerfeindlichkeit in Berlin aufhängen. Von dieser Aktion wusste ich, dass mit den Berliner Institutionen gut zusammengearbeitet werden kann und viele Leute erreicht werden können. Die Aktion war von der Breite her ganz ähnlich angelegt, wie die aktuelle in der Neuen Nationalgalerie.