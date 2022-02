"Automaton" von Berit Glanz

Der Honigdachs, lateinisch Mellivora capensis, ist in großen Teilen Afrikas und in Asien verbreitet. Im Lexikon kann man nachlesen, dass der schwarz-weiß gestreifte Marder von einer ausgesprochen dicken Haut geschützt wird und in einem Areal von mehreren Quadratkilometern auf Nahrungssuche geht.

Viel ertragen zu können bei riesigem Einsatzgebiet: Das kann man ohne weiteres auf das Anforderungsprofil des „project honeybadger“ übertragen, das nach dem Tier benannt wurde. Der Name steht für eine Kooperation des irischen Tech-Unternehmens Accenture mit dem sozialen Netzwerk Facebook, die im Februar 2019 durch öffentlichen Protest der Angestellten bekannt wurde.

Reinigungsarbeiten auf sozialen Plattformen

Accenture hatte eine rasch in den vierstelligen Bereich gewachsene Belegschaft mit der Aufgabe betraut, unliebsame Bild- und Videoinhalte auf Facebook zu löschen – in den harmlosen Fällen nackte Erwachsene, in den drastischen alle denkbaren Formen der Gewalt von Kinderpornografie bis Mord. Ähnliches hatte man zuvor schon von anderen Dienstleistern gehört, die für Facebook diese Arbeit erledigen ließen, gerne und vor allem in Niedriglohnländern. Der offene Brief der Accenture-Angestellten brachte der westlichen Medienöffentlichkeit nun erneut die Arbeitsbedingungen des „content cleaning“ für Facebook zu Bewusstsein: eine enorme psychische Belastung durch Dauerkonfrontation mit grauenhaften Inhalten bei gleichzeitig lückenloser Überwachung der eigenen Performance.

Womit wir bei dem neuen Roman von Berit Glanz wären. Glanz, Jahrgang 1982, gehört zu der jungen Generation von Schriftstellerinnen, für die der ständige Wechsel zwischen analoger und digitaler Sphäre eine Selbstverständlichkeit ist. Sie studierte Theaterwissenschaften, Neuere Deutsche Literatur und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavík und ist auf allen großen sozialen Plattformen vertreten, bloggt regelmäßig, gehört dem digitalen Feuilleton „54 Books“ an und verfasst vor allem einen höchst lesens- und unbedingt abonnierenswerten Newsletter namens „Phoneurie“, in dem sie ihre meist auf Twitter aufgelesenen Netzfundstücke kommentiert und einordnet. In den besten Fällen ergeben sich daraus erste und hochinteressante Anhaltspunkte für eine Kulturgeschichte der Netzkommunikation mitsamt ihren innovativen Ausdrucksformen.

Berit Glanz: Automaton. Berlin Verlag,288 S., 22 Euro.

Die Überschriften der jeweils nur wenige Seiten umfassenden Kapitel ihres neuen Romans bestehen in den meisten Fällen aus lateinischen Flora- und Faunabezeichnungen, deren Träger dann im Text in mal peripherer, mal wichtiger Rolle wiederkehren, so auch der der Honigdachs. Hauptakteurin Tiff hat einmal als Content-Cleanerin für ein soziales Netzwerk gearbeitet, wurde traumatisiert und muss seitdem mit wiederkehrenden Angstattacken kämpfen, die ihren Alltag als alleinerziehende Mutter enorm erschweren. Um die Wohnung möglichst selten verlassen zu müssen, nimmt sie regelmäßig miserabel bezahlte Jobs für die Plattform „Automa“ an, die ihre Intelligenz nicht nur unterfordern, sondern lähmen – so auch der immerhin regelmäßig wiederkehrende Auftrag der Firma „EasyEye“, die Aufnahmen ihrer Überwachungskameras auszuwerten. Im regelmäßigen Chat mit ihren Mitstreiterinnen kommt die Vermutung auf, dass damit eine Künstliche Intelligenz entweder gefüttert oder ahnungslosen Kunden vorgetäuscht werden soll – oder beides zugleich.

Die Videos zeigen Büroflure, Laboratorien und Hafenanlagen. Nichts passiert, außer dass hin und wieder jemand durchs Bild latscht – mit einer Ausnahme: eine Kamera hält einen bärtigen Mann fest, der sich zum Schlafen vor einem Rolltor niederlässt und seinem Hund aus einem Buch vorliest. Eines Tages ist er verschwunden und nur noch das offenbar verängstigte Tier zu sehen. Tiff und die anderen beiden versuchen, ihn zu finden.

Das ist vielschichtig und unterhaltsam erzählt. Es zeichnet zugleich die Konturen einer Arbeitswelt nach, für die sich leider kaum ein Gewerkschaftsvertreter zuständig fühlt. Unterbrochen wird der Handlungsstrang von der Geschichte einer Frau namens Stella, die – dem ersten Anschein nach – in einem anderen Universum lebt. Sie verdient ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit in Kalifornien, zunächst in einer Fischfabrik, dann auf illegalen Cannabis-Plantagen, schließlich in einer Suppenküche für Bedürftige. Wenn man so will, steht sie für das analoge Modell prekärer Erwerbsarbeit – zu ihren Freunden zählt ein saisonal weiterziehender Erntehelfer, der am Ende des Jahres beim Verkauf von Weihnachtsbäumen landet. Worin der Preis dieser Arbeitsform liegt, führt der Roman in anschaulicher, nie moralisierender Weise aus.

Wie wir reden, wenn wir auf Twitter reden

Es ist vorhersehbar, dass sich die Wege von Tiff und Stella irgendwann kreuzen werden – aber es handelt sich hier auch nicht um einen Roman, der durch unvorhersehbare Plotvolten überzeugen will. Sein Reiz liegt in der Herstellung ein Gegenwartsszenarios, das von einer Dystopie nur schwer unterscheidbar ist. Schon Berit Glanz’ Romandebüt „Pixeltänzer“ (2019) schlug aus Reibungspunkten unserer Start-up-Kultur mit einem historischen Erlebnisraum überraschende Funken. Hier gelingt es mit den Berufs- und Lebensbildern zweier Frauen, die durch 5000 Kilometer voneinander getrennt sind. Dass es dabei nicht theoretisch und blutarm zugeht, verdankt sich den dramaturgisch klug arrangierten Szenen und den authentischen, oft sehr lustigen Chat-Dialogen der „Automa“-Detektivinnen. Wer sich fragt, wie die Redeweisen der digitalisierten Gegenwart zu Literatur werden können, sollte dieses Buch lesen.