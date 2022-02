Die friedliche Revolution als Computerspiel im DHM

Top-Events in Berlin

Es sind neue Wege der Geschichtserzählung, die das Deutsche Historische Museum erprobt: Man kann virtuell in die Rolle des Dirigenten Kurt Masur schlüpfen, der am 9. Oktober 1989 in Leipzig maßgeblich zum gewaltfreien Verlauf der Demonstrationen beitrug. Oder sich mit Egon Krenz für einen SED-Funktionär entscheiden. Auch ein Bereitschaftspolizist oder eine Krankenschwester stehen im Deutschen Historischen Museum (DHM) als digitale Spielfiguren bereit.

Bis zum 27. März können Besucherinnen und Besucher im Erdgeschoss des Pei-Baus den Prototyp der digitalen Anwendung „Leipzig ’89 - Revolution reloaded“ für die weitere Nutzung testen. Die Gamestation kann dabei über das eigene Smartphone oder über eines von drei bereitgestellten Tablets benutzt werden.

Die Aufgabe des im Verbundprojekt museum4punkt0 entwickelten Spiels besteht darin, zu einem friedlichen Verlauf der Ereignisse beizutragen. Die Spielerinnen und Spieler werden dabei vor bestimmte Entscheidungen gestellt werden, die den Verlauf ihres individuellen Tages beeinflussen – bei Fehlentscheidungen ist auch eine Eskalation möglich.

Ergänzt wird das Spiel durch historische Erläuterungen und Objekte aus der Zeit der Revolution.