Lili Epply in "Möwe" am Berliner Ensemble

Man muss zuerst an Dolly Buster denken, auch wenn die nicht mit einem russischen, sondern mit einem tschechischen Akzent sprach. Die inzwischen ehemalige Pornodarstellerin trat in den 1990er-Jahren in der RTL-II-Sexsendung „Peep“ auf und stellte in rührend hölzerner, danach vielparodierter Weise Quizfragen an das Publikum – wann der Dildo erfunden worden sei, irgendwas zur Spanischen Fliege, solche Dinge.

Lili Epply tritt, gekleidet wie eine leicht verwirrte Primaballerina und die Brüste grotesk aufgeplustert, hinter einem rosafarbenen Vorhang hervor (Bühne: Janina Kuhlmann). „Mein Name ist Nina Michailowna Seretschnaja“, sagt sie mit roboter- beziehungsweise dollybusterhafter Verlegenheit, sie sei „1896 geboren und komme aus Tschechow“. Sie kichert mädchenhaft und hat sich eine Geste zurechtgelegt, einen mit der Hand schnell über den Hals geführten Schnitt, womit das Gesagte vergessen gemacht werden soll. Na klar, der Stücktitel zeigt es ja schon: Hier geht es um Nina, die junge Schauspielerin aus Tschechows vielgespieltem Klassiker, die erst ihren Freund sitzen lässt und dann von ihrem neuen Freund sitzen gelassen wird. Beziehungsweise eigentlich nur am Rande.

Der Solo-Abend ist aus einem Vorsprechen entstanden, mit dem sich Lili Epply um ein Engagement am Berliner Ensemble bewarb, das sie gemeinsam mit der Burgtheater-Schauspielerin Sarah Viktoria Frick erarbeitete und mit der Schauspielerin Anne Kulbatzki vertiefte. Die Idee war, eben jene Nina Michailowna Seretschnaja zum Vorsprechen zu schicken, die dann eine Rolle vorführt – also eine schauspielernde Schauspielerin zu spielen. Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, stimmte nicht nur der Anstellung zu, sondern bat Epply auch darum, daraus einen eigenen Abend zu gestalten – was sicher das Maximum ist, was man aus einem Vorsprechen herausholen kann.

Der Vorgesetzte sieht aus wie ein Hase

Man freut sich nach diesem Abend darüber. Er handelt, aber längst nicht ausschließlich, von den Erwartungen, die Männer als Autoren, Regisseure, auch als Intendanten an Frauen am Theater richten. Eine Frau soll doch, wenn sie schon zornig ist, bitte immer auch ein bisschen niedlich sein, sagt Epply einmal – wenn sie männliche Forderungen parodiert, krempelt sie mit einem schnellen Handgriff die Oberlippe nach innen, so dass man einen lustig autoritär auftretenden Bugs Bunny vor sich hat.

Sie rast in etwas mehr als einer Stunde durch die von Männern erdachten Frauenrollen des Kanons: die Beatrice in Shakespeares „Was ihr wollt“, Brechts Mutter Courage, auch Anklänge an Kleists Käthchen und Goethes Gretchen werden sichtbar. Ziel ist es, nicht nur die „Herzen zum Brennen“ zu bringen, sondern am Schluss auch als neues Mitglied des Berliner Ensembles auf der Website des Hauses zu landen. Dabei kommen auch die derzeit vorherrschenden Diskursthemen dran. Denn es soll ja auch „sein eine Abend gefullt mit wichtige Inhalte“, wie uns Nina beflissen erklärt: „gendergerechte Sprache, Feminismus, Identitätspolitik, Rassismus, Klassismus, Homophobie, MeToo, Diversität, Besetzhungspolitik“.

Diese Nina ist auch durch die an die Bühnen gerichteten Relevanzerwartungen zugerichtet, und man fragt sich bang, ob hier die Möglichkeiten des freien Spielens nicht längst beerdigt worden sind. Fast erleichtert hört man deshalb die gebürtige Wienerin Lili Epply am Ende Georg Danzers „Lass mi amoi no d’Sun aufgehn segn“ schmettern - denn ihre Nina, geboren 1896, hat es tatsächlich auf die Website geschafft, man kann es nachprüfen. Sie flirtet mit der Kamera, den meisten Männern wird’s gefallen. Ein Abend voller kluger Ambivalenzen.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Vorführungen: 19.2., 20 Uhr, 20.2., 19 Uhr, 2.3., 20 Uhr.