Corinna Harfouch macht aus King Lear eine Queen

Es ist bitter, aber irgendwann ist man halt einfach zu alt, um ein Raumschiff zu lenken, fremde Galaxien zu erobern und dabei die Verantwortung mindestens fürs eigene Empire, wenn nicht sogar fürs Universum zu schultern. Wohl dem, der das selbst erkennt und beizeiten die geordnete Machtübergabe an die nachfolgende Generation vorbereitet. Wehe dem, der dabei einen Fehler macht und sich von falschen Liebesbekundungen und Schmeicheleien einlullen lässt. Das kann tragisch enden. Kennt man ja von Shakespeares „König Lear“. Nur ohne Raumschiff.

In Christian Weises „Lear“-Überschreibung (in einer Textfassung vom Autorenkollektiv Soeren Voima), die am Sonntag Premiere im Maxim Gorki Theater feierte, dagegen blinkt es in der Machtzentrale futuristisch, man sieht ab und an ein paar Kometen vorbeifliegen. Lear sitzt im dunklen, wattierten Space-Anzug mit Kapuze im Commander-Sessel und ist kein King, sondern eine Frau. Folgerichtig heißt der Abend dann auch „Queen Lear“.

Tragödie über den Aufbruch in ein neues System

Gespielt wird diese Queen von Corinna Harfouch, die schon häufiger mit Regisseur Weise zusammengearbeitet hat. Der befand, so war es in einem Interview im Gorki-Spielzeitheft zu lesen, das Stück sei „wenn man es im heutigen Diskurs von Gendergerechtigkeit liest, ziemlich altbacken“ und auch „frauenfeindlich“. Andererseits ist es natürlich ein Kracher-Stück, eine große Tragödie über den Aufbruch in ein neues System, über zerrüttete familiäre Konstellationen und über das Altern ganz allgemein.

Um das in den Griff zu bekommen, hat Weise unter anderem die Rollen umsortiert. Nicht nur der King ist eine Queen, auch in der Parallelhandlung wird aus Graf Gloster eine Gräfin namens Bossy Gloster, gespielt von Harfouchs Schwester Catherine Stoyan. Beide haben Ärger mit den Kindern.

Lear hat im Original drei Töchter, hier aber jetzt zwei fiese, machthungrige Söhne, die die jüngere Schwester bei der Erbverteilung ausboten. Gloster hat hier einen Sohn und eine Tochter, wobei, man ahnt es, der Fiesling der Kerl ist. Diese Gut-Böse-Geschlechterneuverteilung ist natürlich einigermaßen plakativ, andererseits aber erstaunlich wenig relevant für den weiteren Fortgang des Abends. Was daran liegt, dass der Regisseur seinen Fokus eher nicht auf eine irgendwie psychologische Figurenzeichnung legt.

Im Vordergrund stehen stattdessen krachige Komik und vor allem das Visuelle. Zumindest im ersten Teil des Abends. Das macht durchaus Freude. Wie schon in Weises „Hamlet“-Inszenierung am Gorki vor zwei Jahren, hat Julia Oschatz dafür ein herrlich detailliertes comicartiges Papp-Panoptikum geschaffen. Dieses Mal im Space-Look, versteht sich. Da gehen Klappen auf, wo man keine vermutet hatte, eine Bratpfanne ist echter als gedacht und ein Handpuppenhuhn legt auch im Weltraum brav seine Eier. Wirklich sehr schön anzusehen, das alles. Auch weil wir es ja vergrößert serviert bekommen. Auf eine am vorderen Bühnenrand heruntergelassene Leinwand, die die Kulissen dahinter komplett verbirgt, wird projiziert, was die Kameras in den Papphinterzimmern bei und mit den dort live spielenden Darstellern einfangen.

Wokeness-Vokabeln und schräge Wahrheiten

Die erste Hälfte des Abends schnurrt in üppiger Optik so durch, die Figuren fügen sich nahtlos ins trashig-bunte Star-Wars-Setting, die um allerlei Wokeness-Vokabular angereicherte Sprache auch. Alles nicht gerade wahnsinnig dramatisch oder tiefgründig, aber lustig. Und mit ein paar sehenswerten darstellerischen Leistungen. Corinna Harfouchs Queen Lear zum Beispiel wandelt sich sehr schön von der anfangs kontrollierten Herrscherin mit der Zeit zur fragilen und von Einsamkeit umwehten Mutter.

Ein Hingucker ist auch Aram Tafreshian als „Proud Boy Edmund“, der immer wieder durchtrieben in die Kamera grient, sobald er gegen seine Schwester „Sister Eddi“ intrigiert. Die wiederum bekommt von ihrer Darstellerin Svenja Liesau eine große Show spendiert, wenn die als mittlerweile obdachlos im Wald lebende Verstoßene, ausufernd berlinert, was das Zeug hält, um ihr Leben und das der anderen mit ihren schrägen Weisheiten wieder in den Griff zu kriegen.

Die Leinwand ist inzwischen hochgefahren, das bunte Papp-Universum hat im letzten Drittel des Abends weitgehend ausgedient, die übrig Gebliebenen, aber längst Verlorenen, sammeln sich um ein live von der Straße hinter dem Gorki geklaubtes Straßenbahnhaltestellenschild auf der Drehbühne.

Ab jetzt wird’s unrund. Christian Weise folgt in seiner Inszenierung bei allen galaktischen Ausschweifungen den shakespeareschen Handlungslinien von Anfang an relativ eng, und die fordern dann eben doch irgendwann echte Tragödie, das gelingt ihm nicht ohne jetzt deutlich schwereren Ton und der passt nur schlecht zum Rest.

Hier scheinen dem Regisseur die Ideen ausgegangen zu sein, auch diesen Part irgendwie aus der Realität zu heben. Der Abend zerfließt, verliert den Halt. Da werden die drei Stunden dann doch lang. Und man wünschte sich zwischendurch schon sehr, bitte schnell wieder zurück in die komisch-kosmische Comicwelt gebeamt zu werden.

Maxim Gorki Theater, Am Festungsgraben 2, Kartentelefon: 20 221 115, Nächste Termine: 05.03. und 06.03,